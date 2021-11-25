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Суд Москвы 16 декабря рассмотрит протоколы в отношении TikTok и Telegram
Суд Москвы 16 декабря рассмотрит протоколы в отношении TikTok и Telegram - РИА Новости, 25.11.2021
Суд Москвы 16 декабря рассмотрит протоколы в отношении TikTok и Telegram
Мировой суд Таганского района 16 декабря рассмотрит по два новых протокола о неудалении запрещенного контента и ссылок в отношении Tiktok и Telegram, сообщили... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T16:14
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telegram (приложение)
tiktok
технологии
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
одноклассники
facebook
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Мировой суд Таганского района 16 декабря рассмотрит по два новых протокола о неудалении запрещенного контента и ссылок в отношении Tiktok и Telegram, сообщили РИА новости в суде."Мировым судом 422-го участка зарегистрированы протоколы об административном правонарушении в отношении Telegram за неудаление запрещенного контента и ссылок. Рассмотрение обоих протоколов назначено на 16 декабря",- сказала собеседница агентства.Два аналогичных протокола в отношении Tiktok будут рассмотрены в тот же день.Всего по аналогичным административным протоколам Telegram уже оштрафован на 42 миллиона рублей, а Tiktok - на 5,6 миллиона.Роскомнадзор весной объявил о планах наложить штрафы за неудаление призывов к подросткам выходить на несогласованные акции в TikTok, "ВКонтакте", Telegram, "Одноклассниках", Facebook, Twitter и YouTube. Большая часть протоколов была рассмотрена судами, с платформ уже взыскано несколько десятков миллионов рублей.
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telegram (приложение), tiktok, технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), одноклассники, facebook
16:14 25.11.2021 (обновлено: 17:21 25.11.2021)
 
Суд Москвы 16 декабря рассмотрит протоколы в отношении TikTok и Telegram

Мировой суд 16 декабря рассмотрит по два новых протокола в отношении Tiktok и Telegram

© AP Photo / Kiichiro SatoЛоготип приложения TikTok на экране смартфона
Логотип приложения TikTok на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© AP Photo / Kiichiro Sato
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Мировой суд Таганского района 16 декабря рассмотрит по два новых протокола о неудалении запрещенного контента и ссылок в отношении Tiktok и Telegram, сообщили РИА новости в суде.
"Мировым судом 422-го участка зарегистрированы протоколы об административном правонарушении в отношении Telegram за неудаление запрещенного контента и ссылок. Рассмотрение обоих протоколов назначено на 16 декабря",- сказала собеседница агентства.
Два аналогичных протокола в отношении Tiktok будут рассмотрены в тот же день.
Всего по аналогичным административным протоколам Telegram уже оштрафован на 42 миллиона рублей, а Tiktok - на 5,6 миллиона.
Роскомнадзор весной объявил о планах наложить штрафы за неудаление призывов к подросткам выходить на несогласованные акции в TikTok, "ВКонтакте", Telegram, "Одноклассниках", Facebook, Twitter и YouTube. Большая часть протоколов была рассмотрена судами, с платформ уже взыскано несколько десятков миллионов рублей.
Телефон с приложением TikTok - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
27 сентября, 13:33В России
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Telegram (приложение)TikTokТехнологииФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)ОдноклассникиFacebook
 
 
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