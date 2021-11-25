https://ria.ru/20211125/sever-1760653798.html

Глава Якутска прокомментировал тренд на отказ от меха

Глава Якутска прокомментировал тренд на отказ от меха - РИА Новости, 25.11.2021

Глава Якутска прокомментировал тренд на отказ от меха

Тренд на отказ от меха вряд ли приживется в Якутии, так как на кону здоровье людей, заявил в интервью РИА Новости глава города Якутска Евгений Григорьев. РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T09:46

2021-11-25T09:46

2021-11-25T10:03

общество

якутск

здоровье - общество

евгений григорьев

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ЯКУТСК, 25 ноя – РИА Новости. Тренд на отказ от меха вряд ли приживется в Якутии, так как на кону здоровье людей, заявил в интервью РИА Новости глава города Якутска Евгений Григорьев.Как считает глава Якутска, в вопросе об отказе от меховых изделий нужно разделять понятия.Ранее сообщалось о том, что на право называться самой холодной точкой северного полушария Земли претендуют два населенных пункта Якутии - Верхоянск и Оймякон, где фиксировались температуры ниже -67 градусов по Цельсию. В городе Верхоянск в феврале 1892 года было зафиксировано -67,8 градуса.Читайте полный текст интервью Евгения Григорьева >>

https://ria.ru/20211116/belki-1760186813.html

якутск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, якутск, здоровье - общество, евгений григорьев