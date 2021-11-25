https://ria.ru/20211125/neprikosnovennost-1760747689.html

Во фракции "Новые люди" выступили против неприкосновенности для депутатов

Во фракции "Новые люди" выступили против неприкосновенности для депутатов - РИА Новости, 25.11.2021

Во фракции "Новые люди" выступили против неприкосновенности для депутатов

Во фракции "Новые люди" в ГД выступили против неприкосновенности для депутатов: она превращается в "личную привилегию" и не является гарантом для парламентариев РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T16:44

2021-11-25T16:44

2021-11-25T16:44

политика

госдума рф

кпрф

партия "новые люди"

дело о незаконной охоте с участием рашкина

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Во фракции "Новые люди" в ГД выступили против неприкосновенности для депутатов: она превращается в "личную привилегию" и не является гарантом для парламентариев говорить открыто.В четверг на пленарном заседании Госдума рассматривает представление генпрокурора РФ Игоря Краснова о даче согласия на лишение депутатской неприкосновенности депутата от фракции КПРФ Валерия Рашкина, застрелившего лося в Саратовской области. Депутаты Госдумы поддержали представление генпрокурора о лишении депутатской неприкосновенности Рашкина."Виноват он (Рашкин) или нет, конечно, должен решать суд и не мы с вами. Мы же решаем, может ли сохранить неприкосновенность как депутат. И здесь как раз встает более важный вопрос - а нужна ли нам с вами эта самая неприкосновенность, нам и будущим созывам? Мы считаем во фракции "Новые люди", что нет - не нужна", - заявила депутат Ксения Горячева. По ее словам, странно, что только парламентарии обладают такой неприкосновенностью."Депутатская неприкосновенность все больше превращается в какую-то личную привилегию. Тогда странно, (почему) в таком случае нет неприкосновенности у министров, губернаторов, журналистов, предпринимателей", - добавила она.Политик считает, что неприкосновенность не является сегодня "гарантом свободы депутата открыто говорить" и лишь наделяет отдельную группу людей "исключительным правом".

https://ria.ru/20211117/neprikosnovennost-1759535934.html

https://ria.ru/20201222/neprikosnovennost-1590434503.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, госдума рф, кпрф, партия "новые люди", дело о незаконной охоте с участием рашкина