https://ria.ru/20211125/shakhtery-1760744359.html

Эксперт оценил шансы спасти горняков из шахты в Кузбассе

Эксперт оценил шансы спасти горняков из шахты в Кузбассе - РИА Новости, 25.11.2021

Эксперт оценил шансы спасти горняков из шахты в Кузбассе

Ресурс шахтных самоспасателей, которые есть у каждого горняка, у остающихся под землей на "Листвяжной" давно выработан, но надежды терять нельзя, заявил РИА... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T16:31

2021-11-25T16:31

2021-11-25T16:31

происшествия

кемеровская область

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Ресурс шахтных самоспасателей, которые есть у каждого горняка, у остающихся под землей на "Листвяжной" давно выработан, но надежды терять нельзя, заявил РИА Новости заслуженный спасатель России, бывший руководитель Российского центра подготовки спасателей Александр Гофштейн.Задымление на шахте "Листвяжной" произошло в четверг около 04.30 мск. В шахте находились 285 человек. Погибли, по последним данным, 11 горняков, более 40 пострадали. В шахте остаются 35 человек, местоположение которых пока не установлено. Поисково-спасательные работы приостановлены из-за концентрации метана, которая является взрывоопасной."Шахтный самоспасатель - обязательный элемент снаряжения горняка, когда он находится на работе, хватает его в разном режиме на разное время. Если я дышу интенсивно - 10-15 минут, если сижу и жду помощи - 20 минут. Он выполняет фактически функцию противогаза, это не источник чистого воздуха", - сказал Гофштейн.По его словам, со значительной концентрацией метана или угарного газа самоспасатель не справится. "Самоспасатель - только на короткое время... Его ресурс исчерпан уже давным-давно", - подчеркнул он.Надежда на то, что горняки изолированы в местах, где есть еще приток воздуха, остается, добавил Гофштейн. "Всегда, вы знаете, надо надеяться на то, что выживут. Мы не знаем, в каких условиях оказались люди, которые заблокированы в шахте, в смысле воздуха, угарного газа, завалов, поступления грунтовой воды", - отметил эксперт.Шахта "Листвяжная" принадлежит холдингу "СДС-Уголь", входящему в топ-3 производителей угля в России, и отрабатывает запасы Егозово-Красноярского угольного месторождения. Работает в связке с одноименной обогатительной фабрикой в том же Белово – одной из самых мощных в России по переработке энергетических углей.

https://ria.ru/20211125/shakhty-1760652143.html

кемеровская область

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происшествия, кемеровская область, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе