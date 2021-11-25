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Шоубиз
https://ria.ru/20211125/nemolyaeva-1760725162.html
Корчевников восхитился внучкой Немоляевой
Корчевников восхитился внучкой Немоляевой - РИА Новости, 25.11.2021
Корчевников восхитился внучкой Немоляевой
Борис Корчевников восхитился внучкой Светланы Немоляевой. Актриса стала гостьей очередного выпуска передачи "Судьба человека". РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T18:35
2021-11-25T18:35
шоубиз
шоу-бизнес
светлана немоляева
борис корчевников
знаменитости
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Борис Корчевников восхитился внучкой Светланы Немоляевой. Актриса стала гостьей очередного выпуска передачи "Судьба человека".Полина родилась от сына Светланы Александра Лазарева-младшего и тоже решила продолжить актерскую профессию."Насчет женихов мы разговаривать не будем, потому что я могу еще получить за это", – ответила актриса.Ранее Корчевников рассказал о влюбленности в Анастасию Вертинскую.
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шоу-бизнес, светлана немоляева, борис корчевников, знаменитости
18:35 25.11.2021
 
Корчевников восхитился внучкой Немоляевой

Корчевников восхитился внучкой Немоляевой Полиной

© Фото : предоставлено программой "Андрей Малахов. Прямой эфир"Экс-ведущий "Прямого эфира" Борис Корчевников на съемках юбилейного выпуска
Экс-ведущий Прямого эфира Борис Корчевников на съемках юбилейного выпуска - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© Фото : предоставлено программой "Андрей Малахов. Прямой эфир"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Борис Корчевников восхитился внучкой Светланы Немоляевой. Актриса стала гостьей очередного выпуска передачи "Судьба человека".
Полина родилась от сына Светланы Александра Лазарева-младшего и тоже решила продолжить актерскую профессию.

"Слушайте, она такая красавица! И так на папу похожа и на дедушку… Господи, какая красивая! Она с женихом вас познакомила?" – спросил ведущий.

"Насчет женихов мы разговаривать не будем, потому что я могу еще получить за это", – ответила актриса.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЗакрытие 39-го Московского международного кинофестиваля
Закрытие 39-го Московского международного кинофестиваля - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Ранее Корчевников рассказал о влюбленности в Анастасию Вертинскую.
Кадр из программы Судьба человека с Борисом Корчевниковым на телеканале Россия 1
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