https://ria.ru/20211125/shakhta-1760766517.html

Группа спасателей, работающая в шахте в Кузбассе, не вышла на связь

Группа спасателей, работающая в шахте в Кузбассе, не вышла на связь - РИА Новости, 25.11.2021

Группа спасателей, работающая в шахте в Кузбассе, не вышла на связь

Отделение горноспасателей пропало в ходе поисковых работ в шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, организованы поиски, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T17:58

2021-11-25T17:58

2021-11-25T18:25

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

происшествия

кемеровская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Отделение горноспасателей пропало в ходе поисковых работ в шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, организованы поиски, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Около 15 часов отделение горноспасателей , которые проводили спасательную операцию на дальнем рубеже, перестало выходить на связь", - сказал собеседник агентства.По его словам, сейчас организованы их поиски. Сколько спасателей входило в отряд, пока не сообщается.

кемеровская область

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе, происшествия, кемеровская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия