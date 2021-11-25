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Культура
https://ria.ru/20211125/kino-1760410941.html
Путешествия во времени, на поезде и в заброшенный город. Кино недели
Путешествия во времени, на поезде и в заброшенный город. Кино недели - РИА Новости, 25.11.2021
Путешествия во времени, на поезде и в заброшенный город. Кино недели
В долгожданном триллере "Прошлой ночью в Сохо" Аня Тейлор-Джой перемещается в Лондон шестидесятых. Юра Борисов тоже путешествует, но на поезде в "Купе номер 6". РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T08:00
2021-11-25T14:03
колумбия
лондон
пол томас андерсон
милла йовович
культура
знаменитости
кино и сериалы
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости, Анна Нехаева. В долгожданном триллере "Прошлой ночью в Сохо" Аня Тейлор-Джой перемещается в Лондон шестидесятых. Юра Борисов тоже путешествует, но на поезде в "Купе номер 6". Кая Скоделарио заменила Миллу Йовович в перезапуске франшизы "Обитель зла: Раккун-Сити", а студия Disney представила 60-й полнометражный мультфильм. О лучших премьерах недели — в материале РИА Новости.Триллер в неоновых тонахЭдгар Райт снимает кино с 14 лет. Режиссер известен тем, что создает картины разных жанров, добавляя приставку "комедия". Сначала это были пародийные школьные работы, потом вестерн, затем — ужасы о зомби, боевик с элементами триллера и экранизация комикса.К 47 годам Райт, видимо, повзрослел: в новой картине "Прошлой ночью в Сохо" он углубился в психологию и хоррор, а от комедии в фильме ничего не оставил. Сценарий писал, как можно догадаться, в Сохо, общаясь с людьми, которые работали в этой части Лондона в шестидесятые.Именно в тот период частично и происходит действие фильма. Главная героиня Элоиза (Томасин Маккензи) приезжает из провинции учиться на дизайнера одежды. Она одержима прошлым, тоскует по старым временам, а еще у нее есть экстрасенсорные способности. Однажды во сне Элоиза переносится в шестидесятые, где встречает своего кумира — обворожительную начинающую певицу Сэнди (Аня Тейлор-Джой).В ночных видениях Элоиза вселяется в тело Сэнди, которая хочет стать еще и танцовщицей, и актрисой, но главное — звездой. Ее жизнь проходит в барах, в атмосфере вечеринок, среди оглушающих мелодий ночных клубов. Там она встречает очаровательного менеджера Джека (Мэтт Смит). Сэнди наслаждается всем, что ее окружает, но фильм заявлен как триллер, и на то есть причины.Сочетание мрачных улиц Сохо и отголосков веселящегося Лондона — фон истории об идеалистке, которая хочет воплотить мечту и находит не только свет софитов, но кое-что более темное.Райт вдохновлялся драмами и триллерами шестидесятых, жанром психологического хоррора. И создал фильм-путешествие, где лондонский район стал отдельным важным персонажем. Вы будете впечатлены, но наверняка испугаетесь.Картину можно назвать одой прошлому и вместе с тем предупреждением: не следует оглядываться назад с чрезмерной ностальгией и приукрашивать неприглядную реальность.Перезапуск франшизы с ЙововичКартина "Обитель зла: Раккун-Сити" — перезапуск знаменитой компьютерной игры. Это история про фармацевтическую компанию, которая проводит незаконные эксперименты. Группа ученых, полицейских и авантюристов выясняет, что же на самом деле происходит, а после — выбирается из лабораторий, скрываясь от зомби и разных чудовищ.Первую игру "Обитель зла" создали для платформы PlayStation в 1996-м. У нее появилось множество фанатов по миру, а в 2002-м сценарист и режиссер Пол Андерсон снял одноименную картину с Миллой Йовович.В этот раз в перезапуске франшизы авторы придерживались игрового сюжета. Действие происходит в Раккун-Сити, где когда-то располагалась фармацевтическая корпорация Umbrella. Время — 1998 год: тогда вышла первая игра. В фильме снимались Кая Скоделарио, Хана Джон-Кэймен, Робби Амел, Том Хоппер.Авторы постарались пересмотреть мифологию игр, тщательно изучить происходящие в них события и показать, почему Umbrella для экспериментов выбрала именно этот город. В итоге фильм получился пугающим: у зрителя возникает ощущение, что он не просто смотрит кино, но находится внутри компьютерной игры и вместе с героями решает опасные загадки.Путешествие с Юрой"Купе номер 6" Юхо Куосманена — первый международный проект Юры Борисова, который, как мы поняли за этот год, может сыграть кого угодно и где угодно.Сюжет незамысловатый: студентка из Финляндии Лора (Сейди Хаарла) в поезде Москва — Мурманск убегает от таинственного возлюбленного подальше от столицы. Компанию в купе ей составляет грубоватый русский шахтер (Борисов). Это своеобразное роуд-муви, на протяжении которого герои осознают свое одиночество и ностальгию по настоящим человеческим отношениям.Интересно, что сценарий немного изменили специально под Борисова. По признанию актера, изначально герой был постарше.Действие в основном происходит в поезде, периодически повествование разбавляют сцены в заснеженной провинции с колоритными персонажами. Но главное — не столько визуальный ряд (хотя здесь он безукоризненный), сколько смыслы: прежде всего это история о родственных душах.Не просто так картина получила Гран-при Каннского фестиваля.Сказка для детей и взрослыхНовое анимационное волшебное приключение "Энканто" про необычную семью Мадригаль будет интересно и детям, и взрослым. В "Энканто" дети наделены суперсилой, способностью исцелять других или влиять на природу. Дар есть у каждого, кроме Мирабель. Обнаружив, что магия городка в опасности, девочка решает, что только она может спасти родных.Для Ховарда работа над "волшебными" проектами не нова: он уже отвечал за создание мультфильмов "Рапунцель: Запутанная история" и "Зверополис". Последний — обладатель "Оскара" как "Лучший анимационный полнометражный фильм".Авторы деликатно и в то же время глубоко исследуют, почему самые близкие люди не всегда знают или не совсем понимают друг друга. В большой семье часто бывает, что кто-то чувствует себя малозначимым.Авторы вдохновлялись магическим реализмом, поэтому картина получилась глубокомысленной, многослойной, веселой и жизнеутверждающей.
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колумбия, лондон, пол томас андерсон, милла йовович, знаменитости, кино и сериалы
08:00 25.11.2021 (обновлено: 14:03 25.11.2021)
 

Путешествия во времени, на поезде и в заброшенный город. Кино недели

© Complete Fiction (2021)Кадр из фильма "Прошлой ночью в Сохо"
Кадр из фильма Прошлой ночью в Сохо
© Complete Fiction (2021)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости, Анна Нехаева. В долгожданном триллере "Прошлой ночью в Сохо" Аня Тейлор-Джой перемещается в Лондон шестидесятых. Юра Борисов тоже путешествует, но на поезде в "Купе номер 6". Кая Скоделарио заменила Миллу Йовович в перезапуске франшизы "Обитель зла: Раккун-Сити", а студия Disney представила 60-й полнометражный мультфильм. О лучших премьерах недели — в материале РИА Новости.

Триллер в неоновых тонах

Эдгар Райт снимает кино с 14 лет. Режиссер известен тем, что создает картины разных жанров, добавляя приставку "комедия". Сначала это были пародийные школьные работы, потом вестерн, затем — ужасы о зомби, боевик с элементами триллера и экранизация комикса.
К 47 годам Райт, видимо, повзрослел: в новой картине "Прошлой ночью в Сохо" он углубился в психологию и хоррор, а от комедии в фильме ничего не оставил. Сценарий писал, как можно догадаться, в Сохо, общаясь с людьми, которые работали в этой части Лондона в шестидесятые.
© Фото : Frank Ockenfels/Universal PicturПостер фильма "Прошлой ночью в Сохо"
Постер фильма Прошлой ночью в Сохо - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© Фото : Frank Ockenfels/Universal Pictur
Постер фильма "Прошлой ночью в Сохо"
Именно в тот период частично и происходит действие фильма. Главная героиня Элоиза (Томасин Маккензи) приезжает из провинции учиться на дизайнера одежды. Она одержима прошлым, тоскует по старым временам, а еще у нее есть экстрасенсорные способности. Однажды во сне Элоиза переносится в шестидесятые, где встречает своего кумира — обворожительную начинающую певицу Сэнди (Аня Тейлор-Джой).
© Complete Fiction (2021)Мэтт Смит и Тейлор-Джой в фильме "Прошлой ночью в Сохо"
Кадр из фильма Прошлой ночью в Сохо
© Complete Fiction (2021)
Мэтт Смит и Тейлор-Джой в фильме "Прошлой ночью в Сохо"
В ночных видениях Элоиза вселяется в тело Сэнди, которая хочет стать еще и танцовщицей, и актрисой, но главное — звездой. Ее жизнь проходит в барах, в атмосфере вечеринок, среди оглушающих мелодий ночных клубов. Там она встречает очаровательного менеджера Джека (Мэтт Смит). Сэнди наслаждается всем, что ее окружает, но фильм заявлен как триллер, и на то есть причины.
© Complete Fiction (2021)

Маккензи в фильме "Прошлой ночью в Сохо"

Кадр из фильма Прошлой ночью в Сохо
1 из 3

Маккензи в фильме "Прошлой ночью в Сохо"

© Complete Fiction (2021)
© Complete Fiction (2021)

Смит в фильме "Прошлой ночью в Сохо"

Кадр из фильма Прошлой ночью в Сохо
2 из 3

Смит в фильме "Прошлой ночью в Сохо"

© Complete Fiction (2021)
© Complete Fiction (2021)

Тейлор-Джой в фильме "Прошлой ночью в Сохо"

Кадр из фильма Прошлой ночью в Сохо
3 из 3

Тейлор-Джой в фильме "Прошлой ночью в Сохо"

© Complete Fiction (2021)
1 из 3

Маккензи в фильме "Прошлой ночью в Сохо"

© Complete Fiction (2021)
2 из 3

Смит в фильме "Прошлой ночью в Сохо"

© Complete Fiction (2021)
3 из 3

Тейлор-Джой в фильме "Прошлой ночью в Сохо"

© Complete Fiction (2021)

"Вы общаетесь с кем-то, кто жил в шестидесятые, вам увлеченно рассказывают о тех безумных временах. Но вы чувствуете: есть нечто, о чем молчат. Цель фильма — выяснить, что скрывается за розовыми очками и как быстро это может раскрыться", — объясняет режиссер.

© Complete Fiction (2021)Кадр из фильма "Прошлой ночью в Сохо"
Кадр из фильма Прошлой ночью в Сохо
© Complete Fiction (2021)
Кадр из фильма "Прошлой ночью в Сохо"
Сочетание мрачных улиц Сохо и отголосков веселящегося Лондона — фон истории об идеалистке, которая хочет воплотить мечту и находит не только свет софитов, но кое-что более темное.
Райт вдохновлялся драмами и триллерами шестидесятых, жанром психологического хоррора. И создал фильм-путешествие, где лондонский район стал отдельным важным персонажем. Вы будете впечатлены, но наверняка испугаетесь.
© Complete Fiction (2021)Тейлор-Джой в фильме "Прошлой ночью в Сохо"
Кадр из фильма Прошлой ночью в Сохо
© Complete Fiction (2021)
Тейлор-Джой в фильме "Прошлой ночью в Сохо"
Картину можно назвать одой прошлому и вместе с тем предупреждением: не следует оглядываться назад с чрезмерной ностальгией и приукрашивать неприглядную реальность.

Перезапуск франшизы с Йовович

Картина "Обитель зла: Раккун-Сити" — перезапуск знаменитой компьютерной игры. Это история про фармацевтическую компанию, которая проводит незаконные эксперименты. Группа ученых, полицейских и авантюристов выясняет, что же на самом деле происходит, а после — выбирается из лабораторий, скрываясь от зомби и разных чудовищ.
© Constantin Film (2021)Кадр из фильма "Обитель зла: Раккун-Сити"
Кадр из фильма Обитель зла: Раккун-сити
© Constantin Film (2021)
Кадр из фильма "Обитель зла: Раккун-Сити"
Первую игру "Обитель зла" создали для платформы PlayStation в 1996-м. У нее появилось множество фанатов по миру, а в 2002-м сценарист и режиссер Пол Андерсон снял одноименную картину с Миллой Йовович.
В этот раз в перезапуске франшизы авторы придерживались игрового сюжета. Действие происходит в Раккун-Сити, где когда-то располагалась фармацевтическая корпорация Umbrella. Время — 1998 год: тогда вышла первая игра.
© Constantin Film (2021)Кадр из фильма "Обитель зла: Раккун-Сити"
Кадр из фильма Обитель зла: Раккун-сити
© Constantin Film (2021)
Кадр из фильма "Обитель зла: Раккун-Сити"

"Я принадлежу к поколению первых геймеров PlayStation: мы выросли на этой игре, — признается режиссер Йоханнес Робертс. — В ней много интересных персонажей, которых в кино раньше не воплощали, хотя в них заключен намек на то, что над детьми проводили какие-то ужасные эксперименты. Я хотел исследовать этот аспект и снять классический ужастик".

В фильме снимались Кая Скоделарио, Хана Джон-Кэймен, Робби Амел, Том Хоппер.
© Constantin Film (2021)Кадр из фильма "Обитель зла: Раккун-Сити"
Кадр из фильма Обитель зла: Раккун-сити
© Constantin Film (2021)
Кадр из фильма "Обитель зла: Раккун-Сити"
Авторы постарались пересмотреть мифологию игр, тщательно изучить происходящие в них события и показать, почему Umbrella для экспериментов выбрала именно этот город. В итоге фильм получился пугающим: у зрителя возникает ощущение, что он не просто смотрит кино, но находится внутри компьютерной игры и вместе с героями решает опасные загадки.

Путешествие с Юрой

© Elokuvayhtiö Oy Aamu (2021)Сейди Хаарла в фильме "Купе номер 6"
Кадр из фильма Купе номер 6
© Elokuvayhtiö Oy Aamu (2021)
Сейди Хаарла в фильме "Купе номер 6"
"Купе номер 6" Юхо Куосманена — первый международный проект Юры Борисова, который, как мы поняли за этот год, может сыграть кого угодно и где угодно.
Сюжет незамысловатый: студентка из Финляндии Лора (Сейди Хаарла) в поезде Москва — Мурманск убегает от таинственного возлюбленного подальше от столицы. Компанию в купе ей составляет грубоватый русский шахтер (Борисов). Это своеобразное роуд-муви, на протяжении которого герои осознают свое одиночество и ностальгию по настоящим человеческим отношениям.
© Кинокомпания CTB / СТВ (2021)Юра Борисов в фильме "Купе номер 6"
Юра Борисов в фильме Купе номер 6
© Кинокомпания CTB / СТВ (2021)
Юра Борисов в фильме "Купе номер 6"
Интересно, что сценарий немного изменили специально под Борисова. По признанию актера, изначально герой был постарше.

"Столкновение с человеком, совсем не похожим на тебя, — важнейшая смысловая часть фильма, — говорит режиссер. — А еще это рассказ о попытке понять, кто ты, и принять себя. Когда встречаешь кого-то впервые, есть возможность притвориться, что ты — тот, кем хотел бы быть. Или же это шанс раскрыться и узнать о себе что-то новое".

Действие в основном происходит в поезде, периодически повествование разбавляют сцены в заснеженной провинции с колоритными персонажами. Но главное — не столько визуальный ряд (хотя здесь он безукоризненный), сколько смыслы: прежде всего это история о родственных душах.
Не просто так картина получила Гран-при Каннского фестиваля.
© Elokuvayhtiö Oy Aamu (2021)

Юлия Ауг и Сейди Хаарла в фильме "Купе номер 6"

Кадр из фильма Купе номер 6
1 из 3

Юлия Ауг и Сейди Хаарла в фильме "Купе номер 6"

© Elokuvayhtiö Oy Aamu (2021)
© Elokuvayhtiö Oy Aamu (2021)

Сейди Хаарла в фильме "Купе номер 6"

Кадр из фильма Купе номер 6
2 из 3

Сейди Хаарла в фильме "Купе номер 6"

© Elokuvayhtiö Oy Aamu (2021)
© Elokuvayhtiö Oy Aamu (2021)

Сейди Хаарла и Юра Борисов в фильме "Купе номер 6"

Кадр из фильма Купе номер 6
3 из 3

Сейди Хаарла и Юра Борисов в фильме "Купе номер 6"

© Elokuvayhtiö Oy Aamu (2021)
1 из 3

Юлия Ауг и Сейди Хаарла в фильме "Купе номер 6"

© Elokuvayhtiö Oy Aamu (2021)
2 из 3

Сейди Хаарла в фильме "Купе номер 6"

© Elokuvayhtiö Oy Aamu (2021)
3 из 3

Сейди Хаарла и Юра Борисов в фильме "Купе номер 6"

© Elokuvayhtiö Oy Aamu (2021)

Сказка для детей и взрослых

Новое анимационное волшебное приключение "Энканто" про необычную семью Мадригаль будет интересно и детям, и взрослым.
© Walt Disney Pictures (2021)Кадр из мультфильма "Энканто"
Кадр из мультфильма Энканто
© Walt Disney Pictures (2021)
Кадр из мультфильма "Энканто"
В "Энканто" дети наделены суперсилой, способностью исцелять других или влиять на природу. Дар есть у каждого, кроме Мирабель. Обнаружив, что магия городка в опасности, девочка решает, что только она может спасти родных.

"Это потрясающе — рассказать историю не просто о паре персонажей, а о большой семье, — говорит режиссер Байрон Ховард. — Мы хотели понять, как в ней складываются отношения".

© Walt Disney Pictures (2021)Кадр из мультфильма "Энканто"
Кадр из мультфильма Энканто
© Walt Disney Pictures (2021)
Кадр из мультфильма "Энканто"
Для Ховарда работа над "волшебными" проектами не нова: он уже отвечал за создание мультфильмов "Рапунцель: Запутанная история" и "Зверополис". Последний — обладатель "Оскара" как "Лучший анимационный полнометражный фильм".
Авторы деликатно и в то же время глубоко исследуют, почему самые близкие люди не всегда знают или не совсем понимают друг друга. В большой семье часто бывает, что кто-то чувствует себя малозначимым.
© Walt Disney Pictures (2021)Кадр из мультфильма "Энканто"
Кадр из мультфильма Энканто
1 из 3
Кадр из мультфильма "Энканто"
© Walt Disney Pictures (2021)
© Walt Disney Pictures (2021)

Сцена из мультфильма "Энканто"

Кадр из мультфильма Энканто
2 из 3

Сцена из мультфильма "Энканто"

© Walt Disney Pictures (2021)
© Walt Disney Pictures (2021)

Фрагмент из мультфильма "Энканто"

Кадр из мультфильма Энканто
3 из 3

Фрагмент из мультфильма "Энканто"

© Walt Disney Pictures (2021)
1 из 3
Кадр из мультфильма "Энканто"
© Walt Disney Pictures (2021)
2 из 3

Сцена из мультфильма "Энканто"

© Walt Disney Pictures (2021)
3 из 3

Фрагмент из мультфильма "Энканто"

© Walt Disney Pictures (2021)

"Мирабель — это все мы, — говорит режиссер и сценарист Джаред Буш. — Она обычный человек среди волшебников. Многим порой кажется, что все вокруг — суперзвезды. И тогда возникает синдром самозванца. Мирабель — персонаж, с которым соотнести себя может каждый".

Авторы вдохновлялись магическим реализмом, поэтому картина получилась глубокомысленной, многослойной, веселой и жизнеутверждающей.
Кадр из сериала Великая
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КультураКолумбияЛондонПол Томас АндерсонМилла ЙововичЗнаменитостиКино и сериалы
 
 
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