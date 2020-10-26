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https://ria.ru/20201026/nalich-1581254419.html
Петр Налич выпустил новый альбом
Российский певец и композитор Петр Налич выпустил новый, девятый по счету, альбом "Morra", который включает 14 треков. РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T02:31
2020-10-26T02:31
культура
музыка
новости культуры
петр налич
москва
санкт-петербург
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<strong>МОСКВА, 26 окт – РИА Новости</strong>. Российский певец и композитор Петр Налич выпустил новый, девятый по счету, альбом "Morra", который включает 14 треков.Средства для выпуска пластинки, которую сам музыкант назвал "океаном музыки", он успешно собрал на краудфандинговой платформе Planeta.ru. В Москве альбом представят 19 декабря в ДК Горбунова, в Санкт-Петербурге 10 декабря в клубе Douglas. Музыкальный коллектив Петра Налича пообещал, что на концертах будут "танцы, рок-н-ролл и странные баллады, отсылающие к северным пустынным эдам и к южным томным морнам".
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музыка, новости культуры, петр налич, москва, санкт-петербург

Петр Налич выпустил новый альбом

02:31 26.10.2020
 
© РИА Новости / Евгений БиятовМузыкант Петр Налич
Музыкант Петр Налич - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Российский певец и композитор Петр Налич выпустил новый, девятый по счету, альбом "Morra", который включает 14 треков.
Средства для выпуска пластинки, которую сам музыкант назвал "океаном музыки", он успешно собрал на краудфандинговой платформе Planeta.ru.
В Москве альбом представят 19 декабря в ДК Горбунова, в Санкт-Петербурге 10 декабря в клубе Douglas.
Музыкальный коллектив Петра Налича пообещал, что на концертах будут "танцы, рок-н-ролл и странные баллады, отсылающие к северным пустынным эдам и к южным томным морнам".
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КультураМузыкаНовости культурыПетр НаличМоскваСанкт-Петербург
 
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