https://ria.ru/20211125/neprikosnovennost-1760747689.html
Во фракции "Новые люди" выступили против неприкосновенности для депутатов
Во фракции "Новые люди" выступили против неприкосновенности для депутатов - РИА Новости, 25.11.2021
Во фракции "Новые люди" выступили против неприкосновенности для депутатов
Во фракции "Новые люди" в ГД выступили против неприкосновенности для депутатов: она превращается в "личную привилегию" и не является гарантом для парламентариев РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T16:44
2021-11-25T16:44
2021-11-25T16:44
политика
госдума рф
кпрф
партия "новые люди"
дело о незаконной охоте с участием рашкина
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Во фракции "Новые люди" в ГД выступили против неприкосновенности для депутатов: она превращается в "личную привилегию" и не является гарантом для парламентариев говорить открыто.В четверг на пленарном заседании Госдума рассматривает представление генпрокурора РФ Игоря Краснова о даче согласия на лишение депутатской неприкосновенности депутата от фракции КПРФ Валерия Рашкина, застрелившего лося в Саратовской области. Депутаты Госдумы поддержали представление генпрокурора о лишении депутатской неприкосновенности Рашкина."Виноват он (Рашкин) или нет, конечно, должен решать суд и не мы с вами. Мы же решаем, может ли сохранить неприкосновенность как депутат. И здесь как раз встает более важный вопрос - а нужна ли нам с вами эта самая неприкосновенность, нам и будущим созывам? Мы считаем во фракции "Новые люди", что нет - не нужна", - заявила депутат Ксения Горячева. По ее словам, странно, что только парламентарии обладают такой неприкосновенностью."Депутатская неприкосновенность все больше превращается в какую-то личную привилегию. Тогда странно, (почему) в таком случае нет неприкосновенности у министров, губернаторов, журналистов, предпринимателей", - добавила она.Политик считает, что неприкосновенность не является сегодня "гарантом свободы депутата открыто говорить" и лишь наделяет отдельную группу людей "исключительным правом".
https://ria.ru/20211117/neprikosnovennost-1759535934.html
https://ria.ru/20201222/neprikosnovennost-1590434503.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, госдума рф, кпрф, партия "новые люди", дело о незаконной охоте с участием рашкина
Во фракции "Новые люди" выступили против неприкосновенности для депутатов
Депутат от "Новых людей" Горячева выступила против неприкосновенности для депутатов
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Во фракции "Новые люди" в ГД выступили против неприкосновенности для депутатов: она превращается в "личную привилегию" и не является гарантом для парламентариев говорить открыто.
В четверг на пленарном заседании Госдума
рассматривает представление генпрокурора РФ
Игоря Краснова о даче согласия на лишение депутатской неприкосновенности депутата от фракции КПРФ Валерия Рашкина
, застрелившего лося в Саратовской области
. Депутаты Госдумы поддержали представление генпрокурора о лишении депутатской неприкосновенности Рашкина.
"Виноват он (Рашкин) или нет, конечно, должен решать суд и не мы с вами. Мы же решаем, может ли сохранить неприкосновенность как депутат. И здесь как раз встает более важный вопрос - а нужна ли нам с вами эта самая неприкосновенность, нам и будущим созывам? Мы считаем во фракции "Новые люди", что нет - не нужна", - заявила депутат Ксения Горячева. По ее словам, странно, что только парламентарии обладают такой неприкосновенностью.
"Депутатская неприкосновенность все больше превращается в какую-то личную привилегию. Тогда странно, (почему) в таком случае нет неприкосновенности у министров, губернаторов, журналистов, предпринимателей", - добавила она.
Политик считает, что неприкосновенность не является сегодня "гарантом свободы депутата открыто говорить" и лишь наделяет отдельную группу людей "исключительным правом".