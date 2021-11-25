Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211125/krasnodar-1760723763.html
В Краснодаре арестовали мужчину, ударившего ножом охранника клуба
В Краснодаре арестовали мужчину, ударившего ножом охранника клуба - РИА Новости, 25.11.2021
В Краснодаре арестовали мужчину, ударившего ножом охранника клуба
Приезжий, ударивший ножом в шею охранника ночного клуба в Краснодаре, арестован по обвинению в покушении на убийство, сообщает СУСК РФ по Кубани. РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T15:11
2021-11-25T15:11
происшествия
таджикистан
краснодар
следственный комитет россии (ск рф)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_594087b3123594a4dcdbf17a76fdd378.jpg
КРАСНОДАР, 25 ноя – РИА Новости. Приезжий, ударивший ножом в шею охранника ночного клуба в Краснодаре, арестован по обвинению в покушении на убийство, сообщает СУСК РФ по Кубани.Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором молодой человек подбегает к мужчине со спины и наносит удар. По словам очевидцев, до этого охранник не пропустил его в заведение, они долго выясняли отношения, агрессор удалился, но затем вернулся. Охранника с непроникающим ранением доставили в больницу. Полиция задержала подозреваемого - 25-летнего гражданина Таджикистана."Сегодня в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.В СК добавили, что материалы дела были переданы в ведомство из органов полиции, после чего действия фигуранта были переквалифицированы на более тяжкую статью – покушение на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ), предъявлено обвинение.По данным следствия, скорую, госпитализировавшую потерпевшего, вызвали очевидцы, и мужчина выжил только благодаря своевременно оказанной ему медпомощи. Сейчас он в больнице.Отмечается, что в ходе следствия будет проверена также законность нахождения обвиняемого на территории РФ.
https://ria.ru/20211123/proisshestvie-1760322245.html
таджикистан
краснодар
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_d41446d7adbfbe45b6a10db3e4a421cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, таджикистан, краснодар, следственный комитет россии (ск рф), россия
15:11 25.11.2021
 
В Краснодаре арестовали мужчину, ударившего ножом охранника клуба

В Краснодаре арестовали мужчину, ударившего ножом в шею охранника ночного клуба

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 25 ноя – РИА Новости. Приезжий, ударивший ножом в шею охранника ночного клуба в Краснодаре, арестован по обвинению в покушении на убийство, сообщает СУСК РФ по Кубани.
Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором молодой человек подбегает к мужчине со спины и наносит удар. По словам очевидцев, до этого охранник не пропустил его в заведение, они долго выясняли отношения, агрессор удалился, но затем вернулся. Охранника с непроникающим ранением доставили в больницу. Полиция задержала подозреваемого - 25-летнего гражданина Таджикистана.
"Сегодня в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
В СК добавили, что материалы дела были переданы в ведомство из органов полиции, после чего действия фигуранта были переквалифицированы на более тяжкую статью – покушение на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ), предъявлено обвинение.
По данным следствия, скорую, госпитализировавшую потерпевшего, вызвали очевидцы, и мужчина выжил только благодаря своевременно оказанной ему медпомощи. Сейчас он в больнице.
Отмечается, что в ходе следствия будет проверена также законность нахождения обвиняемого на территории РФ.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
23 ноября, 12:49
На Кубани мужчина воткнул нож в лицо супруге
 
ПроисшествияТаджикистанКраснодарСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:15Психолог объяснил, чего не стоит говорить собеседнику
03:14Собянин оценил "самочувствие" отраслей экономики Москвы в COVID-19
03:08Названы самые популярные криптовалюты в России
03:00"Самолет" может отказаться от планов по приобретению "Интеко"
02:47"Государство не состоялось": на Украине признали беспомощность без России
02:35Врач рассказала, кому запрещено употреблять мяту
02:15Брокер рассказал, какие акции подорожают вслед за нефтью
02:15Автоэксперт рассказал, надо ли прогревать машину зимой
01:52МВФ подсчитал миллиардные потери Украины из-за "Северного потока — 2"
01:41ГБР Украины может вызвать Зеленского на допрос
01:24Израиль может прекратить полеты в Южную Африку из-за нового штамма COVID-19
01:14Глава МИД Латвии выразил соболезнования родным погибших на шахте в Кузбассе
00:45В Сальске перезахоронят останки жертв нацистов, среди которых 60 детей
23:48Осеннюю волну COVID-19 в Петербурге удалось стабилизировать, заявил Беглов
23:47В Махачкале более тысячи человек остались без газа
23:43Андрей Кончаловский получил премию Татьяны Павловой в Италии
23:41Секретарь СНБО Украины назвал Россию постоянной угрозой
23:36В Сербии считают полученную от России цену газа самой низкой в Европе
23:33Болгария разрешила экстрадицию россиянина, объявленного Интерполом в розыск
23:24Назван специфический симптом опасного уровня холестерина
Лента новостейМолния
Психолог объяснил, чего не стоит говорить собеседникуСобянин оценил "самочувствие" отраслей экономики Москвы в COVID-19Названы самые популярные криптовалюты в России"Самолет" может отказаться от планов по приобретению "Интеко""Государство не состоялось": на Украине признали беспомощность без РоссииВрач рассказала, кому запрещено употреблять мятуБрокер рассказал, какие акции подорожают вслед за нефтьюАвтоэксперт рассказал, надо ли прогревать машину зимойМВФ подсчитал миллиардные потери Украины из-за "Северного потока — 2"ГБР Украины может вызвать Зеленского на допросИзраиль может прекратить полеты в Южную Африку из-за нового штамма COVID-19Глава МИД Латвии выразил соболезнования родным погибших на шахте в КузбассеВ Сальске перезахоронят останки жертв нацистов, среди которых 60 детейОсеннюю волну COVID-19 в Петербурге удалось стабилизировать, заявил БегловВ Махачкале более тысячи человек остались без газаАндрей Кончаловский получил премию Татьяны Павловой в ИталииСекретарь СНБО Украины назвал Россию постоянной угрозойВ Сербии считают полученную от России цену газа самой низкой в ЕвропеБолгария разрешила экстрадицию россиянина, объявленного Интерполом в розыскНазван специфический симптом опасного уровня холестерина