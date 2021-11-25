https://ria.ru/20211125/mintsifry-1760784984.html

В Минцифры предложили провести эксперимент по экомониторингу из космоса

В Минцифры предложили провести эксперимент по экомониторингу из космоса - РИА Новости, 25.11.2021

В Минцифры предложили провести эксперимент по экомониторингу из космоса

Минцифры РФ предложило провести с 1 января 2022 года по 31 октября 2024 года эксперимент по экологическому мониторингу реки Волги в районе Ярославской области с РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T19:42

2021-11-25T19:42

2021-11-25T19:42

технологии

волга

ярославская область

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

роскосмос

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

космос - риа наука

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Минцифры РФ предложило провести с 1 января 2022 года по 31 октября 2024 года эксперимент по экологическому мониторингу реки Волги в районе Ярославской области с помощью данных дистанционного зондирования Земли из космоса, соответствующий проект постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов."Провести с 1 января 2022 года по 31 октября 2024 года эксперимент по использованию данных инфраструктуры автоматического контроля состояния водных объектов и данных дистанционного зондирования Земли из космоса при осуществлении контрольной (надзорной) деятельности", - говорится в тексте документа.В проекте постановления указано, что эксперимент будет проводиться "на участке реки Волги в пределах территории Ярославской области". Участвовать в нем будут Минцифры РФ, Минприроды РФ, Росприроднадзор, "Роскосмос" и на добровольной основе - правительство Ярославской области и компании, "осуществляющие хозяйственную и (или) иную деятельность с использованием объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду… на которых установлены системы автоматического контроля сбросов загрязняющих веществ"."Роскосмос", как предполагается, будет в рамках эксперимента проводить космическую съемку бассейна реки Волги в Ярославской области и предоставлять дешифрированные данные дистанционного зондирования Земли и аналитику на основе этих данных.Минцифры РФ, как говорится в документе, обеспечит финансирование эксперимента, создаст Межведомственный совет по его проведению и будет ежегодно представлять доклады о ходе эксперимента в правительство. Кроме того, Минцифры будет заниматься развитием информационной системы "Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности", которую планируется использовать в эксперименте.Целью эксперимента, как сообщается в документе, является "проведение контрольных (надзорных) и профилактических мероприятий в рамках экологического надзора в дистанционной форме на водных объектах и формирование практики применения дистанционных методов профилактики и контроля (надзора)". Если во время эксперимента в сточных водах Волги разрешенные "значения негативного воздействия" будут превышены, в отношении компаний будут проводиться "профилактические мероприятия".После резонансных экологических ЧП, произошедших в последнее время в РФ, эксперты указывали на необходимость совершенствования в стране системы мониторинга состояния водных объектов, в том числе с помощью данных дистанционного зондирования Земли из космоса.

https://ria.ru/20211124/mintsifry-1760584468.html

https://ria.ru/20211124/dannye-1760495696.html

https://ria.ru/20211123/mintsifry-1760337055.html

ярославская область

земля

россия

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технологии, волга, ярославская область, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), роскосмос, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), космос - риа наука, земля, россия