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Глава Якутска прокомментировал тренд на отказ от меха
Глава Якутска прокомментировал тренд на отказ от меха - РИА Новости, 25.11.2021
Глава Якутска прокомментировал тренд на отказ от меха
Тренд на отказ от меха вряд ли приживется в Якутии, так как на кону здоровье людей, заявил в интервью РИА Новости глава города Якутска Евгений Григорьев. РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T09:46
2021-11-25T10:03
общество
якутск
здоровье - общество
евгений григорьев
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ЯКУТСК, 25 ноя – РИА Новости. Тренд на отказ от меха вряд ли приживется в Якутии, так как на кону здоровье людей, заявил в интервью РИА Новости глава города Якутска Евгений Григорьев.Как считает глава Якутска, в вопросе об отказе от меховых изделий нужно разделять понятия.Ранее сообщалось о том, что на право называться самой холодной точкой северного полушария Земли претендуют два населенных пункта Якутии - Верхоянск и Оймякон, где фиксировались температуры ниже -67 градусов по Цельсию. В городе Верхоянск в феврале 1892 года было зафиксировано -67,8 градуса.Читайте полный текст интервью Евгения Григорьева &gt;&gt;
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общество, якутск, здоровье - общество, евгений григорьев
09:46 25.11.2021 (обновлено: 10:03 25.11.2021)
 
Глава Якутска прокомментировал тренд на отказ от меха

Евгений Григорьев: тренд на отказ от меха вряд ли приживется на Крайнем Севере

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗима
Зима - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ЯКУТСК, 25 ноя – РИА Новости. Тренд на отказ от меха вряд ли приживется в Якутии, так как на кону здоровье людей, заявил в интервью РИА Новости глава города Якутска Евгений Григорьев.
Как считает глава Якутска, в вопросе об отказе от меховых изделий нужно разделять понятия.
"Одно дело, когда в теплых регионах изделия из меха это шик и мода, другое дело, когда в условиях Крайнего Севера на кону здоровье людей. В первом случае можно следовать трендам, в нашем же случае такие тренды не приживутся", - отметил Григорьев.
Ранее сообщалось о том, что на право называться самой холодной точкой северного полушария Земли претендуют два населенных пункта Якутии - Верхоянск и Оймякон, где фиксировались температуры ниже -67 градусов по Цельсию. В городе Верхоянск в феврале 1892 года было зафиксировано -67,8 градуса.
Читайте полный текст интервью Евгения Григорьева >>
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