https://ria.ru/20211125/sindrom-1760681658.html

В Кремле отвергли обвинения в адрес России по "гаванскому синдрому"

В Кремле отвергли обвинения в адрес России по "гаванскому синдрому" - РИА Новости, 25.11.2021

В Кремле отвергли обвинения в адрес России по "гаванскому синдрому"

Песков отверг любые намеки о якобы причастности РФ к "гаванскому синдрому" у дипломатов США, сообщил, что директор ЦРУ не поднимал эту тему с президентом РФ... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T12:24

2021-11-25T12:24

2021-11-25T12:35

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сша

дмитрий песков

россия

вена

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владимир путин

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Песков отверг любые намеки о якобы причастности РФ к "гаванскому синдрому" у дипломатов США, сообщил, что директор ЦРУ не поднимал эту тему с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Эта неизвестная болезнь начала поражать американских дипломатов по всему миру с 2016 года - головокружение, тошнота, головные боли и проблемы со слухом наблюдались у американских дипломатов на Кубе в 2016 и 2017 годах, а также в КНР в 2018 году. Дипломаты, предположительно, подверглись звуковому воздействию, которое обернулось долговременным последствиям для здоровья. Случаи схожего недомогания также, по данным СМИ, были зафиксированы у американских представителей в Африке, Таджикистане и Москве, Вене и Индии. Всего пострадали около 200 дипломатов на всех континентах. Объяснения этому явлению пока нет."Эта тема никоим образом не поднималась с политическими собеседниками Бернса здесь, в Москве, и с главой государства она не затрагивалась. Что касается содержания разговора Бернса с его коллегами в специальных службах, то здесь мне сказать нечего - это не публичная информация. Единственное что здесь можно однозначно отвергнуть: любые намеки, предположения или заявления о мнимой причастности российской стороны к этим случаям - мы никакого отношения к этому не имеем", - заявил журналистам Песков.

https://ria.ru/20211026/zakharova-1756258501.html

сша

россия

вена

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в мире, сша, дмитрий песков, россия, вена, африка, владимир путин