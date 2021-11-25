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В Кремле отвергли обвинения в адрес России по "гаванскому синдрому"
В Кремле отвергли обвинения в адрес России по "гаванскому синдрому" - РИА Новости, 25.11.2021
В Кремле отвергли обвинения в адрес России по "гаванскому синдрому"
Песков отверг любые намеки о якобы причастности РФ к "гаванскому синдрому" у дипломатов США, сообщил, что директор ЦРУ не поднимал эту тему с президентом РФ... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T12:24
2021-11-25T12:35
в мире
сша
дмитрий песков
россия
вена
африка
владимир путин
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Песков отверг любые намеки о якобы причастности РФ к "гаванскому синдрому" у дипломатов США, сообщил, что директор ЦРУ не поднимал эту тему с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Эта неизвестная болезнь начала поражать американских дипломатов по всему миру с 2016 года - головокружение, тошнота, головные боли и проблемы со слухом наблюдались у американских дипломатов на Кубе в 2016 и 2017 годах, а также в КНР в 2018 году. Дипломаты, предположительно, подверглись звуковому воздействию, которое обернулось долговременным последствиям для здоровья. Случаи схожего недомогания также, по данным СМИ, были зафиксированы у американских представителей в Африке, Таджикистане и Москве, Вене и Индии. Всего пострадали около 200 дипломатов на всех континентах. Объяснения этому явлению пока нет."Эта тема никоим образом не поднималась с политическими собеседниками Бернса здесь, в Москве, и с главой государства она не затрагивалась. Что касается содержания разговора Бернса с его коллегами в специальных службах, то здесь мне сказать нечего - это не публичная информация. Единственное что здесь можно однозначно отвергнуть: любые намеки, предположения или заявления о мнимой причастности российской стороны к этим случаям - мы никакого отношения к этому не имеем", - заявил журналистам Песков.
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в мире, сша, дмитрий песков, россия, вена, африка, владимир путин
12:24 25.11.2021 (обновлено: 12:35 25.11.2021)
 
В Кремле отвергли обвинения в адрес России по "гаванскому синдрому"

Пресс-секретарь президента Песков отверг обвинения в адрес России по "гаванскому синдрому"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Песков отверг любые намеки о якобы причастности РФ к "гаванскому синдрому" у дипломатов США, сообщил, что директор ЦРУ не поднимал эту тему с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Эта неизвестная болезнь начала поражать американских дипломатов по всему миру с 2016 года - головокружение, тошнота, головные боли и проблемы со слухом наблюдались у американских дипломатов на Кубе в 2016 и 2017 годах, а также в КНР в 2018 году. Дипломаты, предположительно, подверглись звуковому воздействию, которое обернулось долговременным последствиям для здоровья. Случаи схожего недомогания также, по данным СМИ, были зафиксированы у американских представителей в Африке, Таджикистане и Москве, Вене и Индии. Всего пострадали около 200 дипломатов на всех континентах. Объяснения этому явлению пока нет.
"Эта тема никоим образом не поднималась с политическими собеседниками Бернса здесь, в Москве, и с главой государства она не затрагивалась. Что касается содержания разговора Бернса с его коллегами в специальных службах, то здесь мне сказать нечего - это не публичная информация. Единственное что здесь можно однозначно отвергнуть: любые намеки, предположения или заявления о мнимой причастности российской стороны к этим случаям - мы никакого отношения к этому не имеем", - заявил журналистам Песков.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
26 октября, 11:01
Захарова прокомментировала историю с "гаванским синдромом" у дипломатов США
 
В миреСШАДмитрий ПесковРоссияВенаАфрикаВладимир Путин
 
 
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