https://ria.ru/20211125/makron-1760744511.html

Макрон выступил за расширение Евросоюза

Макрон выступил за расширение Евросоюза - РИА Новости, 25.11.2021

Макрон выступил за расширение Евросоюза

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что поддерживает стремление Хорватии окончательно стать частью Шенгена и еврозоны. РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T16:33

2021-11-25T16:33

2021-11-25T16:33

в мире

франция

евросоюз

шенгенская зона

эммануэль макрон

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что поддерживает стремление Хорватии окончательно стать частью Шенгена и еврозоны.В четверг в Загребе с первым официальным визитом находится Макрон во главе с правительственной делегацией. Ранее хорватское национальное телевидение сообщило, что министры обороны Хорватии Марио Баножич и Франции Флоренс Парли подписали договор о приобретении Загребом эскадрильи из 12 истребителей Rafale стоимостью 999 миллионов евро."Я поддерживаю стремление Хорватии вступить в Шенгенскую зону", - отметил Макрон в ходе совместной пресс-конференции с хорватским премьером Андреем Пленковичем.Президент Франции также добавил, что поддерживает желание Загреба стать членом еврозоны. Руководство Хорватии в сентябре 2017 года заявляло о начале кампании вступления в зону евро. Процесс адаптации страны к переходу на единую валюту продолжается.Пять стран 36 лет назад решили отменить пограничный контроль между собой. Сегодня в Шенгенской зоне 26 государств, в которых живет около 420 миллионов человек. В эту зону входят 22 из 27 стран ЕС - все, кроме Болгарии, Румынии, Хорватии, Кипра и Ирландии. Она также охватывает четыре страны, не входящие в Евросоюз: Исландию, Норвегию, Швейцарию и Лихтенштейн.

https://ria.ru/20211115/flag-1759151169.html

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в мире, франция, евросоюз, шенгенская зона, эммануэль макрон