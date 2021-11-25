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Встреча глав МИД России, Китая и Индии состоится 26 ноября
Встреча глав МИД России, Китая и Индии состоится 26 ноября - РИА Новости, 25.11.2021
Встреча глав МИД России, Китая и Индии состоится 26 ноября
Встреча глав МИД РФ, Китая и Индии состоится 26 ноября в видеоформате, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T10:33
2021-11-25T11:50
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китай
россия
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ПЕКИН, 25 ноя – РИА Новости. Встреча глав МИД РФ, Китая и Индии состоится 26 ноября в видеоформате, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь."Министр иностранных дел Китая Ван И 26 ноября примет участие во встрече глав внешнеполитических ведомств России, КНР и Индии, которая пройдет в формате видеоконференции", - заявил дипломат.Он сообщил, что в ходе предстоящей встречи министры иностранных дел Китая, России и Индии Ван И, Сергей Лавров и Субраманиям Джайшанкар проведут глубокий обмен мнениями по целому спектру вопросов, включая борьбу с пандемией, мультилатерализм, региональные и глобальные проблемы."Китайская сторона надеется посредством этой встречи укрепить взаимодействие и взаимное доверие с Россией и Индией, а также послать миру позитивный сигнал о необходимости претворять в жизнь настоящий мультилатерализм, содействовать демократизации международных отношений, объединять усилия для борьбы с пандемией, помогать восстановлению экономики и поддерживать мир и стабильность во всем мире", - указал Чжао Лицзянь.Вместе с тем он подчеркнул, что в настоящее время, когда в мире происходят значительные изменения, Россия, Китай и Индия, будучи крупными государствами с мировым влиянием и наиболее представительными развивающимися рыночными экономиками, имеют схожие позиции по вопросу содействия глобальному миру, стабильности и развитию, а также несут ответственность.
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индия, китай, россия
10:33 25.11.2021 (обновлено: 11:50 25.11.2021)
 
Встреча глав МИД России, Китая и Индии состоится 26 ноября

Встреча глав МИД России, Китая и Индии состоится 26 ноября в видеоформате

© AP Photo / Andy WongОфициальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© AP Photo / Andy Wong
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ПЕКИН, 25 ноя – РИА Новости. Встреча глав МИД РФ, Китая и Индии состоится 26 ноября в видеоформате, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
"Министр иностранных дел Китая Ван И 26 ноября примет участие во встрече глав внешнеполитических ведомств России, КНР и Индии, которая пройдет в формате видеоконференции", - заявил дипломат.
Министр иностранных дел Китая Ван И - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
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Китай заявил о готовности противостоять давлению совместно с Ираном
Он сообщил, что в ходе предстоящей встречи министры иностранных дел Китая, России и Индии Ван И, Сергей Лавров и Субраманиям Джайшанкар проведут глубокий обмен мнениями по целому спектру вопросов, включая борьбу с пандемией, мультилатерализм, региональные и глобальные проблемы.
"Китайская сторона надеется посредством этой встречи укрепить взаимодействие и взаимное доверие с Россией и Индией, а также послать миру позитивный сигнал о необходимости претворять в жизнь настоящий мультилатерализм, содействовать демократизации международных отношений, объединять усилия для борьбы с пандемией, помогать восстановлению экономики и поддерживать мир и стабильность во всем мире", - указал Чжао Лицзянь.
Вместе с тем он подчеркнул, что в настоящее время, когда в мире происходят значительные изменения, Россия, Китай и Индия, будучи крупными государствами с мировым влиянием и наиболее представительными развивающимися рыночными экономиками, имеют схожие позиции по вопросу содействия глобальному миру, стабильности и развитию, а также несут ответственность.
 
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