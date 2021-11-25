https://ria.ru/20211125/nalich-1760662586.html
Петр Налич представил новый альбом
Петр Налич представил новый альбом - РИА Новости, 25.11.2021
Петр Налич представил новый альбом
Певец и композитор Петр Налич представил в Сети новый, десятый по счету, альбом "Песни пиратов". РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T13:32
2021-11-25T13:32
2021-11-25T13:32
культура
петр налич
новости культуры
музыка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155046/93/1550469354_0:0:2744:1544_1920x0_80_0_0_c3d53b94044dc3fe3dad886128346441.jpg
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Певец и композитор Петр Налич представил в Сети новый, десятый по счету, альбом "Песни пиратов". В сборник вошло восемь композиций. В нем есть лирические баллады и романсы ("Как я стал пиратом", "Младой мечтатель") и веселые треки с элементами рока и этническими мотивами ("Море-лужа", "Славная рыба"). Альбом "Песни пиратов" стал десятым в дискографии музыканта. Его релиз состоялся чуть больше, чем через год после выхода девятого сборника Налича "Morra". Тогда средства для выпуска пластинки, которую музыкант назвал "океаном музыки", он успешно собрал на краудфандинговой платформе Planeta.ru.
https://ria.ru/20211119/noizemc-1759799163.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155046/93/1550469354_209:0:2554:1759_1920x0_80_0_0_ac694eaa7d4531f3ffa16b35fc07c3d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
петр налич, новости культуры, музыка
Петр Налич представил новый альбом
Петр Налич представил новый альбом
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Певец и композитор Петр Налич представил в Сети новый, десятый по счету, альбом "Песни пиратов".
"Альбом "Песни пиратов" теперь можно послушать на всех платформах", — написал музыкант в сторис Instagram.
В сборник вошло восемь композиций. В нем есть лирические баллады и романсы ("Как я стал пиратом", "Младой мечтатель") и веселые треки с элементами рока и этническими мотивами ("Море-лужа", "Славная рыба").
Альбом "Песни пиратов" стал десятым в дискографии музыканта.
Его релиз состоялся чуть больше, чем через год после выхода
девятого сборника Налича "Morra". Тогда средства для выпуска пластинки, которую музыкант назвал "океаном музыки", он успешно собрал на краудфандинговой платформе Planeta.ru.