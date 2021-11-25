https://ria.ru/20211125/medal-1760703166.html

В Ростовской области учредили медаль Александра Береста

В Ростовской области учредили медаль Александра Береста - РИА Новости, 25.11.2021

В Ростовской области учредили медаль Александра Береста

Депутаты законодательного собрания Ростовской области на заседании в четверг учредили новую региональную награду – медаль Александра Береста, которой... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T13:43

2021-11-25T13:43

2021-11-25T13:43

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 ноя – РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Ростовской области на заседании в четверг учредили новую региональную награду – медаль Александра Береста, которой планируется награждать людей, совершивших героические поступки, сообщил журналистам председатель законодательного собрания региона Александр Ищенко."По инициативе губернатора мы учреждаем новую медаль Александра Береста в Ростовской области… Этот человек известен практически каждому жителю области и очевидно, что увековечение его памяти в такой форме совершенно правильное решение", - сказал он.Данной медалью планируется награждать граждан России за смелые и решительные действия, совершенные при исполнении воинского, гражданского или служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни, а также за проявленные мужество и отвагу при ликвидации стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций.Также к данной награде будут представлять за успешную деятельность по патриотическому воспитанию, обучению, сохранению воинских традиций и формирование активной гражданской позиции и за личный вклад в увековечение памяти погибших защитников Отечества, оказание содействия в проведении поисковых работ на местах боевых действий.Наличие медали Береста станет одним из оснований для присвоения звания "Ветеран труда Ростовской области".В апреле 1945 года подразделения 150-й стрелковой дивизии под командованием генерал-майора Василия Шатилова штурмом овладели большей частью здания Рейхстага. Бойцы 756-го стрелкового полка Михаил Егоров и Мелитон Кантария, а также лейтенант, ростовчанин Алексей Берест водрузили на купол немецкого парламента флаг, который стал впоследствии официальным символом Великой Победы. Берест погиб 3 ноября 1970 года, спасая маленькую девочку из-под колес поезда.

https://ria.ru/20211125/dokhody-1760690186.html

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общество, ростовская область, мелитон кантария, россия, александр ищенко