Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211125/makron-1760744511.html
Макрон выступил за расширение Евросоюза
Макрон выступил за расширение Евросоюза - РИА Новости, 25.11.2021
Макрон выступил за расширение Евросоюза
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что поддерживает стремление Хорватии окончательно стать частью Шенгена и еврозоны. РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T16:33
2021-11-25T16:33
в мире
франция
евросоюз
шенгенская зона
эммануэль макрон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156219/70/1562197019_0:4:2453:1383_1920x0_80_0_0_7e7357815d46cd07b7aa9f367c456779.jpg
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что поддерживает стремление Хорватии окончательно стать частью Шенгена и еврозоны.В четверг в Загребе с первым официальным визитом находится Макрон во главе с правительственной делегацией. Ранее хорватское национальное телевидение сообщило, что министры обороны Хорватии Марио Баножич и Франции Флоренс Парли подписали договор о приобретении Загребом эскадрильи из 12 истребителей Rafale стоимостью 999 миллионов евро."Я поддерживаю стремление Хорватии вступить в Шенгенскую зону", - отметил Макрон в ходе совместной пресс-конференции с хорватским премьером Андреем Пленковичем.Президент Франции также добавил, что поддерживает желание Загреба стать членом еврозоны. Руководство Хорватии в сентябре 2017 года заявляло о начале кампании вступления в зону евро. Процесс адаптации страны к переходу на единую валюту продолжается.Пять стран 36 лет назад решили отменить пограничный контроль между собой. Сегодня в Шенгенской зоне 26 государств, в которых живет около 420 миллионов человек. В эту зону входят 22 из 27 стран ЕС - все, кроме Болгарии, Румынии, Хорватии, Кипра и Ирландии. Она также охватывает четыре страны, не входящие в Евросоюз: Исландию, Норвегию, Швейцарию и Лихтенштейн.
https://ria.ru/20211115/flag-1759151169.html
https://ria.ru/20210318/ukraina-1601846721.html
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156219/70/1562197019_0:0:2453:1839_1920x0_80_0_0_a6e4506e0de04e6e1f769d4fabf0e5f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, франция, евросоюз, шенгенская зона, эммануэль макрон
16:33 25.11.2021
 
Макрон выступил за расширение Евросоюза

Макрон поддержал желание Хорватии окончательно присоединиться к Шенгену и еврозоне

© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в "Нормандском формате" в Елисейском дворце
Президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что поддерживает стремление Хорватии окончательно стать частью Шенгена и еврозоны.
В четверг в Загребе с первым официальным визитом находится Макрон во главе с правительственной делегацией. Ранее хорватское национальное телевидение сообщило, что министры обороны Хорватии Марио Баножич и Франции Флоренс Парли подписали договор о приобретении Загребом эскадрильи из 12 истребителей Rafale стоимостью 999 миллионов евро.
Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
15 ноября, 16:40
Europe1: Макрон изменил французский флаг
"Я поддерживаю стремление Хорватии вступить в Шенгенскую зону", - отметил Макрон в ходе совместной пресс-конференции с хорватским премьером Андреем Пленковичем.
Президент Франции также добавил, что поддерживает желание Загреба стать членом еврозоны. Руководство Хорватии в сентябре 2017 года заявляло о начале кампании вступления в зону евро. Процесс адаптации страны к переходу на единую валюту продолжается.
Пять стран 36 лет назад решили отменить пограничный контроль между собой. Сегодня в Шенгенской зоне 26 государств, в которых живет около 420 миллионов человек. В эту зону входят 22 из 27 стран ЕС - все, кроме Болгарии, Румынии, Хорватии, Кипра и Ирландии. Она также охватывает четыре страны, не входящие в Евросоюз: Исландию, Норвегию, Швейцарию и Лихтенштейн.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
18 марта, 16:58
Зеленский назвал членство Украины в Евросоюзе достижимой мечтой
 
В миреФранцияЕвросоюзШенгенская зонаЭммануэль Макрон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:21В Мьянме произошло землетрясение магнитудой 6,0
03:15Психолог объяснил, чего не стоит говорить собеседнику
03:14Собянин оценил "самочувствие" отраслей экономики Москвы в COVID-19
03:08Названы самые популярные криптовалюты в России
03:00"Самолет" может отказаться от планов по приобретению "Интеко"
02:47"Государство не состоялось": на Украине признали беспомощность без России
02:35Врач рассказала, кому запрещено употреблять мяту
02:15Брокер рассказал, какие акции подорожают вслед за нефтью
02:15Автоэксперт рассказал, надо ли прогревать машину зимой
01:52МВФ подсчитал миллиардные потери Украины из-за "Северного потока — 2"
01:41ГБР Украины может вызвать Зеленского на допрос
01:24Израиль может прекратить полеты в Южную Африку из-за нового штамма COVID-19
01:14Глава МИД Латвии выразил соболезнования родным погибших на шахте в Кузбассе
00:45В Сальске перезахоронят останки жертв нацистов, среди которых 60 детей
23:48Осеннюю волну COVID-19 в Петербурге удалось стабилизировать, заявил Беглов
23:47В Махачкале более тысячи человек остались без газа
23:43Андрей Кончаловский получил премию Татьяны Павловой в Италии
23:41Секретарь СНБО Украины назвал Россию постоянной угрозой
23:36В Сербии считают полученную от России цену газа самой низкой в Европе
23:33Болгария разрешила экстрадицию россиянина, объявленного Интерполом в розыск
Лента новостейМолния
В Мьянме произошло землетрясение магнитудой 6,0Психолог объяснил, чего не стоит говорить собеседникуСобянин оценил "самочувствие" отраслей экономики Москвы в COVID-19Названы самые популярные криптовалюты в России"Самолет" может отказаться от планов по приобретению "Интеко""Государство не состоялось": на Украине признали беспомощность без РоссииВрач рассказала, кому запрещено употреблять мятуБрокер рассказал, какие акции подорожают вслед за нефтьюАвтоэксперт рассказал, надо ли прогревать машину зимойМВФ подсчитал миллиардные потери Украины из-за "Северного потока — 2"ГБР Украины может вызвать Зеленского на допросИзраиль может прекратить полеты в Южную Африку из-за нового штамма COVID-19Глава МИД Латвии выразил соболезнования родным погибших на шахте в КузбассеВ Сальске перезахоронят останки жертв нацистов, среди которых 60 детейОсеннюю волну COVID-19 в Петербурге удалось стабилизировать, заявил БегловВ Махачкале более тысячи человек остались без газаАндрей Кончаловский получил премию Татьяны Павловой в ИталииСекретарь СНБО Украины назвал Россию постоянной угрозойВ Сербии считают полученную от России цену газа самой низкой в ЕвропеБолгария разрешила экстрадицию россиянина, объявленного Интерполом в розыск