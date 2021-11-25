https://ria.ru/20211125/minselkhoz-1760681528.html

Минсельхоз ожидает, что урожай винограда останется на уровне 2020 года

Минсельхоз ожидает, что урожай винограда останется на уровне 2020 года - РИА Новости, 25.11.2021

Минсельхоз ожидает, что урожай винограда останется на уровне 2020 года

Минсельхоз РФ ожидает, что урожай винограда в России в 2021 году останется на уровне прошлого года и составит порядка 680 тысяч тонн, в свою очередь... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T12:23

2021-11-25T12:23

2021-11-25T12:23

экономика

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

россия

оксана лут

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Минсельхоз РФ ожидает, что урожай винограда в России в 2021 году останется на уровне прошлого года и составит порядка 680 тысяч тонн, в свою очередь производство российского вина ожидается на уровне 44 миллионов декалитров, сообщила замглавы Минсельхоза Оксана Лут."Мне кажется, у нас каждый год сезон непростой. В этом году тоже сезон выдался непростой: у нас были определенные климатические погодные условия не очень хорошие для наших виноградарей. Тем не менее, несмотря на эти условия, мы пока ожидаем, что мы соберем урожай винограда на уровне прошлого года, это где-то 680 тысяч тонн", - сказала Лут в ходе онлайн-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"."Соответственно, ожидаем производство вина именно из российского винограда на уровне 44 миллионов декалитров", - добавила она.Замглавы Минсельхоза указала на существование риска небольшого снижения объема производства российского вина. Она пояснила, что это связано с изменением законодательства: согласно закону о виноградарстве и виноделии, который вступил в силу в июне 2020 года, российское вино может производиться только из отечественного винограда."Еще раз это подчеркну: до момента ввода закона у нас вино могло производиться из чужого виноматериала. Теперь у нас чистое вино. Но тем не менее мы надеемся, что наши виноделы уже перестроились к текущим условиям и, соответственно, ожидаем объем производства на уровне прошлого года", - заключила Лут.

https://ria.ru/20211125/vinodelie-1760677348.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), россия, оксана лут