https://ria.ru/20211125/rabotodatel-1760754148.html

X5 Group признана одним из лучших работодателей РФ в рейтинге Forbes и KPMG

X5 Group признана одним из лучших работодателей РФ в рейтинге Forbes и KPMG - РИА Новости, 25.11.2021

X5 Group признана одним из лучших работодателей РФ в рейтинге Forbes и KPMG

X5 Group (управляющая сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель") получила "платину" в рейтинге лучших работодателей России 2021 года, составленным Forbes и РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T17:15

2021-11-25T17:15

2021-11-25T17:15

экономика

x5 retail group

россия

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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. X5 Group (управляющая сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель") получила "платину" в рейтинге лучших работодателей России 2021 года, составленным Forbes и аудиторской компанией KPMG, говорится в сообщении ритейлера.Акцент в рейтинге сделан на практики ESG. Участники рейтинга оценивались по 3 направлениям: "Сотрудники и общество", "Экология" и "Корпоративное управление". По каждому параметру компании могли получить от 0 до 100 баллов, после чего участникам присваивались статусы: "Платина" (более 70 баллов), "Золото" (от 55 до 70 баллов), "Серебро" (от 40 до 54 баллов), "Бронза" (от 30 до 39 баллов).В общей сложности в рейтинг Forbes вошли 104 компании, из них 11 получили платиновый статус.X5 Group в декабре 2019 года утвердила стратегию в области устойчивого развития, которая основана на четырёх глобальных целях устойчивого развития. Одной из них является содействие ответственному потреблению и использованию ресурсов, для достижения которой компания утвердила планы до 2030 года: снижение выбросов парниковых газов на 30%, снижение коэффициента образования отходов на 30%, использование 30% возобновляемой энергии в собственных операционных процессах и другие.В 2020 году X5 взяла на себя обязательство установить научно-обоснованные цели по сокращению выбросов парниковых газов для достижения целей Парижского соглашения в рамках присоединения к международной инициативе SBTi (Science Based Targets initiative), компания также намерена достичь углеродной нейтральности к 2050 году.

https://ria.ru/20210906/tseny-1748841695.html

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экономика, x5 retail group, россия