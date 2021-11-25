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https://ria.ru/20211125/shakhta-1760679886.html
Путин дал поручения по спасательной операции на шахте в Кузбассе
Путин дал поручения по спасательной операции на шахте в Кузбассе - РИА Новости, 25.11.2021
Путин дал поручения по спасательной операции на шахте в Кузбассе
Президент РФ Владимир Путин поручил врио главы МЧС РФ Александру Чуприяну и руководителю Ростехнадзора Александру Трембицкому вылететь в Кузбасс, где произошло... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T12:16
2021-11-25T19:07
россия
кемеровская область
кемерово
владимир путин
дмитрий песков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
александр чуприян
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил врио главы МЧС РФ Александру Чуприяну и руководителю Ростехнадзора Александру Трембицкому вылететь в Кузбасс, где произошло ЧП на шахте "Листвяжная", сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Президент уже получил доклад от губернатора (Сергея) Цивилева. Также президент говорил по телефону с руководителем МЧС Александром Чуприяном, который по поручению президента сейчас в эти минуты вместе с главой Ростехнадзора Трембицким вылетает в Кемерово для организации на месте продолжения спасательных работ", - сказал Песков."Президент Путин глубоко соболезнует семьям тех шахтеров, которые уже понятно, что погибли, и, конечно, мы надеемся на то, что удастся спасти тех, кто находится там внизу под землей", - сказал Песков."Президент дал поручения главе региона (Сергею Цивилеву), руководителю министерства (по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям Александру Чуприяну) организовать всю необходимую помощь пострадавшим и предпринять максимально возможные усилия для продолжения спасательной операции", - добавил Песков."В течение дня (президент) будет получать доклады. Потому что он условился, что дальше (губернатор Кемеровской области) Сергей Цивилев будет его информировать, и Чуприян после того, как он на месте проведет рекогносцировку, будет докладывать главе государства", - сказал Песков.Задымление на шахте "Листвяжной" произошло в четверг около 08.30 (04.30 мск) в поселке городского типа Грамотеинский города Белово. На поверхность выведены 239 из 285 горняков, пострадали 44 человека. По последним данным губернатора, число жертв в результате ЧП на кузбасской шахте возросло до 11.
https://ria.ru/20211125/genprokuratura-1760679232.html
россия
кемеровская область
кемерово
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Обстановка в районе шахты "Листвяжная", где произошла авария
В Кемеровской области произошло задымление на шахте "Листвяжная", есть погибшие и пострадавшие. Задымление на шахте в Белово произошло около 08:30 (04:30 мск). В тот момент под землей находились 285 человек, большинство из них доставили на поверхность.
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россия, кемеровская область, кемерово, владимир путин, дмитрий песков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), александр чуприян, сергей цивилев, александр трембицкий, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе, происшествия
12:16 25.11.2021 (обновлено: 19:07 25.11.2021)
 
Путин дал поручения по спасательной операции на шахте в Кузбассе

Президент Путин дал поручения по спасательной операции на шахте "Листвяжная" в Кузбассе

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил врио главы МЧС РФ Александру Чуприяну и руководителю Ростехнадзора Александру Трембицкому вылететь в Кузбасс, где произошло ЧП на шахте "Листвяжная", сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президент уже получил доклад от губернатора (Сергея) Цивилева. Также президент говорил по телефону с руководителем МЧС Александром Чуприяном, который по поручению президента сейчас в эти минуты вместе с главой Ростехнадзора Трембицким вылетает в Кемерово для организации на месте продолжения спасательных работ", - сказал Песков.
Здание генеральной прокуратуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
Вчера, 12:11
Генпрокуратура взяла на особый контроль ЧП на шахте в Кузбассе
"Президент Путин глубоко соболезнует семьям тех шахтеров, которые уже понятно, что погибли, и, конечно, мы надеемся на то, что удастся спасти тех, кто находится там внизу под землей", - сказал Песков.
"Президент дал поручения главе региона (Сергею Цивилеву), руководителю министерства (по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям Александру Чуприяну) организовать всю необходимую помощь пострадавшим и предпринять максимально возможные усилия для продолжения спасательной операции", - добавил Песков.
"В течение дня (президент) будет получать доклады. Потому что он условился, что дальше (губернатор Кемеровской области) Сергей Цивилев будет его информировать, и Чуприян после того, как он на месте проведет рекогносцировку, будет докладывать главе государства", - сказал Песков.
Задымление на шахте "Листвяжной" произошло в четверг около 08.30 (04.30 мск) в поселке городского типа Грамотеинский города Белово. На поверхность выведены 239 из 285 горняков, пострадали 44 человека. По последним данным губернатора, число жертв в результате ЧП на кузбасской шахте возросло до 11.
Авария на шахте "Листвяжная" в Кузбассе
© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

Задымление на "Листвяжной" началось около 08.30 (04.30 по московскому времени). Под землей в этот момент находились 285 человек.

Авария на шахте Листвяжная в Кузбассе
1 из 9

Задымление на "Листвяжной" началось около 08.30 (04.30 по московскому времени). Под землей в этот момент находились 285 человек.

© РИА Новости / Александр Патрин
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© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

Родственники горняков возле шахты "Листвяжная".

Родственники шахтеров стоят возле шахты Листвяжная в городе Белово, где произошло задымление
2 из 9

Родственники горняков возле шахты "Листвяжная".

© РИА Новости / Александр Патрин
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© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса / Перейти в фотобанк

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев возглавил штаб по ликвидации последствий аварии.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев возглавил штаб по ликвидации последствий аварии на шахте Листвяжная в городе Белово
3 из 9

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев возглавил штаб по ликвидации последствий аварии.

© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса
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© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса / Перейти в фотобанк

Горноспасательные части сразу начали выводить из шахты людей. На поверхность подняли 239 человек.

Сотрудники военизированного горноспасательного отряда на шахте Листвяжная в городе Белово, где утром произошло задымление
4 из 9

Горноспасательные части сразу начали выводить из шахты людей. На поверхность подняли 239 человек.

© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса
Перейти в фотобанк
© Фото : сайт администрации Правительства Кузбасса

В результате ЧП погибли 11 горняков, пострадали более 40. Несколько человек госпитализировали в тяжелом состоянии.

Автомобили оперативных служб у шахты Листвяжная, где произошло задымление
5 из 9

В результате ЧП погибли 11 горняков, пострадали более 40. Несколько человек госпитализировали в тяжелом состоянии.

© Фото : сайт администрации Правительства Кузбасса
© Фото : сайт администрации Правительства Кузбасса

После ЧП в шахте под землей остаются 35 шахтеров.

Медики у шахты Листвяжная, где произошло задымление
6 из 9

После ЧП в шахте под землей остаются 35 шахтеров.

© Фото : сайт администрации Правительства Кузбасса
© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

На место происшествия отправили 19 отделений спасателей и 30 единиц спецтехники.

Авария на шахте Листвяжная в Кузбассе
7 из 9

На место происшествия отправили 19 отделений спасателей и 30 единиц спецтехники.

© РИА Новости / Александр Патрин
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© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

После задымления на шахте возбуждено уголовное дело о нарушении промышленной безопасности.

Сотрудники полиции возле КПП №1 шахты Листвяжная в городе Белово, где утром произошло задымление
8 из 9

После задымления на шахте возбуждено уголовное дело о нарушении промышленной безопасности.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

Генпрокуратура взяла ситуацию на особый контроль.

Авария на шахте Листвяжная в Кузбассе
9 из 9

Генпрокуратура взяла ситуацию на особый контроль.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
1 из 9

Задымление на "Листвяжной" началось около 08.30 (04.30 по московскому времени). Под землей в этот момент находились 285 человек.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
2 из 9

Родственники горняков возле шахты "Листвяжная".

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
3 из 9

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев возглавил штаб по ликвидации последствий аварии.

© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса
Перейти в фотобанк
4 из 9

Горноспасательные части сразу начали выводить из шахты людей. На поверхность подняли 239 человек.

© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса
Перейти в фотобанк
5 из 9

В результате ЧП погибли 11 горняков, пострадали более 40. Несколько человек госпитализировали в тяжелом состоянии.

© Фото : сайт администрации Правительства Кузбасса
6 из 9

После ЧП в шахте под землей остаются 35 шахтеров.

© Фото : сайт администрации Правительства Кузбасса
7 из 9

На место происшествия отправили 19 отделений спасателей и 30 единиц спецтехники.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
8 из 9

После задымления на шахте возбуждено уголовное дело о нарушении промышленной безопасности.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
9 из 9

Генпрокуратура взяла ситуацию на особый контроль.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
 
РоссияКемеровская областьКемеровоВладимир ПутинДмитрий ПесковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)Александр ЧуприянСергей ЦивилевАлександр ТрембицкийАвария на шахте "Листвяжная" в КузбассеПроисшествия
 
 
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