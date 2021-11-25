https://ria.ru/20211125/nato-1760747250.html

Генсек НАТО выразил готовность обсуждать с Россией ситуацию на Украине

Генсек НАТО выразил готовность обсуждать с Россией ситуацию на Украине - РИА Новости, 25.11.2021

Генсек НАТО выразил готовность обсуждать с Россией ситуацию на Украине

НАТО готова обсуждать с Россией ситуацию вокруг Украины, в том числе, в рамках Совета Россия-НАТО, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг на совместной... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T16:41

2021-11-25T16:41

2021-11-25T16:47

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йенс столтенберг

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БРЮССЕЛЬ, 25 ноя – РИА Новости. НАТО готова обсуждать с Россией ситуацию вокруг Украины, в том числе, в рамках Совета Россия-НАТО, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции в Брюсселе с президентом Польши Анджеем Дудой."Жаль, что РФ закрыла офисы НАТО в Москве и прекратила работу миссии при НАТО в Брюсселе. Мы готовы к диалогу, включая в рамках Совета Россия-НАТО, обсуждать чувствительные вопросы, в том числе ситуацию вокруг Украины, потому что мы верим, что это самый лучший способ урегулирования этих вопросов", - сказал он.Ранее генсек НАТО неоднократно заявлял, что альянс обеспокоен "наращиванием военной мощи России" на границе с Украиной.

https://ria.ru/20211125/ukraina-1760709580.html

украина

россия

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в мире, украина, нато, россия, йенс столтенберг, москва, совет россия-нато