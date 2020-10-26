https://ria.ru/20201026/nalich-1581254419.html

Петр Налич выпустил новый альбом

Российский певец и композитор Петр Налич выпустил новый, девятый по счету, альбом "Morra", который включает 14 треков. РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T02:31

2020-10-26T02:31

2020-10-26T02:31

культура

музыка

новости культуры

петр налич

москва

санкт-петербург

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<strong>МОСКВА, 26 окт – РИА Новости</strong>. Российский певец и композитор Петр Налич выпустил новый, девятый по счету, альбом "Morra", который включает 14 треков.Средства для выпуска пластинки, которую сам музыкант назвал "океаном музыки", он успешно собрал на краудфандинговой платформе Planeta.ru. В Москве альбом представят 19 декабря в ДК Горбунова, в Санкт-Петербурге 10 декабря в клубе Douglas. Музыкальный коллектив Петра Налича пообещал, что на концертах будут "танцы, рок-н-ролл и странные баллады, отсылающие к северным пустынным эдам и к южным томным морнам".

https://ria.ru/20201021/grebenschikov-1580869083.html

москва

санкт-петербург

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2020

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Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

музыка, новости культуры, петр налич, москва, санкт-петербург