https://ria.ru/20201026/nalich-1581254419.html
Петр Налич выпустил новый альбом
Российский певец и композитор Петр Налич выпустил новый, девятый по счету, альбом "Morra", который включает 14 треков. РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T02:31
2020-10-26T02:31
2020-10-26T02:31
культура
музыка
новости культуры
петр налич
москва
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155046/93/1550469354_0:0:2744:1544_1400x0_80_0_0_af03d70b988cb16225d14c1cc8cdc35f.jpg
<strong>МОСКВА, 26 окт – РИА Новости</strong>. Российский певец и композитор Петр Налич выпустил новый, девятый по счету, альбом "Morra", который включает 14 треков.Средства для выпуска пластинки, которую сам музыкант назвал "океаном музыки", он успешно собрал на краудфандинговой платформе Planeta.ru. В Москве альбом представят 19 декабря в ДК Горбунова, в Санкт-Петербурге 10 декабря в клубе Douglas. Музыкальный коллектив Петра Налича пообещал, что на концертах будут "танцы, рок-н-ролл и странные баллады, отсылающие к северным пустынным эдам и к южным томным морнам".
https://ria.ru/20201021/grebenschikov-1580869083.html
москва
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/155046/93/1550469354_209:0:2554:1759_1400x0_80_0_0_4a0376445f09ca6d3e6af70b3373d53f.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
музыка, новости культуры, петр налич, москва, санкт-петербург
МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Российский певец и композитор Петр Налич выпустил новый, девятый по счету, альбом "Morra", который включает 14 треков.
Средства для выпуска пластинки, которую сам музыкант назвал "океаном музыки", он успешно собрал на краудфандинговой платформе Planeta.ru.
В Москве альбом представят 19 декабря в ДК Горбунова, в Санкт-Петербурге 10 декабря в клубе Douglas.
Музыкальный коллектив Петра Налича пообещал, что на концертах будут "танцы, рок-н-ролл и странные баллады, отсылающие к северным пустынным эдам и к южным томным морнам".