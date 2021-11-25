https://ria.ru/20211125/rumyniya-1760711464.html

Парламент Румынии назначил новое правительство

Парламент Румынии назначил новое правительство - РИА Новости, 25.11.2021

Парламент Румынии назначил новое правительство

Парламент Румынии на заседании в четверг поддержал кандидата в премьеры, экс-министра обороны Николае Чукэ и одобрил формирование нового правительства, заявил... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T14:14

2021-11-25T14:14

2021-11-25T14:36

румыния

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клаус йоханнис

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КИШИНЕВ, 25 ноя - РИА Новости. Парламент Румынии на заседании в четверг поддержал кандидата в премьеры, экс-министра обороны Николае Чукэ и одобрил формирование нового правительства, заявил председатель Палаты депутатов Марчел Чолаку.Парламент Румынии 5 октября проголосовал за вынесение вотума недоверия правительству под руководством премьера Флорина Кыцу. Президент Румынии Клаус Йоханнис 22 ноября назначил кандидатом на пост главы кабмина Чукэ, его кандидатуру поддерживает правящая коалиция, созданная Национал-либеральной партией, Социал-демократической партией и Демократическим союзом венгров Румынии. Коалиция приняла решение о ротации премьеров, первые 1,5 года правительством будет руководить представитель либералов Чукэ, затем его сменит социал-демократ."Парламент вынес вотум доверия правительству премьера Николае Чукэ, а также одобрил его правительственную программу", - заявил Чолаку.Новое правительство поддержали 318 депутатов из 466. Согласно местному законодательству, кандидата в премьеры должны были поддержать минимум 234 парламентария, голосование проходило тайно.В правительстве Чукэ сформировано 20 министерств. Посты вице-премьеров достались председателю Демократического союза венгров Келемену Хунору и вице-председателю Социал-демократической партии Сорину Гриндяну, который также займет пост министра транспорта.Правительственная программа сосредоточена на нескольких направлениях: борьба с ростом цен на энергоресурсы, сдерживание роста налогов, обеспечение независимости системы юстиции, развитие сферы образования, предсказуемая внешняя политика.

https://ria.ru/20211122/rumyniya-1760183917.html

https://ria.ru/20211109/rumyniya-1758318539.html

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румыния, в мире, клаус йоханнис, сорин гриндяну