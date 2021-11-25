14:14 25.11.2021 (обновлено: 14:36 25.11.2021)
Парламент Румынии назначил новое правительство
Парламент Румынии назначил новое правительство во главе с премьером Чукэ
КИШИНЕВ, 25 ноя - РИА Новости. Парламент Румынии на заседании в четверг поддержал кандидата в премьеры, экс-министра обороны Николае Чукэ и одобрил формирование нового правительства, заявил председатель Палаты депутатов Марчел Чолаку.
Парламент Румынии 5 октября проголосовал за вынесение вотума недоверия правительству под руководством премьера Флорина Кыцу. Президент Румынии Клаус Йоханнис 22 ноября назначил кандидатом на пост главы кабмина Чукэ, его кандидатуру поддерживает правящая коалиция, созданная Национал-либеральной партией, Социал-демократической партией и Демократическим союзом венгров Румынии. Коалиция приняла решение о ротации премьеров, первые 1,5 года правительством будет руководить представитель либералов Чукэ, затем его сменит социал-демократ.
22 ноября, 15:07Президент Румынии назначил кандидата в премьеры
"Парламент вынес вотум доверия правительству премьера Николае Чукэ, а также одобрил его правительственную программу", - заявил Чолаку.
Новое правительство поддержали 318 депутатов из 466. Согласно местному законодательству, кандидата в премьеры должны были поддержать минимум 234 парламентария, голосование проходило тайно.
"Хочу поблагодарить всех, кто выразил мне поддержку. Мы осознаем все трудности, которые стоят у нас на пути, приложим все усилия, чтобы их преодолеть. Позвольте мне приступить к работе", - заявил Чукэ депутатам сразу после процедуры голосования.
В правительстве Чукэ сформировано 20 министерств. Посты вице-премьеров достались председателю Демократического союза венгров Келемену Хунору и вице-председателю Социал-демократической партии Сорину Гриндяну, который также займет пост министра транспорта.
Правительственная программа сосредоточена на нескольких направлениях: борьба с ростом цен на энергоресурсы, сдерживание роста налогов, обеспечение независимости системы юстиции, развитие сферы образования, предсказуемая внешняя политика.