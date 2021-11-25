https://ria.ru/20211125/sizo-1760795536.html
Заключенные нанесли себе увечья в волгоградском СИЗО
Заключенные нанесли себе увечья в волгоградском СИЗО - РИА Новости, 25.11.2021
Заключенные нанесли себе увечья в волгоградском СИЗО
Семь человек, находящихся в СИЗО № 4 Волгограда, нанесли себе увечья, а один из них имитировал попытку суицида, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСИН по... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T21:22
2021-11-25T21:22
2021-11-25T21:22
происшествия
волгоградская область
волгоград
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/04/1599945298_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_d60d089c9b48b26eba73de4e09264d8d.jpg
ВОЛГОГРАД, 25 ноя – РИА Новости. Семь человек, находящихся в СИЗО № 4 Волгограда, нанесли себе увечья, а один из них имитировал попытку суицида, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСИН по Волгоградской области."В следственном изоляторе №4 УФСИН России по Волгоградской области семеро подозреваемых и обвиняемых, не согласных с режимными требованиями, совершили акты членовредительства", - сообщили РИА Новости в ведомстве.По словам собеседника агентства, всем арестованным на месте была оказана медицинская помощь, они находятся в удовлетворительном состоянии. По информации УФСИН, один из арестантов имитировал суицид в карцере, после чего он был направлен в медицинское исправительное учреждение на обследование.По данным ведомства, после происшествия проводится проверка, по результатам которой может быть возбуждено уголовное дело по статье "дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества".Как сообщил РИА Новости председатель Общественной наблюдательной комиссии Волгоградской области Вадим Чередник, члены комиссии выехали в СИЗО №4 для проведения проверки.
https://ria.ru/20211112/koloniya-1758719455.html
волгоградская область
волгоград
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/04/1599945298_399:597:2333:2048_1920x0_80_0_0_277d1b0f6f938507fafd78d23342b452.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, волгоградская область, волгоград, россия
Заключенные нанесли себе увечья в волгоградском СИЗО
В Волгоградском СИЗО семеро заключенных нанесли себе увечья