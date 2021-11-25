https://ria.ru/20211125/shakhta-1760676400.html

В Кемеровской области помогут родственникам погибших при ЧП в шахте

В Кемеровской области помогут родственникам погибших при ЧП в шахте - РИА Новости, 25.11.2021

В Кемеровской области помогут родственникам погибших при ЧП в шахте

Власти Кемеровской области окажут помощь пострадавшим и родственникам погибших при ЧП с задымлением в шахте "Листвяжная", сообщает администрация правительства... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T11:55

2021-11-25T11:55

2021-11-25T12:49

происшествия

кемеровская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760664679_0:47:1280:767_1920x0_80_0_0_512323d79a31a587c8610b0fc0154b9a.jpg

НОВОСИБИРСК, 25 ноя – РИА Новости. Власти Кемеровской области окажут помощь пострадавшим и родственникам погибших при ЧП с задымлением в шахте "Листвяжная", сообщает администрация правительства Кузбасса.Как сообщалось, 25 ноября, около 08.30 (04.30 мск) в поселке городского типа Грамотеинский города Белово произошло задымление на шахте "Листвяжной", работники предприятия выводятся на поверхность. По последним данным МЧС РФ, в шахте находились 285 человек. Более 40 человек пострадали. Девять горняков погибли.По последним данным, из шахты на поверхность уже вывели 237 человек. В шахте остаются 49 человек, из которых девять обнаружены погибшими.По данным властей, всего к спасательным работам привлечены 173 человека и 39 единиц техники. МЧС России открыло горячую линию по ситуации в Кузбассе.Шахта "Листвяжная" принадлежит холдингу "СДС-Уголь", входящему в топ-3 производителей угля в России, и отрабатывает запасы Егозово-Красноярского угольного месторождения. Работает в связке в одноименной обогатительной фабрикой в том же Белово – одной из самых мощных в России по переработке энергетических углей.

https://ria.ru/20211125/chp-1760665726.html

кемеровская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, кемеровская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе