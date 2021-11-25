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Владимирский суд отклонил жалобу Навального по иску к колонии
Владимирский суд отклонил жалобу Навального по иску к колонии - РИА Новости, 25.11.2021
Владимирский суд отклонил жалобу Навального по иску к колонии
Владимирский областной суд не удовлетворил жалобу Алексея Навального на решение райсуда, отклонившего иск к колонии №3 во Владимире - блогер настаивал, что его... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T12:46
2021-11-25T12:46
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ВЛАДИМИР, 25 сен - РИА Новости. Владимирский областной суд не удовлетворил жалобу Алексея Навального на решение райсуда, отклонившего иск к колонии №3 во Владимире - блогер настаивал, что его адвокатам запрещали проносить на свидания с ним смартфоны и ноутбуки, передает корреспондент РИА Новости.Представитель ИК-3 назвал решение первой инстанции законным и обоснованным. "Было всестороннее расследование обстоятельств дела: обозрены видеозаписи досмотра адвокатов, которые подтвердили, что они добровольно сдавали. Никто принудительно у них не требовал средства связи и коммуникаций. Считаем решение Октябрьского районного суда законным и апелляционную жалобу просим оставить без удовлетворения", - сказал он.Судья предложил присоединить к делу решение Владимирского областного суда от 7 сентября к иску ИК-3 о запрете адвокатам проноса техники. Стороны не выразили возражений.В мае и июле Навальный подал в Октябрьский районный суд Владимира два иска к ИК-3, где блогер проходил лечение после голодовки, о признании незаконными "действий по воспрепятствованию проносу и использованию защитниками при свиданиях средств мобильной связи и коммуникации". Второе заявление содержало расширенные даты посещений.Представители колонии на заседаниях сообщали, что адвокаты сдавали технику добровольно, продемонстрировав подтверждающие это видео. В обоих случаях районный суд отклонил иски. Отказ по первому заявлению был оспорен во Владимирском областном суде, который 7 сентября подтвердил решение первой инстанции.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), россия
12:46 25.11.2021
 
Владимирский суд отклонил жалобу Навального по иску к колонии

Владимирский областной суд отклонил жалобу Навального по иску к колонии №3

© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoБлогер Алексей Навальный
Блогер Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
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ВЛАДИМИР, 25 сен - РИА Новости. Владимирский областной суд не удовлетворил жалобу Алексея Навального на решение райсуда, отклонившего иск к колонии №3 во Владимире - блогер настаивал, что его адвокатам запрещали проносить на свидания с ним смартфоны и ноутбуки, передает корреспондент РИА Новости.
"Решение Октябрьского районного суда оставить без изменений, апелляционную жалобу Навального Алексея Анатольевича - без удовлетворения", - сказал судья Юрий Самылов.
Представитель ИК-3 назвал решение первой инстанции законным и обоснованным. "Было всестороннее расследование обстоятельств дела: обозрены видеозаписи досмотра адвокатов, которые подтвердили, что они добровольно сдавали. Никто принудительно у них не требовал средства связи и коммуникаций. Считаем решение Октябрьского районного суда законным и апелляционную жалобу просим оставить без удовлетворения", - сказал он.
Судья предложил присоединить к делу решение Владимирского областного суда от 7 сентября к иску ИК-3 о запрете адвокатам проноса техники. Стороны не выразили возражений.
В мае и июле Навальный подал в Октябрьский районный суд Владимира два иска к ИК-3, где блогер проходил лечение после голодовки, о признании незаконными "действий по воспрепятствованию проносу и использованию защитниками при свиданиях средств мобильной связи и коммуникации". Второе заявление содержало расширенные даты посещений.
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Представители колонии на заседаниях сообщали, что адвокаты сдавали технику добровольно, продемонстрировав подтверждающие это видео. В обоих случаях районный суд отклонил иски. Отказ по первому заявлению был оспорен во Владимирском областном суде, который 7 сентября подтвердил решение первой инстанции.
Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.
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Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".
Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.
 
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