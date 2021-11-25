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Около 700 тысяч человек станут россиянами до конца года, заявили в МВД
Около 700 тысяч человек станут россиянами до конца года, заявили в МВД - РИА Новости, 25.11.2021
Около 700 тысяч человек станут россиянами до конца года, заявили в МВД
Порядка 700 тысяч человек по итогам 2021 года получат российское гражданство, сообщил замначальника главного управления по вопросам миграции МВД РФ Кирилл... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T13:02
2021-11-25T13:02
общество
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Порядка 700 тысяч человек по итогам 2021 года получат российское гражданство, сообщил замначальника главного управления по вопросам миграции МВД РФ Кирилл Адзинов на круглом столе в Совете Федерации."Темпы приема в гражданство с учетом тех поправок, которые были внесены, существенно возросли. Мы даже прошли исторический максимум 90-х, когда было принято (в гражданство РФ – ред.) без малого 470 тысяч человек. Мы уже намного больше приняли в прошлом году. Это более 650 тысяч человек стали гражданами России. И по нашим прогнозам, в этом году мы также превысим показатели прошлого года, хотя ненамного, но, по всей видимости, это будет цифра где-то 700 тысяч человек, плюс-минус", - сказал Адзинов.Потребность и желание приобрести российское гражданство МВД видит в первую очередь у людей, живущих на юго-востоке Украины – порядка 50% от подающих на получение паспорта РФ, сообщало в конце сентября ведомство.
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общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
13:02 25.11.2021
 
Около 700 тысяч человек станут россиянами до конца года, заявили в МВД

Генерал МВД Адзинов: около 700 тысяч человек за 2021 год получат гражданство России

© РИА Новости / Кирилл Ясько / Перейти в фотобанкТоржественное вручение паспортов 14-летним жителям Сахалинской области в День России
Торжественное вручение паспортов 14-летним жителям Сахалинской области в День России - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© РИА Новости / Кирилл Ясько
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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Порядка 700 тысяч человек по итогам 2021 года получат российское гражданство, сообщил замначальника главного управления по вопросам миграции МВД РФ Кирилл Адзинов на круглом столе в Совете Федерации.
"Темпы приема в гражданство с учетом тех поправок, которые были внесены, существенно возросли. Мы даже прошли исторический максимум 90-х, когда было принято (в гражданство РФ – ред.) без малого 470 тысяч человек. Мы уже намного больше приняли в прошлом году. Это более 650 тысяч человек стали гражданами России. И по нашим прогнозам, в этом году мы также превысим показатели прошлого года, хотя ненамного, но, по всей видимости, это будет цифра где-то 700 тысяч человек, плюс-минус", - сказал Адзинов.
Потребность и желание приобрести российское гражданство МВД видит в первую очередь у людей, живущих на юго-востоке Украины – порядка 50% от подающих на получение паспорта РФ, сообщало в конце сентября ведомство.
Паспорта гражданина Российской Федерации и гражданина Украины - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
18 ноября, 14:51
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ОбществоМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Россия
 
 
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