https://ria.ru/20211125/kitay-1760646129.html

Китай заявил о готовности противостоять давлению совместно с Ираном

Китай заявил о готовности противостоять давлению совместно с Ираном - РИА Новости, 25.11.2021

Китай заявил о готовности противостоять давлению совместно с Ираном

Китай готов совместно с Ираном противостоять политике односторонних действий и травле, а также отстаивать принцип невмешательства во внутренние дела, заявил... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T08:18

2021-11-25T08:18

2021-11-25T08:18

в мире

иран

китай

мид кнр

мид ирана

си цзиньпин

ван и (политик)

хосейн амир абдоллахиан

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ПЕКИН, 25 ноя – РИА Новости. Китай готов совместно с Ираном противостоять политике односторонних действий и травле, а также отстаивать принцип невмешательства во внутренние дела, заявил министр иностранных дел Китая Ван И в разговоре с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом.Разговор глав внешнеполитических ведомств двух стран состоялся в среду в формате видеоконференции."Китай не намерен экспортировать свою модель развития, но надеется послужить примером для таких стран, как Иран, которые хотят ускорить развитие и при этом сохранить независимость", - заявил Ван И, слова которого приводит МИД КНР.По его словам, "Китай готов сотрудничать с Ираном, чтобы противостоять любой политике односторонних действий и травле, отстаивать принцип невмешательства во внутренние дела и защищать международную справедливость и беспристрастность".Он отметил, что Китай ценит поддержку Ираном инициативы глобального развития, которую выдвинул председатель КНР Си Цзиньпин, готов работать с Ираном над реализацией плана всестороннего сотрудничества двух стран и способствовать достижению новых результатов их стратегического партнерства."Правительство Китая решило передать Ирану еще одну партию вакцин, чтобы выразить свою дружбу к иранскому народу", - указал министр.

https://ria.ru/20211124/ssha-1760597082.html

иран

китай

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в мире, иран, китай, мид кнр, мид ирана, си цзиньпин, ван и (политик), хосейн амир абдоллахиан