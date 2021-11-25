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"Роснефть" начинает строительство нефтетранспортной системы "Восток Ойл"
"Роснефть" начинает строительство нефтетранспортной системы "Восток Ойл" - РИА Новости, 25.11.2021
"Роснефть" начинает строительство нефтетранспортной системы "Восток Ойл"
"Роснефть" приступает к строительству нефтетранспортной системы проекта "Восток Ойл", сообщается на сайте компании. РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T16:23
2021-11-25T16:45
экономика
роснефть
таймыр
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. "Роснефть" приступает к строительству нефтетранспортной системы проекта "Восток Ойл", сообщается на сайте компании."Роснефть" завершает комплексные инженерные изыскания и приступает к строительству объектов системы транспорта нефти проекта "Восток Ойл", - говорится в сообщении.Нефтепровод соединит месторождения Ванкорского и Пайяхского кластеров со строящимся нефтеналивным терминалом порта "Бухта Север". Общая протяженность нефтепроводной системы составит около 770 километров, а необходимое давление для перекачки нефти обеспечат семь нефтеперекачивающих станций."Для создания нефтепроводной системы нового проекта будут реконструированы действующие объекты транспортировки нефти Ванкорского кластера и построены новые на Таймырском полуострове. В настоящее время уже определены границы нового трубопровода, его маршрут, расположение капитальных объектов строительства, разработаны и утверждены необходимые конструктивные и технологические решения", - говорится в сообщении.Компания в ноябре сообщила, что уже завершила проектирование нефтяного терминала "Порт Бухта Север", а в следующем году планирует начать бурение и обустройство пилотных площадок "Восток Ойла"."Роснефть" в рамках "Восток Ойла" планирует сформировать новую нефтегазовую провинцию на полуострове Таймыр. Как ожидается, он объединит крупнейшие месторождения Ванкорского кластера (Ванкорское, Сузунское, Тагульское и Лодочное), а также Пайяхскую группу месторождений и Западно-Иркинский участок. Его подтвержденная ресурсная база жидких углеводородов составляет 6 миллиардов тонн. А добыча нефти по плану составит порядка 100 миллионов тонн к 2030 году.Под нужды "Восток Ойла" собираются построить порт в бухте Север, из которого нефть планируется экспортировать по Северному морскому пути.
https://ria.ru/20211115/gaz-1759084853.html
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экономика, роснефть, таймыр
16:23 25.11.2021 (обновлено: 16:45 25.11.2021)
 
"Роснефть" начинает строительство нефтетранспортной системы "Восток Ойл"

Компания "Роснефть" начинает строительство нефтетранспортной системы проекта "Восток Ойл"

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк"Роснефть"
Роснефть - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. "Роснефть" приступает к строительству нефтетранспортной системы проекта "Восток Ойл", сообщается на сайте компании.
"Роснефть" завершает комплексные инженерные изыскания и приступает к строительству объектов системы транспорта нефти проекта "Восток Ойл", - говорится в сообщении.
Буровая установка - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
15 ноября, 11:56
СП "Роснефти" и BP открыло на Таймыре месторождение газа
Нефтепровод соединит месторождения Ванкорского и Пайяхского кластеров со строящимся нефтеналивным терминалом порта "Бухта Север". Общая протяженность нефтепроводной системы составит около 770 километров, а необходимое давление для перекачки нефти обеспечат семь нефтеперекачивающих станций.
"Для создания нефтепроводной системы нового проекта будут реконструированы действующие объекты транспортировки нефти Ванкорского кластера и построены новые на Таймырском полуострове. В настоящее время уже определены границы нового трубопровода, его маршрут, расположение капитальных объектов строительства, разработаны и утверждены необходимые конструктивные и технологические решения", - говорится в сообщении.
Компания в ноябре сообщила, что уже завершила проектирование нефтяного терминала "Порт Бухта Север", а в следующем году планирует начать бурение и обустройство пилотных площадок "Восток Ойла".
"Роснефть" в рамках "Восток Ойла" планирует сформировать новую нефтегазовую провинцию на полуострове Таймыр. Как ожидается, он объединит крупнейшие месторождения Ванкорского кластера (Ванкорское, Сузунское, Тагульское и Лодочное), а также Пайяхскую группу месторождений и Западно-Иркинский участок. Его подтвержденная ресурсная база жидких углеводородов составляет 6 миллиардов тонн. А добыча нефти по плану составит порядка 100 миллионов тонн к 2030 году.
Под нужды "Восток Ойла" собираются построить порт в бухте Север, из которого нефть планируется экспортировать по Северному морскому пути.
Стенд компании Роснефть на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
12 ноября, 14:40
Свободный денежный поток "Роснефти" в 9 месяцев вырос в 2,5 раза
 
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