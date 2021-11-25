https://ria.ru/20211125/nemolyaeva-1760725162.html

Корчевников восхитился внучкой Немоляевой

Корчевников восхитился внучкой Немоляевой - РИА Новости, 25.11.2021

Корчевников восхитился внучкой Немоляевой

Борис Корчевников восхитился внучкой Светланы Немоляевой. Актриса стала гостьей очередного выпуска передачи "Судьба человека". РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T18:35

2021-11-25T18:35

2021-11-25T18:35

шоубиз

шоу-бизнес

светлана немоляева

борис корчевников

знаменитости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/10/1728559316_0:249:2048:1401_1920x0_80_0_0_b31de55fa2ab2c50d937b61c07b67eaf.jpg

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Борис Корчевников восхитился внучкой Светланы Немоляевой. Актриса стала гостьей очередного выпуска передачи "Судьба человека".Полина родилась от сына Светланы Александра Лазарева-младшего и тоже решила продолжить актерскую профессию."Насчет женихов мы разговаривать не будем, потому что я могу еще получить за это", – ответила актриса.Ранее Корчевников рассказал о влюбленности в Анастасию Вертинскую.

https://ria.ru/20211026/nilov-1756269079.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, светлана немоляева, борис корчевников, знаменитости