https://ria.ru/20211125/psb-1760659793.html

ПСБ подключился к Yandex Pay

ПСБ подключился к Yandex Pay - РИА Новости, 25.11.2021

ПСБ подключился к Yandex Pay

ПСБ подключился к платежному сервису Yandex Pay, что расширяет возможности оплаты в интернет-магазинах и упрощает процесс онлайн-покупок, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T10:30

2021-11-25T10:30

2021-11-25T10:30

экономика

новости компаний - экономика

псб (банк псб)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/01/1578066714_0:312:1427:1115_1920x0_80_0_0_c83f5918a54018a4b5af9980ed980750.jpg

МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. ПСБ подключился к платежному сервису Yandex Pay, что расширяет возможности оплаты в интернет-магазинах и упрощает процесс онлайн-покупок, сообщает пресс-служба банка.Оплата через Yandex Pay возможна по картам Mastercard, Visa и "Мир", выпущенных любым банком России."Мы продолжаем совершенствовать функционал для пользователей интернет-эквайринга ПСБ, расширяя выбор удобных способов оплаты товаров и услуг. Наше решение особенно интересно малому и среднему бизнесу, развивающему дистанционные продажи - интеграция платежного сервиса с одной из самых востребованных экосистем позволит привлечь клиентов, которые предпочитают онлайн-сервисы, повышающие качество, скорость и удобство взаимодействия между продавцом и покупателем. Новый инструмент упростит процесс оплаты для покупателей, сохраняя при этом высокую степень защиты, так как при выборе способа оплаты через Yandex Pay не потребуется вручную вводить реквизиты карты, что, в том числе, повысит надежность при совершении покупок на крупные суммы", - отметил директор департамента эквайринга ПСБ Никита Хомутов.Руководитель сервиса Yandex Pay Александр Головин в свою очередь сказал, что сервис стремится к тому, чтобы все желающие могли быстро и безопасно оплачивать покупки с помощью Yandex Pay, а сайты увеличивали за счет него конверсию, и партнерство с ПСБ — еще один шаг на пути к этой цели.

https://ria.ru/20211101/bank-1757177999.html

https://ria.ru/20211110/basketbol-1758399751.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, новости компаний - экономика, псб (банк псб), россия