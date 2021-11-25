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Власти Ленобласти актуализировали Стратегию развития МСП
Власти Ленобласти актуализировали Стратегию развития МСП - РИА Новости, 25.11.2021
Власти Ленобласти актуализировали Стратегию развития МСП
В Стратегии развития малого и среднего предпринимательства (МСП) в Ленинградской области до 2030 года повысили планку основных показателей, а также включили... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T14:49
2021-11-25T14:49
2021-11-25T14:49
ленинградская область
экономика
ленинградская область
александр дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноя — РИА Новости. В Стратегии развития малого и среднего предпринимательства (МСП) в Ленинградской области до 2030 года повысили планку основных показателей, а также включили новые направления, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, в ходе заседания правительства Ленинградской области были представлены изменения в стратегическом документе по развитию предпринимательства. Речь идет об актуализации Стратегии по итогам завершения первого этапа краткосрочных инициатив с 2018 по 2020 года.Он добавил, что в настоящее время в Ленинградской области порядка 67 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса. Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства составляет более 260 тысяч человек. По итогам первого этапа реализации Стратегии, отмечена положительная динамика развития малого и среднего бизнеса в регионе, в связи с чем меняются целевые показатели стратегии. Так, к 2024 году планируется увеличить численность занятых в сфере МСП до 279,5 тысячи человек, к 2030 году – до 291,7 тысяч человек. Ранее эти показатели были на уровне 234 и 280 тысяч, соответственно. Также вводится новый показатель – доля предпринимателей, охваченных услугами центра "Мой бизнес".К новым инициативам отнесены расширение доступа субъектов МСП к закупкам – создание мобильного приложения "Электронного магазина", формирование базы объектов недвижимого имущества – использование для создания нового бизнеса заброшенных зданий детских лагерей, подготовка и развитие кадров для предпринимателей, а также развитие поддержки субъектов МСП в социальной сфере, экологии, спорте, туризме.Также глава региона поддержал инициативу комитета госзаказа Ленинградской области об обязательном использовании муниципальными органами власти магазина малого объема при закупках на средства, полученные из бюджета региона.
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экономика, ленинградская область, александр дрозденко
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноя — РИА Новости.
В Стратегии развития малого и среднего предпринимательства (МСП) в Ленинградской области
до 2030 года повысили планку основных показателей, а также включили новые направления, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, в ходе заседания правительства Ленинградской области были представлены изменения в стратегическом документе по развитию предпринимательства. Речь идет об актуализации Стратегии по итогам завершения первого этапа краткосрочных инициатив с 2018 по 2020 года.
"В этот период объем поддержки малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка Ленинградской области, составил более 2,8 миллиарда рублей, из которых 2,27 миллиарда рублей – средства областного бюджета. Прирост количества субъектов МСП за три года составил 13,9%, а численность занятых в этой сфере выросла на 31,6%", — сообщили собеседник агентства.
Он добавил, что в настоящее время в Ленинградской области порядка 67 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса. Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства составляет более 260 тысяч человек. По итогам первого этапа реализации Стратегии, отмечена положительная динамика развития малого и среднего бизнеса в регионе, в связи с чем меняются целевые показатели стратегии. Так, к 2024 году планируется увеличить численность занятых в сфере МСП до 279,5 тысячи человек, к 2030 году – до 291,7 тысяч человек. Ранее эти показатели были на уровне 234 и 280 тысяч, соответственно. Также вводится новый показатель – доля предпринимателей, охваченных услугами центра "Мой бизнес".
К новым инициативам отнесены расширение доступа субъектов МСП к закупкам – создание мобильного приложения "Электронного магазина", формирование базы объектов недвижимого имущества – использование для создания нового бизнеса заброшенных зданий детских лагерей, подготовка и развитие кадров для предпринимателей, а также развитие поддержки субъектов МСП в социальной сфере, экологии, спорте, туризме.
"Хочу обратить внимание на поддержку предпринимательства на муниципальном уровне. Несмотря на общий рост налоговых отчислений, оборот малых и средних предприятий снижается, поэтому важно учитывать финансовое состояние бизнеса", – отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
.
Также глава региона поддержал инициативу комитета госзаказа Ленинградской области об обязательном использовании муниципальными органами власти магазина малого объема при закупках на средства, полученные из бюджета региона.