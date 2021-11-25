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Депутаты Калининградской областной думы поддержали законопроект о QR-кодах
Депутаты Калининградской областной думы поддержали законопроект о QR-кодах - РИА Новости, 25.11.2021
Депутаты Калининградской областной думы поддержали законопроект о QR-кодах
Депутаты Калининградской областной думы большинством голосов поддержали законопроект о QR-кодах в транспорте и общественных местах, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T18:50
2021-11-25T18:50
2021-11-25T18:54
распространение коронавируса
калининградская областная дума
здоровье - общество
коронавирус в россии
общество
госдума рф
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КАЛИНИНГРАД, 25 ноя - РИА Новости. Депутаты Калининградской областной думы большинством голосов поддержали законопроект о QR-кодах в транспорте и общественных местах, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального законодательного органа."Был проведён опрос, большинство депутатов областной думы поддержали законопроект о QR-кодах. По их мнению, это обоснованная инициатива, так как ситуация с распространением коронавирусной инфекции в регионе остаётся напряжённой", - сказали в пресс-службе, добавив, что результаты голосования калининградских депутатов направлены в Госдуму.Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта об обязательном использовании QR-кодов в общественных местах и в транспорте. Первый документ предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Согласно второй инициативе, QR-коды вводятся на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок.
https://ria.ru/20211125/privivki-1760768574.html
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калининградская областная дума, здоровье - общество, коронавирус в россии, общество, госдума рф
18:50 25.11.2021 (обновлено: 18:54 25.11.2021)
Депутаты Калининградской областной думы поддержали законопроект о QR-кодах
Депутаты Калининградской областной думы поддержали законопроект о QR-кодах в транспорте