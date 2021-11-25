https://ria.ru/20211125/strategiya-1760719021.html

Власти Ленобласти актуализировали Стратегию развития МСП

Власти Ленобласти актуализировали Стратегию развития МСП - РИА Новости, 25.11.2021

Власти Ленобласти актуализировали Стратегию развития МСП

В Стратегии развития малого и среднего предпринимательства (МСП) в Ленинградской области до 2030 года повысили планку основных показателей, а также включили... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T14:49

2021-11-25T14:49

2021-11-25T14:49

ленинградская область

экономика

ленинградская область

александр дрозденко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноя — РИА Новости. В Стратегии развития малого и среднего предпринимательства (МСП) в Ленинградской области до 2030 года повысили планку основных показателей, а также включили новые направления, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, в ходе заседания правительства Ленинградской области были представлены изменения в стратегическом документе по развитию предпринимательства. Речь идет об актуализации Стратегии по итогам завершения первого этапа краткосрочных инициатив с 2018 по 2020 года.Он добавил, что в настоящее время в Ленинградской области порядка 67 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса. Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства составляет более 260 тысяч человек. По итогам первого этапа реализации Стратегии, отмечена положительная динамика развития малого и среднего бизнеса в регионе, в связи с чем меняются целевые показатели стратегии. Так, к 2024 году планируется увеличить численность занятых в сфере МСП до 279,5 тысячи человек, к 2030 году – до 291,7 тысяч человек. Ранее эти показатели были на уровне 234 и 280 тысяч, соответственно. Также вводится новый показатель – доля предпринимателей, охваченных услугами центра "Мой бизнес".К новым инициативам отнесены расширение доступа субъектов МСП к закупкам – создание мобильного приложения "Электронного магазина", формирование базы объектов недвижимого имущества – использование для создания нового бизнеса заброшенных зданий детских лагерей, подготовка и развитие кадров для предпринимателей, а также развитие поддержки субъектов МСП в социальной сфере, экологии, спорте, туризме.Также глава региона поддержал инициативу комитета госзаказа Ленинградской области об обязательном использовании муниципальными органами власти магазина малого объема при закупках на средства, полученные из бюджета региона.

https://ria.ru/20211101/biznes-1757258734.html

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экономика, ленинградская область, александр дрозденко