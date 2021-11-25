Матвиенко выразила соболезнования семьям погибших на шахте "Листвяжная"
Спикер Совфеда Матвиенко выразила соболезнования семьям погибших на шахте "Листвяжная"
© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса / Перейти в фотобанкГубернатор Кемеровской области Сергей Цивилев возглавил штаб по ликвидации последствий аварии на шахте Листвяжная в городе Белово
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила искренние соболезнования семьям шахтёров, погибших в четверг на шахте "Листвяжная" в Кузбассе в результате ЧП.
"Прошу передать мои искренние соболезнования семьям погибших шахтёров. Разделяю их скорби и тяжесть потери. Мужества им и душевных сил пережить невосполнимую утрату", - говорится в телеграмме, направленной Матвиенко губернатору Кемеровской области Сергею Цивилеву.
Как подчеркнула спикер, безвременная кончина горняков является огромным горем для их родных и близких, коллег и товарищей.
Она пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим.
Задымление на шахте "Листвяжной" произошло в четверг около 08.30 (04.30 мск) в поселке городского типа Грамотеинский города Белово. В шахте находились 285 человек. Погибли, по последним данным, 11 горняков, более 40 пострадали.
Шахта "Листвяжная" принадлежит холдингу "СДС-Уголь", входящему в топ-3 производителей угля в России, и отрабатывает запасы Егозово-Красноярского угольного месторождения. Работает в связке в одноименной обогатительной фабрикой в городе Белово – одной из самых мощных в России по переработке энергетического угля.