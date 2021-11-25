https://ria.ru/20211125/shakhtery-1760744359.html
Эксперт оценил шансы спасти горняков из шахты в Кузбассе
Эксперт оценил шансы спасти горняков из шахты в Кузбассе - РИА Новости, 25.11.2021
Эксперт оценил шансы спасти горняков из шахты в Кузбассе
Ресурс шахтных самоспасателей, которые есть у каждого горняка, у остающихся под землей на "Листвяжной" давно выработан, но надежды терять нельзя, заявил РИА... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T16:31
2021-11-25T16:31
2021-11-25T16:31
происшествия
кемеровская область
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Ресурс шахтных самоспасателей, которые есть у каждого горняка, у остающихся под землей на "Листвяжной" давно выработан, но надежды терять нельзя, заявил РИА Новости заслуженный спасатель России, бывший руководитель Российского центра подготовки спасателей Александр Гофштейн.Задымление на шахте "Листвяжной" произошло в четверг около 04.30 мск. В шахте находились 285 человек. Погибли, по последним данным, 11 горняков, более 40 пострадали. В шахте остаются 35 человек, местоположение которых пока не установлено. Поисково-спасательные работы приостановлены из-за концентрации метана, которая является взрывоопасной."Шахтный самоспасатель - обязательный элемент снаряжения горняка, когда он находится на работе, хватает его в разном режиме на разное время. Если я дышу интенсивно - 10-15 минут, если сижу и жду помощи - 20 минут. Он выполняет фактически функцию противогаза, это не источник чистого воздуха", - сказал Гофштейн.По его словам, со значительной концентрацией метана или угарного газа самоспасатель не справится. "Самоспасатель - только на короткое время... Его ресурс исчерпан уже давным-давно", - подчеркнул он.Надежда на то, что горняки изолированы в местах, где есть еще приток воздуха, остается, добавил Гофштейн. "Всегда, вы знаете, надо надеяться на то, что выживут. Мы не знаем, в каких условиях оказались люди, которые заблокированы в шахте, в смысле воздуха, угарного газа, завалов, поступления грунтовой воды", - отметил эксперт.Шахта "Листвяжная" принадлежит холдингу "СДС-Уголь", входящему в топ-3 производителей угля в России, и отрабатывает запасы Егозово-Красноярского угольного месторождения. Работает в связке с одноименной обогатительной фабрикой в том же Белово – одной из самых мощных в России по переработке энергетических углей.
https://ria.ru/20211125/shakhty-1760652143.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, кемеровская область, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
Эксперт оценил шансы спасти горняков из шахты в Кузбассе
Экс-спасатель Гофштейн: надо надеяться на то, что заблокированные в шахте люди выживут
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости.
Ресурс шахтных самоспасателей, которые есть у каждого горняка, у остающихся под землей на "Листвяжной" давно выработан, но надежды терять нельзя, заявил РИА Новости заслуженный спасатель России
, бывший руководитель Российского центра подготовки спасателей Александр Гофштейн
.
Задымление на шахте "Листвяжной" произошло в четверг около 04.30 мск. В шахте находились 285 человек. Погибли, по последним данным, 11 горняков, более 40 пострадали. В шахте остаются 35 человек, местоположение которых пока не установлено. Поисково-спасательные работы приостановлены из-за концентрации метана, которая является взрывоопасной.
"Шахтный самоспасатель - обязательный элемент снаряжения горняка, когда он находится на работе, хватает его в разном режиме на разное время. Если я дышу интенсивно - 10-15 минут, если сижу и жду помощи - 20 минут. Он выполняет фактически функцию противогаза, это не источник чистого воздуха", - сказал Гофштейн.
По его словам, со значительной концентрацией метана или угарного газа самоспасатель не справится. "Самоспасатель - только на короткое время... Его ресурс исчерпан уже давным-давно", - подчеркнул он.
Надежда на то, что горняки изолированы в местах, где есть еще приток воздуха, остается, добавил Гофштейн. "Всегда, вы знаете, надо надеяться на то, что выживут. Мы не знаем, в каких условиях оказались люди, которые заблокированы в шахте, в смысле воздуха, угарного газа, завалов, поступления грунтовой воды", - отметил эксперт.
Шахта "Листвяжная" принадлежит холдингу "СДС-Уголь
", входящему в топ-3 производителей угля в России, и отрабатывает запасы Егозово-Красноярского угольного месторождения. Работает в связке с одноименной обогатительной фабрикой в том же Белово
– одной из самых мощных в России по переработке энергетических углей.
Авария на шахте "Листвяжная" в Кузбассе
1 из 9
Задымление на "Листвяжной" началось около 08.30 (04.30 по московскому времени). Под землей в этот момент находились 285 человек.
2 из 9
Родственники горняков возле шахты "Листвяжная".
3 из 9
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев возглавил штаб по ликвидации последствий аварии.
4 из 9
Горноспасательные части сразу начали выводить из шахты людей. На поверхность подняли 239 человек.
5 из 9
В результате ЧП погибли 11 горняков, пострадали более 40. Несколько человек госпитализировали в тяжелом состоянии.
6 из 9
После ЧП в шахте под землей остаются 35 шахтеров.
7 из 9
На место происшествия отправили 19 отделений спасателей и 30 единиц спецтехники.
8 из 9
После задымления на шахте возбуждено уголовное дело о нарушении промышленной безопасности.
9 из 9
Генпрокуратура взяла ситуацию на особый контроль.
1 из 9
Задымление на "Листвяжной" началось около 08.30 (04.30 по московскому времени). Под землей в этот момент находились 285 человек.
2 из 9
Родственники горняков возле шахты "Листвяжная".
3 из 9
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев возглавил штаб по ликвидации последствий аварии.
4 из 9
Горноспасательные части сразу начали выводить из шахты людей. На поверхность подняли 239 человек.
5 из 9
В результате ЧП погибли 11 горняков, пострадали более 40. Несколько человек госпитализировали в тяжелом состоянии.
6 из 9
После ЧП в шахте под землей остаются 35 шахтеров.
7 из 9
На место происшествия отправили 19 отделений спасателей и 30 единиц спецтехники.
8 из 9
После задымления на шахте возбуждено уголовное дело о нарушении промышленной безопасности.
9 из 9
Генпрокуратура взяла ситуацию на особый контроль.