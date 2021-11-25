https://ria.ru/20211125/grgorev-1760567937.html

Евгений Григорьев: Якутск станет лучшим в мире городом на вечной мерзлоте

Евгений Григорьев: Якутск станет лучшим в мире городом на вечной мерзлоте - РИА Новости, 25.11.2021

Евгений Григорьев: Якутск станет лучшим в мире городом на вечной мерзлоте

Якутск к 2024 году должен стать лучшим в мире городом на вечной мерзлоте, поэтому городские власти занимаются развитием инфраструктуры по мировым стандартам... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T10:00

2021-11-25T10:00

2021-11-25T15:20

интервью

якутск

айсен николаев

евгений григорьев

сардана авксентьева

республика саха (якутия)

россия

республика саха (якутия)

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Якутск к 2024 году должен стать лучшим в мире городом на вечной мерзлоте, поэтому городские власти занимаются развитием инфраструктуры по мировым стандартам северных городов, заявил глава города Евгений Григорьев. В интервью РИА Новости он рассказал о том, как обстоят дела с северным завозом, почему выросли цены на продукты в городе, и что нужно, чтобы окончательно решить проблему транспортной доступности, а также о перспективах появления в Якутске общественного электротранспорта и феномене популярности якутского кино.– Евгений Николаевич, вы занимаете должность главы города Якутск с апреля этого года. В начале работы вы заявляли, что продолжите реализацию планов предыдущего руководителя города Сарданы Авксентьевой. Сейчас, спустя несколько месяцев, вы по-прежнему придерживаетесь этой позиции, или какие-то планы были скорректированы?– Начну с того, что исполняющим обязанности главы города Якутска я был назначен 11 января. Именно с этой даты веду для себя отсчет как руководителя окружной администрации. Понятно, что был определенный предвыборный цикл, но и в рамках кампании мы занимались текущей работой, воплощали в жизнь ранее сформированные планы. Не стоит забывать, во многом из того, что было заложено в развитие города при Сардане Владимировне, будучи первым заместителем я лично принимал участие, и было бы странным, если бы я отказался от своих проектов. Да, это решение вызвало большой резонанс, и не только у нас в городе. Сегодня мы корректируем свои планы исходя из текущей социально-экономической ситуации, от потребностей горожан и прочих новых вызовов.– Ваша предшественница заявляла о планах продать здание мэрии, на содержание которого ежегодно тратится 30 с лишним миллионов рублей. Эти планы в силе? Если да, то когда может состояться продажа здания, есть ли уже претенденты на покупку? И есть ли представление, куда переедет мэрия? Вам лично как комфортнее работать – в старом здании с коридорами и кабинетами или в новом, современном с опенспейсами?– Планы по продаже здания мэрии как раз из тех примеров, когда мы вместе с Сарданой Владимировной взвешивали все за и против. И мы не отказываемся от ранее озвученных планов. На сегодняшний день подготовлена эскизная часть проекта, определен земельный участок. Планируем разместить новое здание на территории 17 квартала. Во-первых, это делается для удобства горожан. Сегодня структурные подразделения разбросаны по городу, это усложняет взаимодействие с окружной администрацией. И здесь речь нужно вести не о моем личном комфорте или комфорте сотрудников мэрии, а о комфорте горожан. Когда ключевые структуры будут находиться в одном месте, это значительно изменит в лучшую сторону подход работы с жителями городами. Во-вторых, это поможет нам расселить жильцов ветхих домов, это станет серьезным шагом к благоустройству квартала. Что касается сроков, то в следующем году мы должны определить подрядчиков для разработки проектно-сметной документации проекта и инвестора, а в 2024 году начать строительство. Такие сроки мы ставим перед собой. Что касается нынешнего здания администрации, то его будущее я вижу как общественного центра, данный объект должен нести пользу горожанам.– В сентябре глава Якутии Айсен Николаев подписал указ о развитии Якутска до 2032 года. Какие приоритетные задачи властям города нужно решать в соответствии с указом? Как должен измениться город через десять лет?– Хочу поблагодарить Айсена Сергеевича Николаева за указ о развитии города Якутска. Документ ставит перед городом более амбициозные задачи по развитию Якутска – как достойной столицы Республики Саха (Якутия), как одного из крупнейших региональных центров России.И к своему 400-летию город Якутск должен полностью преобразиться, стать лучшим для жизни городом в мире на вечной мерзлоте, для этого были определены ключевые направлений развития, из них можно выделить следующие. Комфортная и устойчивая городская среда – достойная жизнь на Севере. Здесь речь идет об озеленении территорий, развитии программы благоустройства дворов, только в 2022 году нам предстоит привести в порядок 75 дворовых территорий, это небывалые цифры для города. Также по данному направлению нам предстоит плотно заняться вопросами водоотведения в Якутске.Развитие инфраструктуры города в соответствии с лучшими мировыми стандартами северных городов. При решении этих задач мы должны к 2032 году полностью избавиться от аварийного деревянного жилфонда. Кроме того, обеспечить уличное освещение в городе и ввести в эксплуатацию к 2023 году новый полигон размещения ТКО, мусороперегрузочную станцию и провести рекультивацию действующей свалки.Доступная, удобная и безопасная транспортная система. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт дорог с обустройством водоотводных лотков на 50% улично-дорожной сети. Совершенствование системы общественного транспорта: комплексная модернизация автобусного парка, обустройство теплых остановок.В этом году в Якутске 11-й класс закончили 2350 детей, а в первый класс пошли почти шесть тысяч детей. В классе у нас среднее количество учеников от 40 до 45, нагрузки у учителей колоссальные. Нам нужно решать вопрос с обеспеченностью социальной инфраструктурой. Для этого будем до 2026 года создавать пять тысяч новых мест в системе дошкольного образования, 17 тысяч новых мест в общеобразовательных организациях. Также стоит задача строительства образовательно-производственного кластера СПО "Суперкампус".Рост благосостояния горожан – основа городской самостоятельности. Нам необходимо создать не менее 20 тысяч новых рабочих мест. В том числе для решения этой задачи нужно привлечение инвестиций базовых несырьевых отраслей в объеме 200 миллиардов рублей. А с учетом роста города мы должны думать об обеспечении продовольственной безопасности Якутска, поддержке агроперерабатывающих производств и оптово-распределительных центров.Возможности для каждого – город претворения идей. Якутск – город постиндустриальной экономики. Любое большое энергоемкое производство в силу крайне высоких издержек в наших условиях неконкурентоспособно, поэтому делаем ставку на интеллектуальный труд, на креативную экономику. Экономику, которая будет расти и развиваться благодаря энергии, таланту и трудолюбию наших горожан. Сейчас у многих наших детей есть такая мечта: все стремятся стать IT-специалистами, хотя пока в этом мало что понимают. Их заражает успешный опыт передовых якутских IT-компаний. Мы поддерживаем это желание, создаем условия, чтобы молодые горожане, получив необходимые знания и навыки, могли реализовать себя здесь, открывали и развивали бизнес, не уезжали из города, оставались нашими резидентами.Исходя из этих стратегических целей и задач будет выстраиваться бюджетная политика города на предстоящие годы.– В этом году в республике боролись с лесными пожарами, ситуация была крайне серьезной, огонь почти подошел к Якутску, мэрия даже разворачивала лагерь добровольцев на границе города. Как вы планируете готовиться к пожароопасному периоду следующего года со своей стороны, чтобы больше не допустить такой угрозы для города? Были ли как-то награждены добровольцы, которые помогали в тушении пожаров летом? Не хотите ли предложить учредить какую-то награду или поощрение для добровольцев?– Действительно, летний период был омрачен крупными лесными пожарами, которых еще не знала история. Благодаря слаженной работе федеральных, республиканских и городских властей, пожарных, добровольцев удалось сдержать огненную стихию на границе территории городского округа. Сегодня на федеральном уровне приняты необходимые решения, управленческие, финансовые и организационные, с целью не допустить повторения таких ситуаций в будущем. Я лично трижды выезжал на границу городского округа, принимал участие в тушении, занимался организационными вопросами, важно было оказаться на месте, оценить ситуацию и поддержать тех, кто стоял на линии борьбы с огнем.Вообще, за лето 2021 года в пригородных лесах произошло 11 природных пожаров на общей площади 1 422,4 гектара. Самых активных огнеборцев и волонтеров участвующих в ликвидации лесных пожаров на территории городского округа "город Якутск" наградили благодарственным письмом правительства Республики Саха (Якутия), ведомственным знаком Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия), благодарностью Государственного комитета по обеспечению жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия), почетной грамотой министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия), благодарственным письмом окружной администрации города Якутска и благодарственным письмом Якутской городской Думы.Среди награжденных – сотрудники Окружной администрации, муниципальных предприятий, жители села Маган, лесничий Юрий Кузьмин, водитель детского сада Дмитрий Татаринов, машинист погрузчика Эдуард Цыбденов, техник аэропорта Маган Александр Татаринов, слесари, водители, предприниматели и другие достойные горожане, которые откликнулись на призыв и в качестве добровольцев отправились на тушение природных пожаров.В данное время проводится работа по корректировки планов и нормативных документов, в том числе плана тушения лесных пожаров в городских лесах на период пожароопасного сезона 2022 год, плана предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарами, определен перечень предприятий и организаций, выделяющих технику для тушения лесных пожаров, запланированы работы по очистке территорий от мусора, а также будет пополнен резерв материально технического ресурсов для оснащения добровольных пожарных дружин в том числе патрульных и патрульно-маневренных групп привлекаемых на тушение природных пожаров.Кроме того, сейчас прорабатываем вопрос создания в городе Якутске муниципальной службы спасения.– Чем закончилась история с капремонтом на проспекте Ленина, где на одном из участков приостановили работы из-за обнаруженных человеческих останков? Каковы результаты экспертизы? Эта находка представляет археологическую ценность?– Работы по установлению историко-культурной ценности еще не завершены. Но уже сейчас археологи пришли к выводу о том, что найденные погребения скорее всего относятся к старинному христианскому погосту Тихвинской церкви XVIII века. На сегодняшний день исследовано четыре погребения. По мнению специалистов, погост представляет большой научный интерес как источник информации по истории нашего города и позволит реконструировать погребальный обряд жителей города Якутска XVIII века. После проведения археологических работ генеральный подрядчик приступит к устройству основания на данном участке. Хочется отметить что несмотря на непредвиденные сложности, работы по капитальному ремонту проспекта Ленина не останавливалась, а велась на других участках.– Власти республики много раз заявляли о планах тестирования общественного электротранспорта в городе. Вы хотели бы в будущем видеть в Якутске электробусы? А в электромобили верите? Как считаете, у такого транспорта есть будущее в таком городе, как Якутск?– На сегодняшний день ведется работа по обновлению общественного транспорта, внедряется современная интеллектуально-транспортная система, а именно перекрестки с динамично управляемыми светофорными объектами, прогноз прибытия общественного транспорта, теплые остановки. Мы проживаем в условиях Крайнего Севера, где зимой температурный режим может достигать -60. Работоспособность электромобилей зимой во время морозов ниже, чем в более теплые весенние и летние месяцы. Подсчитано, что на одной зарядке аккумулятора можно проехать в среднем на 20% километров меньше. Даже при небольшом морозе –7°C дальность пробега электромобилей на одном заряде снижается на 41%, а при +35°C — на 17%. Также запас хода на полностью заряженных аккумуляторах составляет всего 50 километров. Для строительства зарядных станций потребуются значительные инвестиции со стороны городских властей, потребуется строительство новых распределительных сетей.В связи с этим круглогодичная эксплуатация электротранспорта в нашей республике, на данном этапе требует, как минимум всестороннего изучения. На сегодняшний день только в Москве эксплуатируют около 800 электробусов, в Китае – около двух тысяч и во всем остальном мире меньше, чем в Москве. Мы следим за тенденциями, в том числе по отказу от двигателей внутреннего сгорания, но пока не настал тот момент, когда мы, с учетом наших условий, готовы будем перейти на электромобили, но я считаю, что двигаться в этом направлении нужно.– Вы говорили о планах создать в городе "штрафстоянку", чтобы эвакуировать туда свободно гуляющих лошадей и коров. Насколько серьезна проблема для города? В какой стадии реализация этих планов, нашли ли уже предприятие, которое готово заняться этим вопросом?– В ноябре состоялось заседание комиссии по отбору получателей субсидии на финансовое обеспечение затрат на реализацию мероприятий по недопущению несанкционированного выпаса сельскохозяйственных животных. Победителем стала Агропромышленная школа села Хатассы. Как только финансирование будет доведено, начнется обустройство площадки и помещений для содержания животных. Это первый этап. Вторым этапом станут уже мероприятия по отгону сельскохозяйственных животных до площадки передержки.– Как вы оцениваете текущую эпидемиологическую ситуацию в городе? Помогли ли нерабочие дни, которые были введены по всей стране? А бизнес Якутска смог восстановиться после нерабочих дней?– К сожалению, эпидемиологическая ситуация в городе остается напряженной. За последние три недели наблюдается незначительное снижение в приросте заболевания, но тяжелейшая ситуация уже позади. Свободный коечный фонд составляет на сегодня порядка 30% (осенью доходило до 5%). По поводу нерабочих дней, безусловно, они оказали существенную помощь как в повышении темпов вакцинации, так и в целом, в снижении эпидемиологического напряжения. У нас темпы вакцинации в период нерабочих дней, повысились в среднем на 80%, что является очень хорошим показателем. Вакцинация для нас остается главным и надежным средством противодействия пандемии и на сегодня у нас в городе получили вакцину 172 тысяч горожан от взрослого населения, это 70% от плановых цифр. В целом, нерабочие дни были направлены на снижение социальных контактов и плоды мы уже можем видеть сегодня вместе со снижением числа заболеваний в сутки. Заметно снизилось число госпитализаций, в основном это конечно связано с повышением уровня вакцинации среди горожан.По поводу восстановления бизнеса после нерабочих дней – сейчас рано давать какие-либо оценки, прошло всего две недели с окончания нерабочих дней. Конечно, введение ограничений для бизнеса играет отрицательную роль в развитии, особенно малого и среднего бизнеса. Сейчас в мэрии приняты и рассматриваются дополнительные меры поддержки МСП. Предоставляется льготный кредит под 5% для предпринимателей Фондом развития Якутска. Дополнительные меры будут рассмотрены на координационном совете по предпринимательству. Здесь следует отметить, что при вводе ограничений, как республиканскими властями, так и окружной администрацией, в приоритете ставится здоровье и благополучие граждан. Однако игнорировать негативные эффекты для бизнеса и экономики в целом, вводя ограничения мы не можем, поскольку это напрямую влияет на благосостояние жителей.Поэтому нам приходится принимать сбалансированные решения как в части ввода ограничений и проведения тех же рейдов, так и по мерам стимулирования жителей и бизнеса, и нынешние меры, на мой взгляд, полностью отражают данную стратегию.– Как дела с северным завозом в этом году? Полностью ли Якутск обеспечен продуктами на зиму, нет ли каких-то сложностей? Не опасаетесь ли роста цен на продукты, учитывая, что в Якутске цены и так высокие?– Якутск не относится к населенным пунктам, для которых северный завоз является основным механизмом снабжения продуктами питания. Развитие сети автомобильных дорог, а также завершение строительства железнодорожной ветки до поселка Нижний Бестях значительно облегчают ситуацию с завозом продуктов питания и прочих товаров в столицу. Однако несмотря на развитие транспортной системы республики, транспортная доступность города остается не полностью круглогодичной. Так, в период осеннего ледостава и весеннего ледохода на Лене (в общей сложности около трех месяцев в году) грузоперевозки в направлении Якутска ограничены. Возможно, решением этого вопроса могло бы стать строительство моста через реку Лена.В то же время город Якутск является важным узлом, через который осуществляется северный завоз в северные (арктические) районы республики. Это касается завоза и продуктов питания, топлива, строительных материалов и прочих товаров. В Якутии с учетом неблагоприятных природно-климатических условий доля местного производства в обороте розничной торговли пищевыми продуктами на территории республики составляет порядка 9%. Поэтому доля продуктов питания, которые завозятся из-за пределов республики, является преобладающей.В целом, снабжение продуктами питания в Якутске является конкурентным рынком, и поставками продуктов занимаются в основном частные коммерческие организации. Они же сами обеспечивают запас продуктов в период ограниченной транспортной доступности. Цены на продукты питания также формируются рыночным путем. Тем не менее Якутск старается обеспечить снабжение своих социальных учреждений продукцией местных сельхозтоваропроизводителей. Так, например, в городские дошкольные учреждения круглогодично поставляются молоко, хлеб, рыба, овощи от местных производителей.В последние годы мы наблюдаем резкое повышение цен на завозимые продукты питания. Это касается цен на мясо, сахар, крупы, растительные масла (это в тренде с общероссийской динамикой). Но самый большой рост цен произошел на овощи и фрукты. И как правило, после Нового года цены еще поднимаются почти в 1,5 раза и снижаются только в конце лета, когда появляется продукция нового урожая. Поэтому остро стоит вопрос создания инфраструктуры для длительного хранения сельхозпродукции, которую можно закупить в период наиболее низких цен.– После Восточного экономического форума в этом году главы некоторых дальневосточных регионов обсудили возможность проводить какие-то мероприятия и сессии в рамках форума в других городах. Как вы думаете, мог бы Якутск в перспективе принять какие-то мероприятия в рамках ВЭФ?– На данный момент совместно с правительством республики проводим подготовительные работы по разработке мастер-плана города Якутска – стратегического документа, в основе которого потребности граждан и экономическое развитие. При разработке мастер-плана определяются основные направления развития города, планирование транспортных коридоров, с учетом интересов и пожеланий населения. Кроме того, учитываются национальные и культурные особенности. В Якутске уже завершается коммерческая разработка мастер-плана квартала Воинской части, компанией The Green Design Society. В ближайшее время возможны изменения в Градостроительном кодексе РФ в части включения мастер-плана в систему градостроительной документации. В этой связи считаем, что наиболее перспективным мероприятием для проведения в городе Якутске в рамках выездной сессии ВЭФ может стать обсуждение мастер плана города Якутска. В случае продления ковидных ограничений сессию возможно провести в гибридном или удаленном формате, такой формат стал для нас уже привычным и позволит сэкономить бюджетные средства.– В чем, на ваш взгляд, феномен якутского кино? Вы сами смотрели фильмы, побеждавшие на кинофестивалях, – "Пугало", "Нуучча"? По линии мэрии города оказывается ли какая-то поддержка кинематографистам?– Якутия сегодня — один из лидеров регионального кино в стране. В год в Якутии рождается около десяти художественных картин. У якутского кино свой уникальный почерк и киноязык, что является одним из главных факторов его развития. Якутский кинематограф получил признание благодаря фестивальному движению, энтузиазму и таланту творческих групп кинематографистов. В республике постепенно происходит переход от любительского кино к профессиональному. И в Якутии снимают именно этническое кино, оно основано на архетипах традиционной культуры, в каком бы жанре картина не была снята.Основная тема в якутских фильмах – вопросы национальной культуры в глобальном мире. Поэтому картины получаются очень честными, открытыми, где-то наивными, в них отражена наша ментальность – взаимосвязь человека с природой. Наше кино говорит о простых людях, о сельской жизни, о роли маленького человека в обществе. Есть также место и мистике, фольклору, и это тоже часть нашей культуры. Его уникальность в том, что оно разноплановое. Есть и артхаусные фильмы, и легкие комедии, молодежные, криминальные фильмы, хоррор.Фильм "Пугало", завоевавший главный приз престижного кинофестиваля "Кинотавр", разрушил все шаблоны. Например, тем, что снят простым сельским учителем Дмитрием Давыдовым, и бюджет составил всего-то 1,5 миллиона рублей, и то взятые в кредит.Сюжет до банальности прост и понятен, но вместе с тем вызывает столько эмоций, что после просмотра остается тяжелое чувство.Если говорить о фильме "Иччи" режиссера Костаса Марсана, то в Якутии издревле любили рассказывать друг другу страшные истории. После них остается некое послевкусие. Отчаяние, когда чувствуешь свою никчемность и беспомощность перед силой природы. Страх перед безумием и неизвестностью, которые таятся в глубинах северной тайги. Бывает, что оно не отпускает тебя неделями. Это ощущение невозможно описать должным образом, это совокупность нескольких факторов. Чтобы почувствовать это, надо внять якутские байки в оригинале и в соответствующей обстановке. Это тот самый случай, когда язык определяет мышление. Авторам почти удалось передать это.В свое время окружная администрация наградила сертификатом на три миллиона рублей творческую группу за работу над фильмом "Царь-птица", который стал победителем ХХХХ Московского международного кинофестиваля. Стараемся оказывать всемерную поддержку: в нескольких локациях местности Ус Хатын снимались эпизоды фильма "Иччи", мы предоставляли реквизиты и атрибуты для фильмов "Тыгын Дархан" режиссера Никиты Аржакова, "Белый день" режиссера Михаила Лукачевского, "Бэйбэрикээн" режиссера Константина Тимофеева. Мы всегда открыты для интересных идей. И если изначально интерес к якутскому кино был преимущественно внутри республики, учитывая, что наше кино снимается на якутском языке и рассказывает о понятных местным жителям темах и проблемах, то сейчас наши фильмы стали выходить на межрегиональный уровень. Интерес прокатчиков объясним тем, что именно в нашем кино соединилось главное: иной взгляд на темы и проблемы, которые кинематографисты несут зрителю.Российским зрителям интересна наша нетронутая природа, отдаленность, якуты сохранили свою культуру, традиции и обычаи. Кинематографисты как творческие люди тонко чувствуют красоту нашего мира, уникальные характеры наших людей, они несут это через свои фильмы людям. Возможно, именно эта честность якутского кино и нравится всем зрителям и специалистам сферы кино. Добавим к этому талант наших режиссеров, их готовность развиваться. Отсюда такие картины: честные, настоящие, про людей. Может быть, этого недостает сегодняшнему кинематографу в целом.– Как вы относитесь к тренду на отказ от меха, учитывая, что для многих коренных малочисленных народов это единственный способ заработка?– В этом вопросе нужно разделять понятия. Одно дело, когда в теплых регионах изделия из меха это шик и мода, другое дело, когда в условиях Крайнего Севера на кону здоровье людей. В первом случае можно следовать трендам, в нашем же случае такие тренды не приживутся.– В этом году в Москву впервые пришел ресторанный гид "Мишлен", и в списке оказалось много ресторанов северной и скандинавской кухни. На ваш взгляд, якутская кухня могла бы завоевать такую же популярность? Какое якутское блюдо, на ваш взгляд, стоит попробовать всем?– Безусловно, якутская кухня уже сегодня имеет своих поклонников далеко за пределами республики. Сегодня многие знают, что такое строганина. И я убежден, при правильном подходе в продвижении якутской жеребятины этот продукт будет иметь не меньший успех чем рыба. Мясо жеребятины мы потребляем в том числе в сыром виде, и это не просто дань уважения культуре, а восполнение нужных организму элементов, без мяса в Якутии тяжело прожить. Отсюда и ответ на следующий вопрос – Ойогос, который готовится из реберной части жеребятины, именно это блюдо я всегда рекомендую тем, кто впервые открывает для себя якутскую кухню.

https://realty.ria.ru/20211117/yakutsk-1759419389.html

https://ria.ru/20211117/shosse-1759400642.html

https://ria.ru/20211113/yakutsk-1758979561.html

https://realty.ria.ru/20211118/yakutiya-1759573476.html

https://ria.ru/20211027/yakutsk-1756417807.html

https://ria.ru/20211105/vaktsinatsiya-1757795668.html

https://ria.ru/20210706/natsproekt-1740102928.html

https://ria.ru/20200918/kinotavr-1577465765.html

https://ria.ru/20180426/1519499939.html

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интервью, якутск, айсен николаев, евгений григорьев, сардана авксентьева, республика саха (якутия), россия