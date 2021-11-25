https://ria.ru/20211125/rashkin-1760677519.html

В Госдуме призвали проверить дело Рашкина на отягчающие обстоятельства

В Госдуме призвали проверить дело Рашкина на отягчающие обстоятельства - РИА Новости, 25.11.2021

В Госдуме призвали проверить дело Рашкина на отягчающие обстоятельства

Дело депутата Госдумы Валерия Рашкина (КПРФ), застрелившего лося, нужно проверить на наличие отягчающих обстоятельств, заявил замглавы комитета Госдумы по... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T12:02

2021-11-25T12:02

2021-11-25T12:02

происшествия

валерий рашкин

госдума рф

кпрф

дело о незаконной охоте с участием рашкина

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Дело депутата Госдумы Валерия Рашкина (КПРФ), застрелившего лося, нужно проверить на наличие отягчающих обстоятельств, заявил замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.Государственная Дума рассмотрит на пленарном заседании в четверг представление генпрокурора РФ Игоря Краснова о даче согласия на лишение депутатской неприкосновенности депутата от фракции КПРФ Валерия Рашкина, застрелившего лося в Саратовской области.По данным комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области, 29 октября Рашкина поймали с тушей убитого лося в машине. Как утверждал вначале сам депутат, тушу он нашел, пока гулял в лесу, и решил взять ее домой. Однако недалеко от машины инспекторы нашли также шкуру и другие части животного. Возбуждено уголовное дело о незаконной охоте. В текущей квалификации дело предполагает до двух лет лишения свободы, но, как пояснили РИА Новости юристы, в дальнейшем обвинение могут ужесточить, и санкция составит уже до пяти лет.Позднее депутат Госдумы Юрий Синельщиков сообщил РИА Новости, что фракция коммунистов пока не получала результаты расследования по делу о задержании Рашкина. Также он рассказал, что по обращению адвокатов Рашкин прошел на полиграфе проверку, которая якобы подтвердила его версию произошедшего. При этом, по словам Синельщикова, пройденная проверка в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом не будет являться доказательством.На прошлой неделе Рашкин опубликовал на своем канале на YouTube видео, в котором рассказал, что застрелил лося. Кроме того, он выразил готовность купить лосиху и привезти ее для размножения в место, где ранее охотился. В понедельник депутат заявил, что морально считает себя виновным в незаконном убийстве лося, отметил, что готов выплатить 80 тысяч рублей ущерба, купить лосиху и выпустить ее в саратовском лесу, чтобы материальный и биологический урон был полностью компенсирован.При этом лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил РИА Новости, что фракция заинтересована в эффективном и последовательном расследовании по делу Рашкина. В свою очередь сам Рашкин неоднократно заявлял, что готов дать показания по инциденту с лосем в любое время, однако приглашения от следствия он так и не получил.

https://ria.ru/20211122/gosduma-1760189966.html

https://ria.ru/20211118/rashkin-1759645863.html

https://ria.ru/20211117/rashkin-1759555079.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, валерий рашкин, госдума рф, кпрф, дело о незаконной охоте с участием рашкина