Макрон выступил за расширение Евросоюза
Макрон поддержал желание Хорватии окончательно присоединиться к Шенгену и еврозоне
© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в "Нормандском формате" в Елисейском дворце
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что поддерживает стремление Хорватии окончательно стать частью Шенгена и еврозоны.
В четверг в Загребе с первым официальным визитом находится Макрон во главе с правительственной делегацией. Ранее хорватское национальное телевидение сообщило, что министры обороны Хорватии Марио Баножич и Франции Флоренс Парли подписали договор о приобретении Загребом эскадрильи из 12 истребителей Rafale стоимостью 999 миллионов евро.
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"Я поддерживаю стремление Хорватии вступить в Шенгенскую зону", - отметил Макрон в ходе совместной пресс-конференции с хорватским премьером Андреем Пленковичем.
Президент Франции также добавил, что поддерживает желание Загреба стать членом еврозоны. Руководство Хорватии в сентябре 2017 года заявляло о начале кампании вступления в зону евро. Процесс адаптации страны к переходу на единую валюту продолжается.
Пять стран 36 лет назад решили отменить пограничный контроль между собой. Сегодня в Шенгенской зоне 26 государств, в которых живет около 420 миллионов человек. В эту зону входят 22 из 27 стран ЕС - все, кроме Болгарии, Румынии, Хорватии, Кипра и Ирландии. Она также охватывает четыре страны, не входящие в Евросоюз: Исландию, Норвегию, Швейцарию и Лихтенштейн.