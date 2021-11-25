https://ria.ru/20211125/migranty-1760764061.html

Более тысячи мигрантов пожелали вернуться из Белоруссии в Ирак

Более тысячи мигрантов пожелали вернуться из Белоруссии в Ирак - РИА Новости, 25.11.2021

Более тысячи мигрантов пожелали вернуться из Белоруссии в Ирак

Более тысячи мигрантов изъявили желание вернуться из Белоруссии в Ирак, сообщил РИА Новости иракский консул в России и Белоруссии Маджид Ал-Кинани. РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T17:51

2021-11-25T17:51

2021-11-25T20:03

в мире

белоруссия

ирак

iraqi airways

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Более тысячи мигрантов изъявили желание вернуться из Белоруссии в Ирак, сообщил РИА Новости иракский консул в России и Белоруссии Маджид Ал-Кинани.Ранее представитель авиакомпании Iraqi Airways анонсировал РИА Новости четыре вывозных рейса из Белоруссии в Ирак для иракских граждан 25-26 ноября. Два самолета уже вылетели из Багдада в Минск."У меня (зафиксировано - ред.) больше тысячи", - заявил консул в ответ на вопрос о числе граждан Ирака, желающих вернуться.Консул выразил надежду, что четырех рейсов будет достаточно для возвращения желающих.На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами.Белорусский президент Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС, по его словам, из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию. При этом в ноябре белорусская сторона сообщала о фактах применения польскими силовиками спецсредств против мигрантов.

https://ria.ru/20211125/migranty-1760786669.html

белоруссия

ирак

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью. 2021-11-25T17:51 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, ирак, iraqi airways, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии