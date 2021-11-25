https://ria.ru/20211125/sud-1760738194.html

Суд Москвы 16 декабря рассмотрит протоколы в отношении TikTok и Telegram

Суд Москвы 16 декабря рассмотрит протоколы в отношении TikTok и Telegram - РИА Новости, 25.11.2021

Суд Москвы 16 декабря рассмотрит протоколы в отношении TikTok и Telegram

Мировой суд Таганского района 16 декабря рассмотрит по два новых протокола о неудалении запрещенного контента и ссылок в отношении Tiktok и Telegram, сообщили... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T16:14

2021-11-25T16:14

2021-11-25T17:21

telegram (приложение)

tiktok

технологии

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

одноклассники

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Мировой суд Таганского района 16 декабря рассмотрит по два новых протокола о неудалении запрещенного контента и ссылок в отношении Tiktok и Telegram, сообщили РИА новости в суде."Мировым судом 422-го участка зарегистрированы протоколы об административном правонарушении в отношении Telegram за неудаление запрещенного контента и ссылок. Рассмотрение обоих протоколов назначено на 16 декабря",- сказала собеседница агентства.Два аналогичных протокола в отношении Tiktok будут рассмотрены в тот же день.Всего по аналогичным административным протоколам Telegram уже оштрафован на 42 миллиона рублей, а Tiktok - на 5,6 миллиона.Роскомнадзор весной объявил о планах наложить штрафы за неудаление призывов к подросткам выходить на несогласованные акции в TikTok, "ВКонтакте", Telegram, "Одноклассниках", Facebook, Twitter и YouTube. Большая часть протоколов была рассмотрена судами, с платформ уже взыскано несколько десятков миллионов рублей.

https://radiosputnik.ria.ru/20210927/tiktok-1751992878.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

telegram (приложение), tiktok, технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), одноклассники, facebook