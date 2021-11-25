https://ria.ru/20211125/putin-1760724710.html

Путин выразил соболезнования семьям погибших на шахте "Листвяжная"

Путин выразил соболезнования семьям погибших на шахте "Листвяжная" - РИА Новости, 25.11.2021

Путин выразил соболезнования семьям погибших на шахте "Листвяжная"

Президент РФ Владимир Путин, говоря о ЧП на шахте в Кузбассе, заявил, что это большая беда. РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T15:14

2021-11-25T15:14

2021-11-25T15:34

происшествия

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

владимир путин

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СОЧИ, 25 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о ЧП на шахте в Кузбассе, заявил, что это большая беда."Благодарю вас за слова соболезнования, связанные с трагедией в Кузбассе. Действительно, это большая беда, люди погибли. И, честно говоря, кроме того, что дал соответствующие распоряжения службам, которые должны заниматься спасением людей и помощью пострадавшим и семьям погибших, конечно, мысленно с ними", - сказал Путин на встрече с президентом Сербии Александром Вучичем.Также президент РФ Владимир Путин сообщил, что уже несколько раз разговаривал с губернатором Кемеровской области по поводу ЧП на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, спасатели делают все возможное."Даже несколько раз разговаривал с губернатором Кемеровской области (Сергеем Цивилевым), с руководителями спасательных служб, они делают все возможное", - сказал Путин на встрече с президентом Сербии Александром Вучичем.Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что после ЧП на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области "удастся спасти как можно больше людей"."Будем надеяться, что удастся спасти как можно больше людей. Действительно, когда люди уходят из жизни - это всегда большая трагедия для семьи, для родственников, большая беда", - сказал Путин на встрече с президентом Сербии Александром Вучичем.Задымление на шахте "Листвяжной" произошло в четверг около 08.30 (04.30 мск) в поселке городского типа Грамотеинский города Белово. В шахте находились 285 человек. Погибли, по последним данным, 11 горняков, более 40 пострадали.Шахта "Листвяжная" принадлежит холдингу "СДС-Уголь", входящему в топ-3 производителей угля в России, и отрабатывает запасы Егозово-Красноярского угольного месторождения. Работает в связке в одноименной обогатительной фабрикой в городе Белово – одной из самых мощных в России по переработке энергетического угля.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе, владимир путин