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Россия выведет на рынок новейшие дроны-камикадзе и ударные беспилотники
Россия выведет на рынок новейшие дроны-камикадзе и ударные беспилотники - РИА Новости, 25.11.2021
Россия выведет на рынок новейшие дроны-камикадзе и ударные беспилотники
Рособоронэкспорт планирует в ближайшее время вывести на зарубежные оружейные рынки тяжелые ударные беспилотники и дроны-камикадзе, в этом году продал за рубеж... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T10:53
2021-11-25T11:16
безопасность
египет
рособоронэкспорт
александр михеев
dubai airshow
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Рособоронэкспорт планирует в ближайшее время вывести на зарубежные оружейные рынки тяжелые ударные беспилотники и дроны-камикадзе, в этом году продал за рубеж 50 разведывательных БЛА "Орлан-10Е", сообщил в четверг в преддверии международной выставки вооружений EDEX 2021 гендиректор компании Александр Михеев.Мероприятие пройдёт в период с 29 ноября по 2 декабря в Каире (Египет)."Рособоронэкспорт отмечает серьезный рост интереса иностранных партнеров к беспилотной авиационной технике российского производства. В 2021 году на внешний рынок вывели разведывательно-ударный "Орион-Э" и сейчас ведем по нему более 10 контрактных переговоров. Кроме того, в этом году уже поставили заказчикам свыше 50 беспилотников "Орлан-10Е". Готовимся к выводу в ближайшее время новых образцов, среди которых дроны-камикадзе и тяжелые ударные аппараты", – сообщил Михеев.Ожидается, что на египетской оружейной выставке российский спецэкспортер представит более 350 образцов продукции, в том числе в виде моделей: учебно-боевой самолет Як-130, транспортно-боевой вертолет Ми-35М, вертолет радиолокационного дозора Ка-31 и береговой ракетный комплекс тактического назначения "Рубеж-МЭ".Кроме того, на стенде Рособоронэкспорта Ремдизель представит модели автомобилей "Тайфун" и "Торнадо", Концерн "Калашников" продемонстрирует широкую линейку стрелкового оружия, включая пистолет Лебедева, автоматы Калашникова "сотой" и "двухсотой" серий, самые современные образцы калашниковской линейки АК-15, АК-19 и АК-308, а также новейший пистолет-пулемет ППК-20.Крупнейший мировой производитель бронетехники Концерн Уралвагонзавод покажет макеты бестселлеров оружейного рынка – сверхпопулярных на Ближнем Востоке и в Африке танка Т-90МС и БМПТ "Терминатор", а Завод имени Петровского – макет новейшей противотанковой противокрышевой мины ПТКМ-1Р.
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безопасность, египет, рособоронэкспорт, александр михеев, dubai airshow
10:53 25.11.2021 (обновлено: 11:16 25.11.2021)
 
Россия выведет на рынок новейшие дроны-камикадзе и ударные беспилотники

"Рособоронэкспорт" впервые предложит на экспорт новейшие дроны-камикадзе и беспилотники

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГенеральный директор АО "Рособоронэкспорт" Александр Михеев
Генеральный директор АО Рособоронэкспорт Александр Михеев - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Рособоронэкспорт планирует в ближайшее время вывести на зарубежные оружейные рынки тяжелые ударные беспилотники и дроны-камикадзе, в этом году продал за рубеж 50 разведывательных БЛА "Орлан-10Е", сообщил в четверг в преддверии международной выставки вооружений EDEX 2021 гендиректор компании Александр Михеев.
Мероприятие пройдёт в период с 29 ноября по 2 декабря в Каире (Египет).
"Рособоронэкспорт отмечает серьезный рост интереса иностранных партнеров к беспилотной авиационной технике российского производства. В 2021 году на внешний рынок вывели разведывательно-ударный "Орион-Э" и сейчас ведем по нему более 10 контрактных переговоров. Кроме того, в этом году уже поставили заказчикам свыше 50 беспилотников "Орлан-10Е". Готовимся к выводу в ближайшее время новых образцов, среди которых дроны-камикадзе и тяжелые ударные аппараты", – сообщил Михеев.
Ожидается, что на египетской оружейной выставке российский спецэкспортер представит более 350 образцов продукции, в том числе в виде моделей: учебно-боевой самолет Як-130, транспортно-боевой вертолет Ми-35М, вертолет радиолокационного дозора Ка-31 и береговой ракетный комплекс тактического назначения "Рубеж-МЭ".
Кроме того, на стенде Рособоронэкспорта Ремдизель представит модели автомобилей "Тайфун" и "Торнадо", Концерн "Калашников" продемонстрирует широкую линейку стрелкового оружия, включая пистолет Лебедева, автоматы Калашникова "сотой" и "двухсотой" серий, самые современные образцы калашниковской линейки АК-15, АК-19 и АК-308, а также новейший пистолет-пулемет ППК-20.
Крупнейший мировой производитель бронетехники Концерн Уралвагонзавод покажет макеты бестселлеров оружейного рынка – сверхпопулярных на Ближнем Востоке и в Африке танка Т-90МС и БМПТ "Терминатор", а Завод имени Петровского – макет новейшей противотанковой противокрышевой мины ПТКМ-1Р.
Стенд АО Рособоронэкспорт - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
20 ноября, 03:45
"Рособоронэкспорт" готов в ближайшее время поставить средства ПВО Сербии
 
БезопасностьЕгипетРособоронэкспортАлександр МихеевDubai Airshow
 
 
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