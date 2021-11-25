https://ria.ru/20211125/kuzbass-1760798699.html

В Кузбассе при взрыве на шахте погибли 52 человека

В Кузбассе при взрыве на шахте погибли 52 человека - РИА Новости, 25.11.2021

В Кузбассе при взрыве на шахте погибли 52 человека

По предварительным данным, жертвами аварии на шахте "Листвяжная" в Кузбассе стали 52 человека, в том числе шесть спасателей, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T22:06

2021-11-25T22:06

2021-11-25T23:35

происшествия

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. По предварительным данным, жертвами аварии на шахте "Листвяжная" в Кузбассе стали 52 человека, в том числе шесть спасателей, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.Причиной ЧП, по словам замгенпрокурора Дмитрия Демешина, стал взрыв метана, вызванный искрой, и последовавший динамический удар, который травмировал горняков.В рамках расследования задержали 47-летнего директора шахты, его 59-летнего первого заместителя и 36-летнего начальника участка, говорится на сайте СК.Уголовное дело возбудили по статье "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". По ней может грозить до семи лет лишения свободы.В четверг около 08:30 (04:30 мск) на предприятии, расположенном в Белово, произошли взрыв и задымление. Под землей в момент ЧП находились 285 человек, большинство из них доставили на поверхность.По данным властей региона, 13 человек прошли обследования и лечатся амбулаторно, 38 находятся в больницах.Шахта "Листвяжная" принадлежит холдингу "СДС-Уголь", входящему в топ-3 производителей угля в стране, и осваивает запасы Егозово-Красноярского месторождения. Компания окажет помощь семьям погибших.В регионе объявили трехдневный траур.Телефон горячей линии 8 800 775-17-17.

https://ria.ru/20211125/listvyazhnaya-1760761410.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе