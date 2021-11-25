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В Краснодаре арестовали мужчину, ударившего ножом охранника клуба
В Краснодаре арестовали мужчину, ударившего ножом охранника клуба - РИА Новости, 25.11.2021
В Краснодаре арестовали мужчину, ударившего ножом охранника клуба
Приезжий, ударивший ножом в шею охранника ночного клуба в Краснодаре, арестован по обвинению в покушении на убийство, сообщает СУСК РФ по Кубани. РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T15:11
2021-11-25T15:11
2021-11-25T15:11
происшествия
таджикистан
краснодар
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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КРАСНОДАР, 25 ноя – РИА Новости. Приезжий, ударивший ножом в шею охранника ночного клуба в Краснодаре, арестован по обвинению в покушении на убийство, сообщает СУСК РФ по Кубани.Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором молодой человек подбегает к мужчине со спины и наносит удар. По словам очевидцев, до этого охранник не пропустил его в заведение, они долго выясняли отношения, агрессор удалился, но затем вернулся. Охранника с непроникающим ранением доставили в больницу. Полиция задержала подозреваемого - 25-летнего гражданина Таджикистана."Сегодня в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.В СК добавили, что материалы дела были переданы в ведомство из органов полиции, после чего действия фигуранта были переквалифицированы на более тяжкую статью – покушение на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ), предъявлено обвинение.По данным следствия, скорую, госпитализировавшую потерпевшего, вызвали очевидцы, и мужчина выжил только благодаря своевременно оказанной ему медпомощи. Сейчас он в больнице.Отмечается, что в ходе следствия будет проверена также законность нахождения обвиняемого на территории РФ.
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происшествия, таджикистан, краснодар, следственный комитет россии (ск рф), россия
В Краснодаре арестовали мужчину, ударившего ножом охранника клуба
В Краснодаре арестовали мужчину, ударившего ножом в шею охранника ночного клуба