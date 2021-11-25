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В СФ планируют продолжать сотрудничество с ФСИН по проекту против пыток
В СФ планируют продолжать сотрудничество с ФСИН по проекту против пыток - РИА Новости, 25.11.2021
В СФ планируют продолжать сотрудничество с ФСИН по проекту против пыток
В Совете Федерации рассчитывают после назначения нового главы ФСИН на продолжение взаимодействия с ведомством по вопросу об ужесточении ответственности за... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T13:44
2021-11-25T13:44
владимир путин
совет федерации рф
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
андрей клишас
александр калашников
россия
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. В Совете Федерации рассчитывают после назначения нового главы ФСИН на продолжение взаимодействия с ведомством по вопросу об ужесточении ответственности за применение пыток, заявил РИА Новости председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас."Мы в комитете надеемся, что взаимодействие с ФСИН России по вопросу об ужесточении ответственности за применении пыток будет продолжено", - сказал он.В Совфеде создана рабочая группа по разработке законопроекта, предусматривающего вынесение в отдельный состав уголовного преступления пытки в колониях и СИЗО со стороны сотрудников правоохранительных органов и органов системы наказания.Ранее президент России Владимир Путин назначил замглавы МВД РФ Аркадия Гостева директором ФСИН, соответствующий указ приводит пресс-служба Кремля. Ранее Путин снял Александра Калашникова с поста главы ФСИН.
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владимир путин, совет федерации рф, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), андрей клишас, александр калашников, россия
13:44 25.11.2021
 
В СФ планируют продолжать сотрудничество с ФСИН по проекту против пыток

Сенатор Клишас: в СФ продолжат сотрудничать с ФСИН по законопроекту против пыток

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГлава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. В Совете Федерации рассчитывают после назначения нового главы ФСИН на продолжение взаимодействия с ведомством по вопросу об ужесточении ответственности за применение пыток, заявил РИА Новости председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.
"Мы в комитете надеемся, что взаимодействие с ФСИН России по вопросу об ужесточении ответственности за применении пыток будет продолжено", - сказал он.
В Совфеде создана рабочая группа по разработке законопроекта, предусматривающего вынесение в отдельный состав уголовного преступления пытки в колониях и СИЗО со стороны сотрудников правоохранительных органов и органов системы наказания.
Ранее президент России Владимир Путин назначил замглавы МВД РФ Аркадия Гостева директором ФСИН, соответствующий указ приводит пресс-служба Кремля. Ранее Путин снял Александра Калашникова с поста главы ФСИН.
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
23 ноября, 14:33
Клишас прокомментировал введение сроков для неоднократных нарушителей ПДД
 
Владимир ПутинСовет Федерации РФФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Андрей КлишасАлександр КалашниковРоссия
 
 
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