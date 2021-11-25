https://ria.ru/20211125/spasateli-1760767403.html

Спасатели, работающие в шахте в Кузбассе, перестали выходить на связь

Спасатели, работающие в шахте в Кузбассе, перестали выходить на связь - РИА Новости, 25.11.2021

Спасатели, работающие в шахте в Кузбассе, перестали выходить на связь

Отряд спасателей пропал в кемеровской шахте "Листвяжная", сообщили РИА Новости в МЧС. РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T18:03

2021-11-25T18:03

2021-11-25T19:04

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Отряд спасателей пропал в кемеровской шахте "Листвяжная", сообщили РИА Новости в МЧС."Около 15 часов отделение горноспасателей, которые проводили <...> операцию на дальнем рубеже, перестало выходить на связь", — сказал собеседник агентства.Контакт должен был состояться после сигнала об угрозе взрыва, но этого не произошло."На месте выработок концентрация метана превысила шесть процентов , оксида углерода — более 0,25 процента. Создалась вероятность взрыва газа. Было принято решение приостановить спасательные работы и вывести все подразделения на поверхность", — добавил представитель ведомства.Организованы поиски. Сколько человек входило в отряд, не сообщается.В четверг около 08:30 (04:30 мск) на предприятии, расположенном в Белово, произошло задымление.Под землей в момент ЧП находились 285 человек, большинство из них доставили на поверхность. По последним данным, погибли 11 горняков, пострадали 60, из них 38 госпитализированы.Еще 35 шахтеров остаются в дальних штреках, связи с ними нет. Поисковые работы приостановили из-за повышенной концентрации метана и угрозы взрыва.Фамилии жертв и пропавших без вести установлены, с их родственниками работают врачи и психологи.Шахта принадлежит холдингу "СДС-Уголь", входящему в топ-3 производителей угля в стране, и осваивает запасы Егозово-Красноярского месторождения.Компания окажет помощь семьям погибших.Телефон горячей линии 8 800 775-17-17.

https://ria.ru/20211125/shakhty-1760652143.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), авария на шахте "листвяжная" в кузбассе