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Депутаты Башкирии поддержали проект о QR-кодах в общественных местах
Депутаты Башкирии поддержали проект о QR-кодах в общественных местах - РИА Новости, 25.11.2021
Депутаты Башкирии поддержали проект о QR-кодах в общественных местах
Башкирские депутаты поддержали федеральный проект закона о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте. РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T13:34
2021-11-25T14:03
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коронавирус в россии
общество
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вячеслав володин
госдума рф
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УФА, 25 ноя - РИА Новости. Башкирские депутаты поддержали федеральный проект закона о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте.Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроекты о QR-кодах направили в рассылку для сбора отзывов и предложений в регионы, в Общественную и Счетную палаты, а также в Совет Федерации.В четверг на заседании башкирского парламента рассмотрели вопрос о введении обязательного предъявления QR-кодов на транспорте и в общественных местах. Заседание транслировалось на канале госсобрания-курултая региона на YоuTube.Проект закона поддержали 76 депутатов, 12 были "против", 11 - воздержались, 9 - не проголосовали.Правительство 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта об обязательном использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Первый документ предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Согласно второй инициативе, QR-коды вводятся на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок.
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коронавирус в россии, общество, вакцинация, вячеслав володин, госдума рф, совет федерации рф, здоровье - общество, коронавирусы, республика башкортостан, россия, коронавирус covid-19, вакцинация россиян от covid-19, qr-код
13:34 25.11.2021 (обновлено: 14:03 25.11.2021)
 
Депутаты Башкирии поддержали проект о QR-кодах в общественных местах

Депутаты Башкирии поддержали проекты о QR-кодах в общественных местах и на транспорте

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПосетитель предъявляет QR-код для проверки при входе в Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве
Посетитель предъявляет QR-код для проверки при входе в Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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УФА, 25 ноя - РИА Новости. Башкирские депутаты поддержали федеральный проект закона о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроекты о QR-кодах направили в рассылку для сбора отзывов и предложений в регионы, в Общественную и Счетную палаты, а также в Совет Федерации.
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В четверг на заседании башкирского парламента рассмотрели вопрос о введении обязательного предъявления QR-кодов на транспорте и в общественных местах. Заседание транслировалось на канале госсобрания-курултая региона на YоuTube.
Проект закона поддержали 76 депутатов, 12 были "против", 11 - воздержались, 9 - не проголосовали.
Правительство 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта об обязательном использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Первый документ предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Согласно второй инициативе, QR-коды вводятся на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок.
QR-коды на транспорте и в общественных местах: суть новых законопроектов
13 ноября, 12:00Инфографика
QR-коды на транспорте и в общественных местах: суть новых законопроектов
Инфографика
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