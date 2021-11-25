https://ria.ru/20211125/nalich-1760662586.html

Петр Налич представил новый альбом

Петр Налич представил новый альбом - РИА Новости, 25.11.2021

Петр Налич представил новый альбом

Певец и композитор Петр Налич представил в Сети новый, десятый по счету, альбом "Песни пиратов". РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T13:32

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культура

петр налич

новости культуры

музыка

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Певец и композитор Петр Налич представил в Сети новый, десятый по счету, альбом "Песни пиратов". В сборник вошло восемь композиций. В нем есть лирические баллады и романсы ("Как я стал пиратом", "Младой мечтатель") и веселые треки с элементами рока и этническими мотивами ("Море-лужа", "Славная рыба"). Альбом "Песни пиратов" стал десятым в дискографии музыканта. Его релиз состоялся чуть больше, чем через год после выхода девятого сборника Налича "Morra". Тогда средства для выпуска пластинки, которую музыкант назвал "океаном музыки", он успешно собрал на краудфандинговой платформе Planeta.ru.

https://ria.ru/20211119/noizemc-1759799163.html

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петр налич, новости культуры, музыка