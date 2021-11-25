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Парламент Оренбургской области поддержал законопроект о QR-кодах
Парламент Оренбургской области поддержал законопроект о QR-кодах - РИА Новости, 25.11.2021
Парламент Оренбургской области поддержал законопроект о QR-кодах
Депутаты законодательного собрания Оренбургской области поддержали федеральный проект закона о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте, сообщили РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T15:47
2021-11-25T15:47
2021-11-25T15:47
распространение коронавируса
общество
оренбургская область
вячеслав володин
госдума рф
совет федерации рф
здоровье - общество
коронавирусы
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УФА, 25 ноя – РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Оренбургской области поддержали федеральный проект закона о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного парламента.Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроекты о QR-кодах направили в рассылку для сбора отзывов и предложений в регионы, в Общественную и Счетную палаты, а также в Совет Федерации."Депутаты законодательного собрания рассмотрели федеральный законопроект о возможном введении ограничительных мер в условиях распространения коронавирусной инфекции и поддержали его. "За" проголосовали 30 депутатов, 17 были "против", - пояснили агентству в пресс-службе.Правительство 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта об обязательном использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Первый документ предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Согласно второй инициативе, QR-коды вводятся на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок.
https://ria.ru/20211125/kod-1760714882.html
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Парламент Оренбургской области поддержал законопроект о QR-кодах
Парламент Оренбургской области поддержал законопроект о QR-кодах в общественных местах