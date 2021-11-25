https://ria.ru/20211125/oborona-1760663695.html

Россия выведет на рынок новейшие дроны-камикадзе и ударные беспилотники

Россия выведет на рынок новейшие дроны-камикадзе и ударные беспилотники - РИА Новости, 25.11.2021

Россия выведет на рынок новейшие дроны-камикадзе и ударные беспилотники

Рособоронэкспорт планирует в ближайшее время вывести на зарубежные оружейные рынки тяжелые ударные беспилотники и дроны-камикадзе, в этом году продал за рубеж... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T10:53

2021-11-25T10:53

2021-11-25T11:16

безопасность

египет

рособоронэкспорт

александр михеев

dubai airshow

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156156/23/1561562310_0:145:2737:1685_1920x0_80_0_0_7088e24a92b60e16c1ed398e2a94ea81.jpg

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Рособоронэкспорт планирует в ближайшее время вывести на зарубежные оружейные рынки тяжелые ударные беспилотники и дроны-камикадзе, в этом году продал за рубеж 50 разведывательных БЛА "Орлан-10Е", сообщил в четверг в преддверии международной выставки вооружений EDEX 2021 гендиректор компании Александр Михеев.Мероприятие пройдёт в период с 29 ноября по 2 декабря в Каире (Египет)."Рособоронэкспорт отмечает серьезный рост интереса иностранных партнеров к беспилотной авиационной технике российского производства. В 2021 году на внешний рынок вывели разведывательно-ударный "Орион-Э" и сейчас ведем по нему более 10 контрактных переговоров. Кроме того, в этом году уже поставили заказчикам свыше 50 беспилотников "Орлан-10Е". Готовимся к выводу в ближайшее время новых образцов, среди которых дроны-камикадзе и тяжелые ударные аппараты", – сообщил Михеев.Ожидается, что на египетской оружейной выставке российский спецэкспортер представит более 350 образцов продукции, в том числе в виде моделей: учебно-боевой самолет Як-130, транспортно-боевой вертолет Ми-35М, вертолет радиолокационного дозора Ка-31 и береговой ракетный комплекс тактического назначения "Рубеж-МЭ".Кроме того, на стенде Рособоронэкспорта Ремдизель представит модели автомобилей "Тайфун" и "Торнадо", Концерн "Калашников" продемонстрирует широкую линейку стрелкового оружия, включая пистолет Лебедева, автоматы Калашникова "сотой" и "двухсотой" серий, самые современные образцы калашниковской линейки АК-15, АК-19 и АК-308, а также новейший пистолет-пулемет ППК-20.Крупнейший мировой производитель бронетехники Концерн Уралвагонзавод покажет макеты бестселлеров оружейного рынка – сверхпопулярных на Ближнем Востоке и в Африке танка Т-90МС и БМПТ "Терминатор", а Завод имени Петровского – макет новейшей противотанковой противокрышевой мины ПТКМ-1Р.

https://ria.ru/20211120/serbiya-1759924479.html

египет

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, египет, рособоронэкспорт, александр михеев, dubai airshow