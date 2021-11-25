https://ria.ru/20211125/tarantino-1760705109.html
Стала известна дата выхода в России романа Тарантино "Однажды в Голливуде"
Стала известна дата выхода в России романа Тарантино "Однажды в Голливуде" - РИА Новости, 25.11.2021
Стала известна дата выхода в России романа Тарантино "Однажды в Голливуде"
Первый роман Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" появится в книжном сервисе Bookmate в полночь 26 ноября, сообщает пресс-служба сервиса. РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T14:51
2021-11-25T14:51
2021-11-25T14:51
культура
брэд питт (уильям бредли)
квентин тарантино
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новости культуры
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Первый роман Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" появится в книжном сервисе Bookmate в полночь 26 ноября, сообщает пресс-служба сервиса."Книга с оригинальной мягкой обложкой, выпущенная издательством Individuum, поступит в продажу 29 ноября. Электронная версия и аудиокнига появятся эксклюзивно в Bookmate в полночь 26 ноября", - говорится в сообщении.По словам пресс-службы, дебютный роман Тарантино - не сценарий блокбастера и не его новеллизация, а полноценное произведение, в котором знакомые по одноименному фильму персонажи раскрываются с новой стороны. В США роман вышел в конце июня и моментально стал бестселлером по версии New York Times и книгой №1 на Amazon.Книгу перевели Сергей Карпов и Алексей Поляринов, знакомые читателям по совместным переводам "Бесконечной шутки" Дэвида Фостера Уоллеса и "Муравечества" Чарли Кауфмана. Текст аудиокниги читает актер дубляжа Всеволод Кузнецов, в фильме он озвучивал персонажа Брэда Питта — каскадера Клиффа Бута.Пресс-служба также сообщает, что русскоязычная версия сохраняет эстетику американской, которая "мимикрирует под формат массовых книг в мягкой обложке — pulp fiction, популярного в США в 1970-е годы". Презентация печатной книги состоится 4 декабря на ярмарке non/fiction в Гостином дворе.Квентин Тарантино - один из самых известных режиссеров XXI века. Он дебютировал в 1992-м с фильмом "Бешеные псы". Через два года стал соавтором сценария, режиссером и исполнителем главной роли в "Криминальном чтиве", за который получил свой первый "Оскар" (лучший сценарий).
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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брэд питт (уильям бредли), квентин тарантино, чарли кауфман, новости культуры, книги
Стала известна дата выхода в России романа Тарантино "Однажды в Голливуде"
Дебютный роман Тарантино "Однажды в Голливуде" выйдет в России в полночь 26 ноября
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Первый роман Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" появится в книжном сервисе Bookmate в полночь 26 ноября, сообщает пресс-служба сервиса.
"Книга с оригинальной мягкой обложкой, выпущенная издательством Individuum, поступит в продажу 29 ноября. Электронная версия и аудиокнига появятся эксклюзивно в Bookmate в полночь 26 ноября", - говорится в сообщении.
По словам пресс-службы, дебютный роман Тарантино - не сценарий блокбастера и не его новеллизация, а полноценное произведение, в котором знакомые по одноименному фильму персонажи раскрываются с новой стороны. В США роман вышел в конце июня и моментально стал бестселлером по версии New York Times и книгой №1 на Amazon.
Книгу перевели Сергей Карпов и Алексей Поляринов, знакомые читателям по совместным переводам "Бесконечной шутки" Дэвида Фостера Уоллеса и "Муравечества" Чарли Кауфмана. Текст аудиокниги читает актер дубляжа Всеволод Кузнецов, в фильме он озвучивал персонажа Брэда Питта — каскадера Клиффа Бута.
Пресс-служба также сообщает, что русскоязычная версия сохраняет эстетику американской, которая "мимикрирует под формат массовых книг в мягкой обложке — pulp fiction, популярного в США в 1970-е годы". Презентация печатной книги состоится 4 декабря на ярмарке non/fiction в Гостином дворе.
Квентин Тарантино - один из самых известных режиссеров XXI века. Он дебютировал в 1992-м с фильмом "Бешеные псы". Через два года стал соавтором сценария, режиссером и исполнителем главной роли в "Криминальном чтиве", за который получил свой первый "Оскар" (лучший сценарий).