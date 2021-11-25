https://ria.ru/20211125/kuzbass-1760783648.html

Врио главы МЧС Чуприян прибыл на шахту "Листвяжная" в Кузбассе

Врио главы МЧС Чуприян прибыл на шахту "Листвяжная" в Кузбассе - РИА Новости, 25.11.2021

Врио главы МЧС Чуприян прибыл на шахту "Листвяжная" в Кузбассе

Врио главы МЧС России Александр Чуприян прибыл на шахту "Листвяжная" в Кемеровской области, где произошло ЧП, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T19:23

2021-11-25T19:23

2021-11-25T19:23

происшествия

кемеровская область

александр чуприян

россия

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Врио главы МЧС России Александр Чуприян прибыл на шахту "Листвяжная" в Кемеровской области, где произошло ЧП, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Врио главы МЧС прибыл на шахту "Листвяжная" Кемеровской области. Александр Чуприян осмотрит место происшествия и проведет оперативное совещание комиссии по ликвидации последствий аварии на шахте", - говорится в сообщении.Добавляется, что на месте аварии создан оперштаб, на горячую линию поступило более 200 обращений. Психологи МЧС России оказывают экстренную психологическую помощь и информационную поддержку.Задымление на шахте "Листвяжная" произошло в четверг около 04.30 мск. В шахте находились 285 человек. Погибли, по последним данным, 11 горняков, более 40 пострадали. В шахте остаются 35 человек, местоположение которых пока не установлено. Поисково-спасательные работы приостановлены из-за концентрации метана, которая является взрывоопасной.Шахта "Листвяжная" принадлежит холдингу "СДС-Уголь", входящему в топ-3 производителей угля в России, и отрабатывает запасы Егозово-Красноярского угольного месторождения. Работает в связке с одноименной обогатительной фабрикой в том же Белово – одной из самых мощных в России по переработке энергетических углей.

https://ria.ru/20211125/listvyazhnaya-1760725911.html

кемеровская область

россия

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происшествия, кемеровская область, александр чуприян, россия, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе