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Верховный муфтий Казахстана предложил переименовать "черную пятницу"

Верховный муфтий Казахстана предложил переименовать "черную пятницу" - РИА Новости, 25.11.2021

Верховный муфтий Казахстана предложил переименовать "черную пятницу"

Председатель духовного управления мусульман Казахстана (ДУМК), верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы призвал владельцев торговых центров и предпринимателей в РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T19:39

2021-11-25T19:39

2021-11-25T19:39

религия

казахстан

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НУР-СУЛТАН, 25 ноя - РИА Новости. Председатель духовного управления мусульман Казахстана (ДУМК), верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы призвал владельцев торговых центров и предпринимателей в республике заменить название распродажи "черная пятница" на "щедрая пятница", сообщает пресс-служба ДУМК.В Казахстане в этом году "черная пятница" выпадает на 26 ноября, скидки и распродажи будут проводиться во всех крупных торговых центрах."На сегодняшний день населением страны широко обсуждается акция под названием "черная пятница", которая в последние годы используется как маркетинговый способ привлечения людей к массовой торговле. Слово "жума" ("пятница") в нашей религии и традициях отражает священное, почитаемое понятие. Поэтому я бы хотел призвать владельцев торговых центров страны и всех граждан предпринимателей заменить слова "черная пятница" на "щедрая пятница", - говорится в обращении муфтия, которого цитирует пресс-служба.По его словам, выражение "щедрая пятница" звучит со смыслом и соответствует пониманию казахстанцев. "Поскольку пятница – это священный день для мусульманского сообщества, переименование "черной пятницы" на "щедрую пятницу" было бы данью уважения нашему народу, большая часть которого придерживается исламских традиций", - отметил он.Председатель ДУМК считает, что акция в рамках "щедрой пятницы" получит "хороший отклик и поддержку" среди соотечественников.

https://ria.ru/20211125/skidki-1760528826.html

казахстан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

казахстан