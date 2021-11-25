https://ria.ru/20211125/spasateli-1760767403.html
Спасатели, работающие в шахте в Кузбассе, перестали выходить на связь
Спасатели, работающие в шахте в Кузбассе, перестали выходить на связь - РИА Новости, 25.11.2021
Спасатели, работающие в шахте в Кузбассе, перестали выходить на связь
Отряд спасателей пропал в кемеровской шахте "Листвяжная", сообщили РИА Новости в МЧС. РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T18:03
2021-11-25T18:03
2021-11-25T19:04
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Отряд спасателей пропал в кемеровской шахте "Листвяжная", сообщили РИА Новости в МЧС."Около 15 часов отделение горноспасателей, которые проводили <...> операцию на дальнем рубеже, перестало выходить на связь", — сказал собеседник агентства.Контакт должен был состояться после сигнала об угрозе взрыва, но этого не произошло."На месте выработок концентрация метана превысила шесть процентов , оксида углерода — более 0,25 процента. Создалась вероятность взрыва газа. Было принято решение приостановить спасательные работы и вывести все подразделения на поверхность", — добавил представитель ведомства.Организованы поиски. Сколько человек входило в отряд, не сообщается.В четверг около 08:30 (04:30 мск) на предприятии, расположенном в Белово, произошло задымление.Под землей в момент ЧП находились 285 человек, большинство из них доставили на поверхность. По последним данным, погибли 11 горняков, пострадали 60, из них 38 госпитализированы.Еще 35 шахтеров остаются в дальних штреках, связи с ними нет. Поисковые работы приостановили из-за повышенной концентрации метана и угрозы взрыва.Фамилии жертв и пропавших без вести установлены, с их родственниками работают врачи и психологи.Шахта принадлежит холдингу "СДС-Уголь", входящему в топ-3 производителей угля в стране, и осваивает запасы Егозово-Красноярского месторождения.Компания окажет помощь семьям погибших.Телефон горячей линии 8 800 775-17-17.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости.
Отряд спасателей пропал в кемеровской шахте "Листвяжная", сообщили РИА Новости в МЧС
.
"Около 15 часов отделение горноспасателей, которые проводили <...> операцию на дальнем рубеже, перестало выходить на связь", — сказал собеседник агентства.
Контакт должен был состояться после сигнала об угрозе взрыва, но этого не произошло.
"На месте выработок концентрация метана превысила шесть процентов , оксида углерода — более 0,25 процента. Создалась вероятность взрыва газа. Было принято решение приостановить спасательные работы и вывести все подразделения на поверхность", — добавил представитель ведомства.
Организованы поиски. Сколько человек входило в отряд, не сообщается.
Авария на шахте "Листвяжная" в Кузбассе
1 из 9
Задымление на "Листвяжной" началось около 08.30 (04.30 по московскому времени). Под землей в этот момент находились 285 человек.
2 из 9
Родственники горняков возле шахты "Листвяжная".
3 из 9
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев возглавил штаб по ликвидации последствий аварии.
4 из 9
Горноспасательные части сразу начали выводить из шахты людей. На поверхность подняли 239 человек.
5 из 9
В результате ЧП погибли 11 горняков, пострадали более 40. Несколько человек госпитализировали в тяжелом состоянии.
6 из 9
После ЧП в шахте под землей остаются 35 шахтеров.
7 из 9
На место происшествия отправили 19 отделений спасателей и 30 единиц спецтехники.
8 из 9
После задымления на шахте возбуждено уголовное дело о нарушении промышленной безопасности.
9 из 9
Генпрокуратура взяла ситуацию на особый контроль.
1 из 9
Задымление на "Листвяжной" началось около 08.30 (04.30 по московскому времени). Под землей в этот момент находились 285 человек.
2 из 9
Родственники горняков возле шахты "Листвяжная".
3 из 9
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев возглавил штаб по ликвидации последствий аварии.
4 из 9
Горноспасательные части сразу начали выводить из шахты людей. На поверхность подняли 239 человек.
5 из 9
В результате ЧП погибли 11 горняков, пострадали более 40. Несколько человек госпитализировали в тяжелом состоянии.
6 из 9
После ЧП в шахте под землей остаются 35 шахтеров.
7 из 9
На место происшествия отправили 19 отделений спасателей и 30 единиц спецтехники.
8 из 9
После задымления на шахте возбуждено уголовное дело о нарушении промышленной безопасности.
9 из 9
Генпрокуратура взяла ситуацию на особый контроль.
В четверг около 08:30 (04:30 мск) на предприятии, расположенном в Белово
, произошло задымление.
Под землей в момент ЧП находились 285 человек, большинство из них доставили на поверхность. По последним данным, погибли 11 горняков, пострадали 60, из них 38 госпитализированы.
Еще 35 шахтеров остаются в дальних штреках, связи с ними нет. Поисковые работы приостановили из-за повышенной концентрации метана и угрозы взрыва.
Фамилии жертв и пропавших без вести установлены, с их родственниками работают врачи и психологи.
Шахта принадлежит холдингу "СДС-Уголь
", входящему в топ-3 производителей угля в стране, и осваивает запасы Егозово-Красноярского месторождения.
Компания окажет помощь семьям погибших.
Телефон горячей линии 8 800 775-17-17.