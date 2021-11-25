В Ленобласти создадут Центр киберспорта
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноя — РИА Новости. В Ленинградской области появится Центр киберспорта, который поможет подготовить региональных спортсменов к первому международному турниру по инновационным технологичным видам спорта "Игры будущего — 2023", сообщил председатель регионального комитета цифрового развития Андрей Сытник.
По его словам, в Ленинградской области реализуют пилотные проекты по стратегии цифровой трансформации, один из них ― создание международного кластера киберспорта и цифрового контента на базе регионального мониторингового центра. Региональные власти уже провели предварительную работу с университетом ИТМО и представителями из международных компаний.
"Они поддержали эту идею и готовы развивать такой центр в Ленинградской области", – отметил Сытник.
О старте заявочной кампании по выбору городов ― организаторов конкурса объявил заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко. Для проведения турнира будет использоваться существующая инфраструктура городов. Сбор заявок, инспекционные туры, общение с заинтересованными регионами пройдут до мая 2022 года — тогда назовут победителей, которые примут масштабные соревнования.
"Игры будущего" включают не только турнир по инновационным технологичным видам спорта, но и фабрику контента, и лабораторию, где будет идти креативная работа в области информационных технологий, спорта, науки и образования. Предусмотрено создание образовательной платформы – места, где можно будет пройти программы университетов и образовательных центров. А технологическая платформа позволит вести трансляции и стриминг, собирать CRM и big data. Турнир планируется проводить по 21 дисциплине, объединённой в пять вселенных: Sports Challenge, Battle Challenge, AR/VR Challenge, E-motions Challenge и Technically Assisted Challenge. Команды доманды должны будут принять участие сначала в киберспортивном состязании, а затем в офлайн-соревновании - квесте или гонках, добавили, в свою очередь, в пресс-службе областной администрации