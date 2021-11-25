https://ria.ru/20211125/shakhta-1760679886.html

Путин дал поручения по спасательной операции на шахте в Кузбассе

Путин дал поручения по спасательной операции на шахте в Кузбассе - РИА Новости, 25.11.2021

Путин дал поручения по спасательной операции на шахте в Кузбассе

Президент РФ Владимир Путин поручил врио главы МЧС РФ Александру Чуприяну и руководителю Ростехнадзора Александру Трембицкому вылететь в Кузбасс, где произошло... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T12:16

2021-11-25T12:16

2021-11-25T19:07

россия

кемеровская область

кемерово

владимир путин

дмитрий песков

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)

александр чуприян

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил врио главы МЧС РФ Александру Чуприяну и руководителю Ростехнадзора Александру Трембицкому вылететь в Кузбасс, где произошло ЧП на шахте "Листвяжная", сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Президент уже получил доклад от губернатора (Сергея) Цивилева. Также президент говорил по телефону с руководителем МЧС Александром Чуприяном, который по поручению президента сейчас в эти минуты вместе с главой Ростехнадзора Трембицким вылетает в Кемерово для организации на месте продолжения спасательных работ", - сказал Песков."Президент Путин глубоко соболезнует семьям тех шахтеров, которые уже понятно, что погибли, и, конечно, мы надеемся на то, что удастся спасти тех, кто находится там внизу под землей", - сказал Песков."Президент дал поручения главе региона (Сергею Цивилеву), руководителю министерства (по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям Александру Чуприяну) организовать всю необходимую помощь пострадавшим и предпринять максимально возможные усилия для продолжения спасательной операции", - добавил Песков."В течение дня (президент) будет получать доклады. Потому что он условился, что дальше (губернатор Кемеровской области) Сергей Цивилев будет его информировать, и Чуприян после того, как он на месте проведет рекогносцировку, будет докладывать главе государства", - сказал Песков.Задымление на шахте "Листвяжной" произошло в четверг около 08.30 (04.30 мск) в поселке городского типа Грамотеинский города Белово. На поверхность выведены 239 из 285 горняков, пострадали 44 человека. По последним данным губернатора, число жертв в результате ЧП на кузбасской шахте возросло до 11.

https://ria.ru/20211125/genprokuratura-1760679232.html

россия

кемеровская область

кемерово

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Обстановка в районе шахты "Листвяжная", где произошла авария В Кемеровской области произошло задымление на шахте "Листвяжная", есть погибшие и пострадавшие. Задымление на шахте в Белово произошло около 08:30 (04:30 мск). В тот момент под землей находились 285 человек, большинство из них доставили на поверхность. 2021-11-25T12:16 true PT0M59S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, кемеровская область, кемерово, владимир путин, дмитрий песков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), александр чуприян, сергей цивилев, александр трембицкий, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе, происшествия