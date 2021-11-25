https://ria.ru/20211125/klishas-1760703316.html

В СФ планируют продолжать сотрудничество с ФСИН по проекту против пыток

В СФ планируют продолжать сотрудничество с ФСИН по проекту против пыток - РИА Новости, 25.11.2021

В СФ планируют продолжать сотрудничество с ФСИН по проекту против пыток

В Совете Федерации рассчитывают после назначения нового главы ФСИН на продолжение взаимодействия с ведомством по вопросу об ужесточении ответственности за... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T13:44

2021-11-25T13:44

2021-11-25T13:44

владимир путин

совет федерации рф

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

андрей клишас

александр калашников

россия

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. В Совете Федерации рассчитывают после назначения нового главы ФСИН на продолжение взаимодействия с ведомством по вопросу об ужесточении ответственности за применение пыток, заявил РИА Новости председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас."Мы в комитете надеемся, что взаимодействие с ФСИН России по вопросу об ужесточении ответственности за применении пыток будет продолжено", - сказал он.В Совфеде создана рабочая группа по разработке законопроекта, предусматривающего вынесение в отдельный состав уголовного преступления пытки в колониях и СИЗО со стороны сотрудников правоохранительных органов и органов системы наказания.Ранее президент России Владимир Путин назначил замглавы МВД РФ Аркадия Гостева директором ФСИН, соответствующий указ приводит пресс-служба Кремля. Ранее Путин снял Александра Калашникова с поста главы ФСИН.

https://ria.ru/20211123/klishas-1760344426.html

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владимир путин, совет федерации рф, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), андрей клишас, александр калашников, россия