12:24 25.11.2021 (обновлено: 12:35 25.11.2021)
В Кремле отвергли обвинения в адрес России по "гаванскому синдрому"
Пресс-секретарь президента Песков отверг обвинения в адрес России по "гаванскому синдрому"
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Песков отверг любые намеки о якобы причастности РФ к "гаванскому синдрому" у дипломатов США, сообщил, что директор ЦРУ не поднимал эту тему с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Эта неизвестная болезнь начала поражать американских дипломатов по всему миру с 2016 года - головокружение, тошнота, головные боли и проблемы со слухом наблюдались у американских дипломатов на Кубе в 2016 и 2017 годах, а также в КНР в 2018 году. Дипломаты, предположительно, подверглись звуковому воздействию, которое обернулось долговременным последствиям для здоровья. Случаи схожего недомогания также, по данным СМИ, были зафиксированы у американских представителей в Африке, Таджикистане и Москве, Вене и Индии. Всего пострадали около 200 дипломатов на всех континентах. Объяснения этому явлению пока нет.
"Эта тема никоим образом не поднималась с политическими собеседниками Бернса здесь, в Москве, и с главой государства она не затрагивалась. Что касается содержания разговора Бернса с его коллегами в специальных службах, то здесь мне сказать нечего - это не публичная информация. Единственное что здесь можно однозначно отвергнуть: любые намеки, предположения или заявления о мнимой причастности российской стороны к этим случаям - мы никакого отношения к этому не имеем", - заявил журналистам Песков.