https://ria.ru/20211125/mid-1760660441.html

Встреча глав МИД России, Китая и Индии состоится 26 ноября

Встреча глав МИД России, Китая и Индии состоится 26 ноября - РИА Новости, 25.11.2021

Встреча глав МИД России, Китая и Индии состоится 26 ноября

Встреча глав МИД РФ, Китая и Индии состоится 26 ноября в видеоформате, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T10:33

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ПЕКИН, 25 ноя – РИА Новости. Встреча глав МИД РФ, Китая и Индии состоится 26 ноября в видеоформате, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь."Министр иностранных дел Китая Ван И 26 ноября примет участие во встрече глав внешнеполитических ведомств России, КНР и Индии, которая пройдет в формате видеоконференции", - заявил дипломат.Он сообщил, что в ходе предстоящей встречи министры иностранных дел Китая, России и Индии Ван И, Сергей Лавров и Субраманиям Джайшанкар проведут глубокий обмен мнениями по целому спектру вопросов, включая борьбу с пандемией, мультилатерализм, региональные и глобальные проблемы."Китайская сторона надеется посредством этой встречи укрепить взаимодействие и взаимное доверие с Россией и Индией, а также послать миру позитивный сигнал о необходимости претворять в жизнь настоящий мультилатерализм, содействовать демократизации международных отношений, объединять усилия для борьбы с пандемией, помогать восстановлению экономики и поддерживать мир и стабильность во всем мире", - указал Чжао Лицзянь.Вместе с тем он подчеркнул, что в настоящее время, когда в мире происходят значительные изменения, Россия, Китай и Индия, будучи крупными государствами с мировым влиянием и наиболее представительными развивающимися рыночными экономиками, имеют схожие позиции по вопросу содействия глобальному миру, стабильности и развитию, а также несут ответственность.

https://ria.ru/20211125/kitay-1760646129.html

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