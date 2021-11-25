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Генсек НАТО выразил готовность обсуждать с Россией ситуацию на Украине
Генсек НАТО выразил готовность обсуждать с Россией ситуацию на Украине - РИА Новости, 25.11.2021
Генсек НАТО выразил готовность обсуждать с Россией ситуацию на Украине
НАТО готова обсуждать с Россией ситуацию вокруг Украины, в том числе, в рамках Совета Россия-НАТО, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг на совместной... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T16:41
2021-11-25T16:47
в мире
украина
нато
россия
йенс столтенберг
москва
совет россия-нато
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БРЮССЕЛЬ, 25 ноя – РИА Новости. НАТО готова обсуждать с Россией ситуацию вокруг Украины, в том числе, в рамках Совета Россия-НАТО, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции в Брюсселе с президентом Польши Анджеем Дудой."Жаль, что РФ закрыла офисы НАТО в Москве и прекратила работу миссии при НАТО в Брюсселе. Мы готовы к диалогу, включая в рамках Совета Россия-НАТО, обсуждать чувствительные вопросы, в том числе ситуацию вокруг Украины, потому что мы верим, что это самый лучший способ урегулирования этих вопросов", - сказал он.Ранее генсек НАТО неоднократно заявлял, что альянс обеспокоен "наращиванием военной мощи России" на границе с Украиной.
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в мире, украина, нато, россия, йенс столтенберг, москва, совет россия-нато
16:41 25.11.2021 (обновлено: 16:47 25.11.2021)
 
Генсек НАТО выразил готовность обсуждать с Россией ситуацию на Украине

Генсек НАТО Столтенберг выразил готовность обсуждать с Россией ситуацию на Украине

© AP Photo / Francisco SecoГенсек НАТО Йенс Столтенберг во время выступления на саммите НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время выступления на саммите НАТО - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© AP Photo / Francisco Seco
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БРЮССЕЛЬ, 25 ноя – РИА Новости. НАТО готова обсуждать с Россией ситуацию вокруг Украины, в том числе, в рамках Совета Россия-НАТО, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции в Брюсселе с президентом Польши Анджеем Дудой.
"Жаль, что РФ закрыла офисы НАТО в Москве и прекратила работу миссии при НАТО в Брюсселе. Мы готовы к диалогу, включая в рамках Совета Россия-НАТО, обсуждать чувствительные вопросы, в том числе ситуацию вокруг Украины, потому что мы верим, что это самый лучший способ урегулирования этих вопросов", - сказал он.
Ранее генсек НАТО неоднократно заявлял, что альянс обеспокоен "наращиванием военной мощи России" на границе с Украиной.
Здание министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
14:10
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В миреУкраинаНАТОРоссияЙенс СтолтенбергМоскваСовет Россия-НАТО
 
 
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