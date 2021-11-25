https://ria.ru/20211125/shakhta-1760696423.html

В Кузбассе из-за угрозы взрыва приостановили поиск пропавших шахтеров

В Кузбассе из-за угрозы взрыва приостановили поиск пропавших шахтеров - РИА Новости, 25.11.2021

В Кузбассе из-за угрозы взрыва приостановили поиск пропавших шахтеров

Поисковые работы в шахте "Листвяжная" пока не ведутся, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T13:22

2021-11-25T13:22

2021-11-25T19:06

происшествия

кемеровская область

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

сдс-уголь

сергей цивилев

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НОВОСИБИРСК, 25 ноя — РИА Новости. Поисковые работы в шахте "Листвяжная" пока не ведутся, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Спасателей выводят на поверхность.Позднее эту информацию подтвердил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. По его словам, на месте ЧП концентрация метана превысила шесть процентов, а окиси углерода — 0,25 процента, такие показатели говорят о ее взрывоопасности.Он сообщил, что после происшествия за медицинской помощью обратились 60 человек, не менее 38 из них госпитализировали. Погибли 11 горняков.Глава региона добавил, что фамилии жертв, в также 35 человек, которые до сих пор находятся под землей, установлены. С их родственниками работают врачи и психологи, Цивилев также пообещал оказать им любую помощь.В четверг около 08:30 (04:30 мск) на предприятии, расположенном в Белово, произошло задымление. Под землей в момент ЧП находились 285 человек, большинство из них доставили на поверхность, часть остается в дальних штреках, связи с ними нет.На месте работают 19 отделений спасателей и 30 единиц спецтехники.Шахта принадлежит холдингу "СДС-Уголь", входящему в топ-3 производителей угля в стране, и осваивает запасы Егозово-Красноярского месторождения.Компания окажет помощь семьям погибших. Соболезнования родственникам выразил Владимир Путин. Телефон горячей линии 8 800 775-17-17.

кемеровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Обстановка в районе шахты "Листвяжная", где произошла авария В Кемеровской области произошло задымление на шахте "Листвяжная", есть погибшие и пострадавшие. Задымление на шахте в Белово произошло около 08:30 (04:30 мск). В тот момент под землей находились 285 человек, большинство из них доставили на поверхность. 2021-11-25T13:22 true PT0M59S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, кемеровская область, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе, сдс-уголь, сергей цивилев