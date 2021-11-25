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ПСБ подключился к Yandex Pay
ПСБ подключился к Yandex Pay - РИА Новости, 25.11.2021
ПСБ подключился к Yandex Pay
ПСБ подключился к платежному сервису Yandex Pay, что расширяет возможности оплаты в интернет-магазинах и упрощает процесс онлайн-покупок, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T10:30
2021-11-25T10:30
экономика
новости компаний - экономика
псб (банк псб)
россия
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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. ПСБ подключился к платежному сервису Yandex Pay, что расширяет возможности оплаты в интернет-магазинах и упрощает процесс онлайн-покупок, сообщает пресс-служба банка.Оплата через Yandex Pay возможна по картам Mastercard, Visa и "Мир", выпущенных любым банком России."Мы продолжаем совершенствовать функционал для пользователей интернет-эквайринга ПСБ, расширяя выбор удобных способов оплаты товаров и услуг. Наше решение особенно интересно малому и среднему бизнесу, развивающему дистанционные продажи - интеграция платежного сервиса с одной из самых востребованных экосистем позволит привлечь клиентов, которые предпочитают онлайн-сервисы, повышающие качество, скорость и удобство взаимодействия между продавцом и покупателем. Новый инструмент упростит процесс оплаты для покупателей, сохраняя при этом высокую степень защиты, так как при выборе способа оплаты через Yandex Pay не потребуется вручную вводить реквизиты карты, что, в том числе, повысит надежность при совершении покупок на крупные суммы", - отметил директор департамента эквайринга ПСБ Никита Хомутов.Руководитель сервиса Yandex Pay Александр Головин в свою очередь сказал, что сервис стремится к тому, чтобы все желающие могли быстро и безопасно оплачивать покупки с помощью Yandex Pay, а сайты увеличивали за счет него конверсию, и партнерство с ПСБ — еще один шаг на пути к этой цели.
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экономика, новости компаний - экономика, псб (банк псб), россия
10:30 25.11.2021
 
ПСБ подключился к Yandex Pay

ПСБ подключился к Yandex Pay

© Предоставлено ПСБПСБ
ПСБ
© Предоставлено ПСБ
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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. ПСБ подключился к платежному сервису Yandex Pay, что расширяет возможности оплаты в интернет-магазинах и упрощает процесс онлайн-покупок, сообщает пресс-служба банка.
Оплата через Yandex Pay возможна по картам Mastercard, Visa и "Мир", выпущенных любым банком России.
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"Мы продолжаем совершенствовать функционал для пользователей интернет-эквайринга ПСБ, расширяя выбор удобных способов оплаты товаров и услуг. Наше решение особенно интересно малому и среднему бизнесу, развивающему дистанционные продажи - интеграция платежного сервиса с одной из самых востребованных экосистем позволит привлечь клиентов, которые предпочитают онлайн-сервисы, повышающие качество, скорость и удобство взаимодействия между продавцом и покупателем. Новый инструмент упростит процесс оплаты для покупателей, сохраняя при этом высокую степень защиты, так как при выборе способа оплаты через Yandex Pay не потребуется вручную вводить реквизиты карты, что, в том числе, повысит надежность при совершении покупок на крупные суммы", - отметил директор департамента эквайринга ПСБ Никита Хомутов.
Руководитель сервиса Yandex Pay Александр Головин в свою очередь сказал, что сервис стремится к тому, чтобы все желающие могли быстро и безопасно оплачивать покупки с помощью Yandex Pay, а сайты увеличивали за счет него конверсию, и партнерство с ПСБ — еще один шаг на пути к этой цели.
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ЭкономикаНовости компаний - ЭкономикаПСБ (Банк ПСБ)Россия
 
 
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