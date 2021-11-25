https://ria.ru/20211125/matvienko-1760717249.html

Матвиенко выразила соболезнования семьям погибших на шахте "Листвяжная"

Матвиенко выразила соболезнования семьям погибших на шахте "Листвяжная" - РИА Новости, 25.11.2021

Матвиенко выразила соболезнования семьям погибших на шахте "Листвяжная"

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила искренние соболезнования семьям шахтёров, погибших в четверг на шахте "Листвяжная" в Кузбассе в результате... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T14:39

2021-11-25T14:39

2021-11-25T14:39

белово

кемерово

совет федерации рф

валентина матвиенко

сдс-уголь

россия

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила искренние соболезнования семьям шахтёров, погибших в четверг на шахте "Листвяжная" в Кузбассе в результате ЧП.Как подчеркнула спикер, безвременная кончина горняков является огромным горем для их родных и близких, коллег и товарищей.Она пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим.Задымление на шахте "Листвяжной" произошло в четверг около 08.30 (04.30 мск) в поселке городского типа Грамотеинский города Белово. В шахте находились 285 человек. Погибли, по последним данным, 11 горняков, более 40 пострадали.Шахта "Листвяжная" принадлежит холдингу "СДС-Уголь", входящему в топ-3 производителей угля в России, и отрабатывает запасы Егозово-Красноярского угольного месторождения. Работает в связке в одноименной обогатительной фабрикой в городе Белово – одной из самых мощных в России по переработке энергетического угля.

https://ria.ru/20211125/kuzbass-1760709774.html

https://ria.ru/20211125/shakhta-1760696423.html

белово

кемерово

россия

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белово, кемерово, совет федерации рф, валентина матвиенко, сдс-уголь, россия, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе