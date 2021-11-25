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В Кузбассе из-за угрозы взрыва приостановили поиск пропавших шахтеров
В Кузбассе из-за угрозы взрыва приостановили поиск пропавших шахтеров - РИА Новости, 25.11.2021
В Кузбассе из-за угрозы взрыва приостановили поиск пропавших шахтеров
Поисковые работы в шахте "Листвяжная" пока не ведутся, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T13:22
2021-11-25T19:06
происшествия
кемеровская область
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
сдс-уголь
сергей цивилев
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НОВОСИБИРСК, 25 ноя — РИА Новости. Поисковые работы в шахте "Листвяжная" пока не ведутся, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Спасателей выводят на поверхность.Позднее эту информацию подтвердил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. По его словам, на месте ЧП концентрация метана превысила шесть процентов, а окиси углерода — 0,25 процента, такие показатели говорят о ее взрывоопасности.Он сообщил, что после происшествия за медицинской помощью обратились 60 человек, не менее 38 из них госпитализировали. Погибли 11 горняков.Глава региона добавил, что фамилии жертв, в также 35 человек, которые до сих пор находятся под землей, установлены. С их родственниками работают врачи и психологи, Цивилев также пообещал оказать им любую помощь.В четверг около 08:30 (04:30 мск) на предприятии, расположенном в Белово, произошло задымление. Под землей в момент ЧП находились 285 человек, большинство из них доставили на поверхность, часть остается в дальних штреках, связи с ними нет.На месте работают 19 отделений спасателей и 30 единиц спецтехники.Шахта принадлежит холдингу "СДС-Уголь", входящему в топ-3 производителей угля в стране, и осваивает запасы Егозово-Красноярского месторождения.Компания окажет помощь семьям погибших. Соболезнования родственникам выразил Владимир Путин. Телефон горячей линии 8 800 775-17-17.
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РИА Новости
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Обстановка в районе шахты "Листвяжная", где произошла авария
В Кемеровской области произошло задымление на шахте "Листвяжная", есть погибшие и пострадавшие. Задымление на шахте в Белово произошло около 08:30 (04:30 мск). В тот момент под землей находились 285 человек, большинство из них доставили на поверхность.
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происшествия, кемеровская область, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе, сдс-уголь, сергей цивилев
13:22 25.11.2021 (обновлено: 19:06 25.11.2021)
 
В Кузбассе из-за угрозы взрыва приостановили поиск пропавших шахтеров

Поисково-спасательные работы в шахте "Листвяжная" приостановили из-за угрозы взрыва

© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанкАвария на шахте "Листвяжная" в Кузбассе
Авария на шахте Листвяжная в Кузбассе - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© РИА Новости / Александр Патрин
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НОВОСИБИРСК, 25 ноя — РИА Новости. Поисковые работы в шахте "Листвяжная" пока не ведутся, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"В связи с угрозой взрыва поисково-спасательные работы временно приостановлены", — сказал собеседник агентства.
Спасателей выводят на поверхность.
Позднее эту информацию подтвердил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. По его словам, на месте ЧП концентрация метана превысила шесть процентов, а окиси углерода — 0,25 процента, такие показатели говорят о ее взрывоопасности.
Он сообщил, что после происшествия за медицинской помощью обратились 60 человек, не менее 38 из них госпитализировали. Погибли 11 горняков.
Глава региона добавил, что фамилии жертв, в также 35 человек, которые до сих пор находятся под землей, установлены. С их родственниками работают врачи и психологи, Цивилев также пообещал оказать им любую помощь.
В четверг около 08:30 (04:30 мск) на предприятии, расположенном в Белово, произошло задымление.
Под землей в момент ЧП находились 285 человек, большинство из них доставили на поверхность, часть остается в дальних штреках, связи с ними нет.
На месте работают 19 отделений спасателей и 30 единиц спецтехники.
Шахта принадлежит холдингу "СДС-Уголь", входящему в топ-3 производителей угля в стране, и осваивает запасы Егозово-Красноярского месторождения.
Компания окажет помощь семьям погибших. Соболезнования родственникам выразил Владимир Путин.
Телефон горячей линии 8 800 775-17-17.
Авария на шахте "Листвяжная" в Кузбассе
© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

Задымление на "Листвяжной" началось около 08.30 (04.30 по московскому времени). Под землей в этот момент находились 285 человек.

Авария на шахте Листвяжная в Кузбассе
1 из 9

Задымление на "Листвяжной" началось около 08.30 (04.30 по московскому времени). Под землей в этот момент находились 285 человек.

© РИА Новости / Александр Патрин
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© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

Родственники горняков возле шахты "Листвяжная".

Родственники шахтеров стоят возле шахты Листвяжная в городе Белово, где произошло задымление
2 из 9

Родственники горняков возле шахты "Листвяжная".

© РИА Новости / Александр Патрин
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© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса / Перейти в фотобанк

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев возглавил штаб по ликвидации последствий аварии.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев возглавил штаб по ликвидации последствий аварии на шахте Листвяжная в городе Белово
3 из 9

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев возглавил штаб по ликвидации последствий аварии.

© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса
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© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса / Перейти в фотобанк

Горноспасательные части сразу начали выводить из шахты людей. На поверхность подняли 239 человек.

Сотрудники военизированного горноспасательного отряда на шахте Листвяжная в городе Белово, где утром произошло задымление
4 из 9

Горноспасательные части сразу начали выводить из шахты людей. На поверхность подняли 239 человек.

© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса
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© Фото : сайт администрации Правительства Кузбасса

В результате ЧП погибли 11 горняков, пострадали более 40. Несколько человек госпитализировали в тяжелом состоянии.

Автомобили оперативных служб у шахты Листвяжная, где произошло задымление
5 из 9

В результате ЧП погибли 11 горняков, пострадали более 40. Несколько человек госпитализировали в тяжелом состоянии.

© Фото : сайт администрации Правительства Кузбасса
© Фото : сайт администрации Правительства Кузбасса

После ЧП в шахте под землей остаются 35 шахтеров.

Медики у шахты Листвяжная, где произошло задымление
6 из 9

После ЧП в шахте под землей остаются 35 шахтеров.

© Фото : сайт администрации Правительства Кузбасса
© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

На место происшествия отправили 19 отделений спасателей и 30 единиц спецтехники.

Авария на шахте Листвяжная в Кузбассе
7 из 9

На место происшествия отправили 19 отделений спасателей и 30 единиц спецтехники.

© РИА Новости / Александр Патрин
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© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

После задымления на шахте возбуждено уголовное дело о нарушении промышленной безопасности.

Сотрудники полиции возле КПП №1 шахты Листвяжная в городе Белово, где утром произошло задымление
8 из 9

После задымления на шахте возбуждено уголовное дело о нарушении промышленной безопасности.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

Генпрокуратура взяла ситуацию на особый контроль.

Авария на шахте Листвяжная в Кузбассе
9 из 9

Генпрокуратура взяла ситуацию на особый контроль.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
1 из 9

Задымление на "Листвяжной" началось около 08.30 (04.30 по московскому времени). Под землей в этот момент находились 285 человек.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
2 из 9

Родственники горняков возле шахты "Листвяжная".

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
3 из 9

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев возглавил штаб по ликвидации последствий аварии.

© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса
Перейти в фотобанк
4 из 9

Горноспасательные части сразу начали выводить из шахты людей. На поверхность подняли 239 человек.

© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса
Перейти в фотобанк
5 из 9

В результате ЧП погибли 11 горняков, пострадали более 40. Несколько человек госпитализировали в тяжелом состоянии.

© Фото : сайт администрации Правительства Кузбасса
6 из 9

После ЧП в шахте под землей остаются 35 шахтеров.

© Фото : сайт администрации Правительства Кузбасса
7 из 9

На место происшествия отправили 19 отделений спасателей и 30 единиц спецтехники.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
8 из 9

После задымления на шахте возбуждено уголовное дело о нарушении промышленной безопасности.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
9 из 9

Генпрокуратура взяла ситуацию на особый контроль.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
 
ПроисшествияКемеровская областьАвария на шахте "Листвяжная" в КузбассеСДС-УгольСергей Цивилев
 
 
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