В Ростовской области учредили медаль Александра Береста
Депутаты законодательного собрания Ростовской области учредили медаль Александра Береста
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 ноя – РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Ростовской области на заседании в четверг учредили новую региональную награду – медаль Александра Береста, которой планируется награждать людей, совершивших героические поступки, сообщил журналистам председатель законодательного собрания региона Александр Ищенко.
"По инициативе губернатора мы учреждаем новую медаль Александра Береста в Ростовской области… Этот человек известен практически каждому жителю области и очевидно, что увековечение его памяти в такой форме совершенно правильное решение", - сказал он.
Данной медалью планируется награждать граждан России за смелые и решительные действия, совершенные при исполнении воинского, гражданского или служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни, а также за проявленные мужество и отвагу при ликвидации стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций.
Также к данной награде будут представлять за успешную деятельность по патриотическому воспитанию, обучению, сохранению воинских традиций и формирование активной гражданской позиции и за личный вклад в увековечение памяти погибших защитников Отечества, оказание содействия в проведении поисковых работ на местах боевых действий.
Наличие медали Береста станет одним из оснований для присвоения звания "Ветеран труда Ростовской области".
В апреле 1945 года подразделения 150-й стрелковой дивизии под командованием генерал-майора Василия Шатилова штурмом овладели большей частью здания Рейхстага. Бойцы 756-го стрелкового полка Михаил Егоров и Мелитон Кантария, а также лейтенант, ростовчанин Алексей Берест водрузили на купол немецкого парламента флаг, который стал впоследствии официальным символом Великой Победы. Берест погиб 3 ноября 1970 года, спасая маленькую девочку из-под колес поезда.