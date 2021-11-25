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Проверьте себя: назван очень опасный признак приближающегося инсульта
Назван специфический симптом опасного уровня холестерина - РИА Новости, 25.11.2021
Проверьте себя: назван очень опасный признак приближающегося инсульта
Появление темных полос под ногтями может стать симптомом многократно повышенного уровня холестерина в крови, пишет британская газета Daily Express со ссылкой на РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T23:24
2021-11-25T23:33
в мире
здоровье - общество
холестерин
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Появление темных полос под ногтями может стать симптомом многократно повышенного уровня холестерина в крови, пишет британская газета Daily Express со ссылкой на экспертов из Американской академии дерматологической ассоциации.В материале уточняется, что такие полосы могут появляться как на ногтях рук, так и ног. Они возникают из-за того, что крошечные кровеносные сосуды повреждаются и лопаются, оставляя небольшие "кровяные пятнышки", которые видны сквозь ноготь. Такие кровоизлияния обычно не вызывают физической боли.По словам экспертов, связь между такими полосами под ногтями и повышенным холестерином была неоднократно доказана в исследованиях, наблюдалась у пациентов и была описана в медицинской литературе.В статье подчеркивается, что следует вовремя обратиться к врачу при обнаружении таких симптомов, так как высокий уровень холестерина опасен из-за повышенного риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. В зависимости от части тела закупорка сосудов может спровоцировать инсульт или сердечный приступ.Темные линии могут также указывать на эндокардит, заболевание сердца воспалительного характера, а могут быть и признаком васкулита, то есть повреждения кровеносных сосудов, добавили специалисты.
https://ria.ru/20211117/vinograd-1759504614.html
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в мире, здоровье - общество, холестерин
23:24 25.11.2021 (обновлено: 23:33 25.11.2021)
 
Назван специфический симптом опасного уровня холестерина

Daily Express: на избыток холестерина в организме могут указывать темные линии под ногтями

© Depositphotos / volkfiat.gmail.comНа приеме у врача
На приеме у врача - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© Depositphotos / volkfiat.gmail.com
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Появление темных полос под ногтями может стать симптомом многократно повышенного уровня холестерина в крови, пишет британская газета Daily Express со ссылкой на экспертов из Американской академии дерматологической ассоциации.
В материале уточняется, что такие полосы могут появляться как на ногтях рук, так и ног. Они возникают из-за того, что крошечные кровеносные сосуды повреждаются и лопаются, оставляя небольшие "кровяные пятнышки", которые видны сквозь ноготь. Такие кровоизлияния обычно не вызывают физической боли.
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По словам экспертов, связь между такими полосами под ногтями и повышенным холестерином была неоднократно доказана в исследованиях, наблюдалась у пациентов и была описана в медицинской литературе.
В статье подчеркивается, что следует вовремя обратиться к врачу при обнаружении таких симптомов, так как высокий уровень холестерина опасен из-за повышенного риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. В зависимости от части тела закупорка сосудов может спровоцировать инсульт или сердечный приступ.
Темные линии могут также указывать на эндокардит, заболевание сердца воспалительного характера, а могут быть и признаком васкулита, то есть повреждения кровеносных сосудов, добавили специалисты.
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В миреЗдоровье - Обществохолестерин
 
 
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