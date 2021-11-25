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Религия
https://ria.ru/20211125/pyatnitsa-1760760588.html
Верховный муфтий Казахстана предложил переименовать "черную пятницу"
Верховный муфтий Казахстана предложил переименовать "черную пятницу" - РИА Новости, 25.11.2021
Верховный муфтий Казахстана предложил переименовать "черную пятницу"
Председатель духовного управления мусульман Казахстана (ДУМК), верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы призвал владельцев торговых центров и предпринимателей в РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T19:39
2021-11-25T19:39
религия
казахстан
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НУР-СУЛТАН, 25 ноя - РИА Новости. Председатель духовного управления мусульман Казахстана (ДУМК), верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы призвал владельцев торговых центров и предпринимателей в республике заменить название распродажи "черная пятница" на "щедрая пятница", сообщает пресс-служба ДУМК.В Казахстане в этом году "черная пятница" выпадает на 26 ноября, скидки и распродажи будут проводиться во всех крупных торговых центрах."На сегодняшний день населением страны широко обсуждается акция под названием "черная пятница", которая в последние годы используется как маркетинговый способ привлечения людей к массовой торговле. Слово "жума" ("пятница") в нашей религии и традициях отражает священное, почитаемое понятие. Поэтому я бы хотел призвать владельцев торговых центров страны и всех граждан предпринимателей заменить слова "черная пятница" на "щедрая пятница", - говорится в обращении муфтия, которого цитирует пресс-служба.По его словам, выражение "щедрая пятница" звучит со смыслом и соответствует пониманию казахстанцев. "Поскольку пятница – это священный день для мусульманского сообщества, переименование "черной пятницы" на "щедрую пятницу" было бы данью уважения нашему народу, большая часть которого придерживается исламских традиций", - отметил он.Председатель ДУМК считает, что акция в рамках "щедрой пятницы" получит "хороший отклик и поддержку" среди соотечественников.
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казахстан
19:39 25.11.2021
 

Верховный муфтий Казахстана предложил переименовать "черную пятницу"

© Sputnik / Перейти в фотобанкМечеть "Нур Астана" в Нур-Султане
Мечеть Нур Астана в Нур-Султане
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НУР-СУЛТАН, 25 ноя - РИА Новости. Председатель духовного управления мусульман Казахстана (ДУМК), верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы призвал владельцев торговых центров и предпринимателей в республике заменить название распродажи "черная пятница" на "щедрая пятница", сообщает пресс-служба ДУМК.
В Казахстане в этом году "черная пятница" выпадает на 26 ноября, скидки и распродажи будут проводиться во всех крупных торговых центрах.
"На сегодняшний день населением страны широко обсуждается акция под названием "черная пятница", которая в последние годы используется как маркетинговый способ привлечения людей к массовой торговле. Слово "жума" ("пятница") в нашей религии и традициях отражает священное, почитаемое понятие. Поэтому я бы хотел призвать владельцев торговых центров страны и всех граждан предпринимателей заменить слова "черная пятница" на "щедрая пятница", - говорится в обращении муфтия, которого цитирует пресс-служба.
По его словам, выражение "щедрая пятница" звучит со смыслом и соответствует пониманию казахстанцев. "Поскольку пятница – это священный день для мусульманского сообщества, переименование "черной пятницы" на "щедрую пятницу" было бы данью уважения нашему народу, большая часть которого придерживается исламских традиций", - отметил он.
Председатель ДУМК считает, что акция в рамках "щедрой пятницы" получит "хороший отклик и поддержку" среди соотечественников.
Черная пятница в магазине на Корсике - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
06:07
"Черные пятницы" в мире
 
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