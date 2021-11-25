https://ria.ru/20211125/nemolyaeva-1760725162.html
Корчевников восхитился внучкой Немоляевой
Корчевников восхитился внучкой Немоляевой - РИА Новости, 25.11.2021
Корчевников восхитился внучкой Немоляевой
Борис Корчевников восхитился внучкой Светланы Немоляевой. Актриса стала гостьей очередного выпуска передачи "Судьба человека". РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T18:35
2021-11-25T18:35
2021-11-25T18:35
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Борис Корчевников восхитился внучкой Светланы Немоляевой. Актриса стала гостьей очередного выпуска передачи "Судьба человека".Полина родилась от сына Светланы Александра Лазарева-младшего и тоже решила продолжить актерскую профессию."Насчет женихов мы разговаривать не будем, потому что я могу еще получить за это", – ответила актриса.Ранее Корчевников рассказал о влюбленности в Анастасию Вертинскую.
https://ria.ru/20211026/nilov-1756269079.html
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шоу-бизнес, светлана немоляева, борис корчевников, знаменитости
Корчевников восхитился внучкой Немоляевой
Корчевников восхитился внучкой Немоляевой Полиной