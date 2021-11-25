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Ленинградская область
https://ria.ru/20211125/strategiya-1760719021.html
Власти Ленобласти актуализировали Стратегию развития МСП
Власти Ленобласти актуализировали Стратегию развития МСП - РИА Новости, 25.11.2021
Власти Ленобласти актуализировали Стратегию развития МСП
В Стратегии развития малого и среднего предпринимательства (МСП) в Ленинградской области до 2030 года повысили планку основных показателей, а также включили... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T14:49
2021-11-25T14:49
ленинградская область
экономика
ленинградская область
александр дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноя — РИА Новости. В Стратегии развития малого и среднего предпринимательства (МСП) в Ленинградской области до 2030 года повысили планку основных показателей, а также включили новые направления, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, в ходе заседания правительства Ленинградской области были представлены изменения в стратегическом документе по развитию предпринимательства. Речь идет об актуализации Стратегии по итогам завершения первого этапа краткосрочных инициатив с 2018 по 2020 года.Он добавил, что в настоящее время в Ленинградской области порядка 67 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса. Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства составляет более 260 тысяч человек. По итогам первого этапа реализации Стратегии, отмечена положительная динамика развития малого и среднего бизнеса в регионе, в связи с чем меняются целевые показатели стратегии. Так, к 2024 году планируется увеличить численность занятых в сфере МСП до 279,5 тысячи человек, к 2030 году – до 291,7 тысяч человек. Ранее эти показатели были на уровне 234 и 280 тысяч, соответственно. Также вводится новый показатель – доля предпринимателей, охваченных услугами центра "Мой бизнес".К новым инициативам отнесены расширение доступа субъектов МСП к закупкам – создание мобильного приложения "Электронного магазина", формирование базы объектов недвижимого имущества – использование для создания нового бизнеса заброшенных зданий детских лагерей, подготовка и развитие кадров для предпринимателей, а также развитие поддержки субъектов МСП в социальной сфере, экологии, спорте, туризме.Также глава региона поддержал инициативу комитета госзаказа Ленинградской области об обязательном использовании муниципальными органами власти магазина малого объема при закупках на средства, полученные из бюджета региона.
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экономика, ленинградская область, александр дрозденко
14:49 25.11.2021
 

Власти Ленобласти актуализировали Стратегию развития МСП

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГубернатор Ленинградской области - председатель правительства Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области - председатель правительства Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноя — РИА Новости. В Стратегии развития малого и среднего предпринимательства (МСП) в Ленинградской области до 2030 года повысили планку основных показателей, а также включили новые направления, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, в ходе заседания правительства Ленинградской области были представлены изменения в стратегическом документе по развитию предпринимательства. Речь идет об актуализации Стратегии по итогам завершения первого этапа краткосрочных инициатив с 2018 по 2020 года.
"В этот период объем поддержки малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка Ленинградской области, составил более 2,8 миллиарда рублей, из которых 2,27 миллиарда рублей – средства областного бюджета. Прирост количества субъектов МСП за три года составил 13,9%, а численность занятых в этой сфере выросла на 31,6%", — сообщили собеседник агентства.
Он добавил, что в настоящее время в Ленинградской области порядка 67 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса. Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства составляет более 260 тысяч человек. По итогам первого этапа реализации Стратегии, отмечена положительная динамика развития малого и среднего бизнеса в регионе, в связи с чем меняются целевые показатели стратегии. Так, к 2024 году планируется увеличить численность занятых в сфере МСП до 279,5 тысячи человек, к 2030 году – до 291,7 тысяч человек. Ранее эти показатели были на уровне 234 и 280 тысяч, соответственно. Также вводится новый показатель – доля предпринимателей, охваченных услугами центра "Мой бизнес".
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К новым инициативам отнесены расширение доступа субъектов МСП к закупкам – создание мобильного приложения "Электронного магазина", формирование базы объектов недвижимого имущества – использование для создания нового бизнеса заброшенных зданий детских лагерей, подготовка и развитие кадров для предпринимателей, а также развитие поддержки субъектов МСП в социальной сфере, экологии, спорте, туризме.
"Хочу обратить внимание на поддержку предпринимательства на муниципальном уровне. Несмотря на общий рост налоговых отчислений, оборот малых и средних предприятий снижается, поэтому важно учитывать финансовое состояние бизнеса", – отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Также глава региона поддержал инициативу комитета госзаказа Ленинградской области об обязательном использовании муниципальными органами власти магазина малого объема при закупках на средства, полученные из бюджета региона.
 
Ленинградская областьЭкономикаЛенинградская областьАлександр Дрозденко
 
 
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