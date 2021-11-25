https://ria.ru/20211125/qr-kod-1760699359.html

Депутаты Башкирии поддержали проект о QR-кодах в общественных местах

Депутаты Башкирии поддержали проект о QR-кодах в общественных местах - РИА Новости, 25.11.2021

Депутаты Башкирии поддержали проект о QR-кодах в общественных местах

Башкирские депутаты поддержали федеральный проект закона о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте. РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T13:34

2021-11-25T13:34

2021-11-25T14:03

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УФА, 25 ноя - РИА Новости. Башкирские депутаты поддержали федеральный проект закона о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте.Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроекты о QR-кодах направили в рассылку для сбора отзывов и предложений в регионы, в Общественную и Счетную палаты, а также в Совет Федерации.В четверг на заседании башкирского парламента рассмотрели вопрос о введении обязательного предъявления QR-кодов на транспорте и в общественных местах. Заседание транслировалось на канале госсобрания-курултая региона на YоuTube.Проект закона поддержали 76 депутатов, 12 были "против", 11 - воздержались, 9 - не проголосовали.Правительство 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта об обязательном использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Первый документ предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Согласно второй инициативе, QR-коды вводятся на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок.

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