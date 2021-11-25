https://ria.ru/20211125/kino-1760410941.html

Путешествия во времени, на поезде и в заброшенный город. Кино недели

Путешествия во времени, на поезде и в заброшенный город. Кино недели - РИА Новости, 25.11.2021

Путешествия во времени, на поезде и в заброшенный город. Кино недели

В долгожданном триллере "Прошлой ночью в Сохо" Аня Тейлор-Джой перемещается в Лондон шестидесятых. Юра Борисов тоже путешествует, но на поезде в "Купе номер 6". РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T08:00

2021-11-25T08:00

2021-11-25T14:03

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости, Анна Нехаева. В долгожданном триллере "Прошлой ночью в Сохо" Аня Тейлор-Джой перемещается в Лондон шестидесятых. Юра Борисов тоже путешествует, но на поезде в "Купе номер 6". Кая Скоделарио заменила Миллу Йовович в перезапуске франшизы "Обитель зла: Раккун-Сити", а студия Disney представила 60-й полнометражный мультфильм. О лучших премьерах недели — в материале РИА Новости.Триллер в неоновых тонахЭдгар Райт снимает кино с 14 лет. Режиссер известен тем, что создает картины разных жанров, добавляя приставку "комедия". Сначала это были пародийные школьные работы, потом вестерн, затем — ужасы о зомби, боевик с элементами триллера и экранизация комикса.К 47 годам Райт, видимо, повзрослел: в новой картине "Прошлой ночью в Сохо" он углубился в психологию и хоррор, а от комедии в фильме ничего не оставил. Сценарий писал, как можно догадаться, в Сохо, общаясь с людьми, которые работали в этой части Лондона в шестидесятые.Именно в тот период частично и происходит действие фильма. Главная героиня Элоиза (Томасин Маккензи) приезжает из провинции учиться на дизайнера одежды. Она одержима прошлым, тоскует по старым временам, а еще у нее есть экстрасенсорные способности. Однажды во сне Элоиза переносится в шестидесятые, где встречает своего кумира — обворожительную начинающую певицу Сэнди (Аня Тейлор-Джой).В ночных видениях Элоиза вселяется в тело Сэнди, которая хочет стать еще и танцовщицей, и актрисой, но главное — звездой. Ее жизнь проходит в барах, в атмосфере вечеринок, среди оглушающих мелодий ночных клубов. Там она встречает очаровательного менеджера Джека (Мэтт Смит). Сэнди наслаждается всем, что ее окружает, но фильм заявлен как триллер, и на то есть причины.Сочетание мрачных улиц Сохо и отголосков веселящегося Лондона — фон истории об идеалистке, которая хочет воплотить мечту и находит не только свет софитов, но кое-что более темное.Райт вдохновлялся драмами и триллерами шестидесятых, жанром психологического хоррора. И создал фильм-путешествие, где лондонский район стал отдельным важным персонажем. Вы будете впечатлены, но наверняка испугаетесь.Картину можно назвать одой прошлому и вместе с тем предупреждением: не следует оглядываться назад с чрезмерной ностальгией и приукрашивать неприглядную реальность.Перезапуск франшизы с ЙововичКартина "Обитель зла: Раккун-Сити" — перезапуск знаменитой компьютерной игры. Это история про фармацевтическую компанию, которая проводит незаконные эксперименты. Группа ученых, полицейских и авантюристов выясняет, что же на самом деле происходит, а после — выбирается из лабораторий, скрываясь от зомби и разных чудовищ.Первую игру "Обитель зла" создали для платформы PlayStation в 1996-м. У нее появилось множество фанатов по миру, а в 2002-м сценарист и режиссер Пол Андерсон снял одноименную картину с Миллой Йовович.В этот раз в перезапуске франшизы авторы придерживались игрового сюжета. Действие происходит в Раккун-Сити, где когда-то располагалась фармацевтическая корпорация Umbrella. Время — 1998 год: тогда вышла первая игра. В фильме снимались Кая Скоделарио, Хана Джон-Кэймен, Робби Амел, Том Хоппер.Авторы постарались пересмотреть мифологию игр, тщательно изучить происходящие в них события и показать, почему Umbrella для экспериментов выбрала именно этот город. В итоге фильм получился пугающим: у зрителя возникает ощущение, что он не просто смотрит кино, но находится внутри компьютерной игры и вместе с героями решает опасные загадки.Путешествие с Юрой"Купе номер 6" Юхо Куосманена — первый международный проект Юры Борисова, который, как мы поняли за этот год, может сыграть кого угодно и где угодно.Сюжет незамысловатый: студентка из Финляндии Лора (Сейди Хаарла) в поезде Москва — Мурманск убегает от таинственного возлюбленного подальше от столицы. Компанию в купе ей составляет грубоватый русский шахтер (Борисов). Это своеобразное роуд-муви, на протяжении которого герои осознают свое одиночество и ностальгию по настоящим человеческим отношениям.Интересно, что сценарий немного изменили специально под Борисова. По признанию актера, изначально герой был постарше.Действие в основном происходит в поезде, периодически повествование разбавляют сцены в заснеженной провинции с колоритными персонажами. Но главное — не столько визуальный ряд (хотя здесь он безукоризненный), сколько смыслы: прежде всего это история о родственных душах.Не просто так картина получила Гран-при Каннского фестиваля.Сказка для детей и взрослыхНовое анимационное волшебное приключение "Энканто" про необычную семью Мадригаль будет интересно и детям, и взрослым. В "Энканто" дети наделены суперсилой, способностью исцелять других или влиять на природу. Дар есть у каждого, кроме Мирабель. Обнаружив, что магия городка в опасности, девочка решает, что только она может спасти родных.Для Ховарда работа над "волшебными" проектами не нова: он уже отвечал за создание мультфильмов "Рапунцель: Запутанная история" и "Зверополис". Последний — обладатель "Оскара" как "Лучший анимационный полнометражный фильм".Авторы деликатно и в то же время глубоко исследуют, почему самые близкие люди не всегда знают или не совсем понимают друг друга. В большой семье часто бывает, что кто-то чувствует себя малозначимым.Авторы вдохновлялись магическим реализмом, поэтому картина получилась глубокомысленной, многослойной, веселой и жизнеутверждающей.

https://ria.ru/20211122/kino-1759698324.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

колумбия, лондон, пол томас андерсон, милла йовович, знаменитости, кино и сериалы