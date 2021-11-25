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Китай заявил о готовности противостоять давлению совместно с Ираном
Китай заявил о готовности противостоять давлению совместно с Ираном - РИА Новости, 25.11.2021
Китай заявил о готовности противостоять давлению совместно с Ираном
Китай готов совместно с Ираном противостоять политике односторонних действий и травле, а также отстаивать принцип невмешательства во внутренние дела, заявил... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T08:18
2021-11-25T08:18
в мире
иран
китай
мид кнр
мид ирана
си цзиньпин
ван и (политик)
хосейн амир абдоллахиан
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ПЕКИН, 25 ноя – РИА Новости. Китай готов совместно с Ираном противостоять политике односторонних действий и травле, а также отстаивать принцип невмешательства во внутренние дела, заявил министр иностранных дел Китая Ван И в разговоре с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом.Разговор глав внешнеполитических ведомств двух стран состоялся в среду в формате видеоконференции."Китай не намерен экспортировать свою модель развития, но надеется послужить примером для таких стран, как Иран, которые хотят ускорить развитие и при этом сохранить независимость", - заявил Ван И, слова которого приводит МИД КНР.По его словам, "Китай готов сотрудничать с Ираном, чтобы противостоять любой политике односторонних действий и травле, отстаивать принцип невмешательства во внутренние дела и защищать международную справедливость и беспристрастность".Он отметил, что Китай ценит поддержку Ираном инициативы глобального развития, которую выдвинул председатель КНР Си Цзиньпин, готов работать с Ираном над реализацией плана всестороннего сотрудничества двух стран и способствовать достижению новых результатов их стратегического партнерства."Правительство Китая решило передать Ирану еще одну партию вакцин, чтобы выразить свою дружбу к иранскому народу", - указал министр.
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в мире, иран, китай, мид кнр, мид ирана, си цзиньпин, ван и (политик), хосейн амир абдоллахиан
08:18 25.11.2021
 
Китай заявил о готовности противостоять давлению совместно с Ираном

МИД КНР: Китай готов вместе с Ираном отстаивать принцип невмешательства во внутренние дела

© AP Photo / Behrouz Mehri/PoolМинистр иностранных дел Китая Ван И
Министр иностранных дел Китая Ван И - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© AP Photo / Behrouz Mehri/Pool
Министр иностранных дел Китая Ван И. Архивное фото
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ПЕКИН, 25 ноя – РИА Новости. Китай готов совместно с Ираном противостоять политике односторонних действий и травле, а также отстаивать принцип невмешательства во внутренние дела, заявил министр иностранных дел Китая Ван И в разговоре с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом.
Разговор глав внешнеполитических ведомств двух стран состоялся в среду в формате видеоконференции.
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"Китай не намерен экспортировать свою модель развития, но надеется послужить примером для таких стран, как Иран, которые хотят ускорить развитие и при этом сохранить независимость", - заявил Ван И, слова которого приводит МИД КНР.
По его словам, "Китай готов сотрудничать с Ираном, чтобы противостоять любой политике односторонних действий и травле, отстаивать принцип невмешательства во внутренние дела и защищать международную справедливость и беспристрастность".
Он отметил, что Китай ценит поддержку Ираном инициативы глобального развития, которую выдвинул председатель КНР Си Цзиньпин, готов работать с Ираном над реализацией плана всестороннего сотрудничества двух стран и способствовать достижению новых результатов их стратегического партнерства.
"Правительство Китая решило передать Ирану еще одну партию вакцин, чтобы выразить свою дружбу к иранскому народу", - указал министр.
 
В миреИранКитайМИД КНРМИД ИранаСи ЦзиньпинВан И (политик)Хосейн Амир Абдоллахиан
 
 
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