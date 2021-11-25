https://ria.ru/20211125/kibersport-1760717915.html

В Ленобласти создадут Центр киберспорта

В Ленобласти создадут Центр киберспорта - РИА Новости, 25.11.2021

В Ленобласти создадут Центр киберспорта

В Ленинградской области появится Центр киберспорта, который поможет подготовить региональных спортсменов к первому международному турниру по инновационным... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T14:44

2021-11-25T14:44

2021-11-25T14:44

ленинградская область

технологии

ленинградская область

санкт-петербургский университет информационных технологий

дмитрий чернышенко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноя — РИА Новости. В Ленинградской области появится Центр киберспорта, который поможет подготовить региональных спортсменов к первому международному турниру по инновационным технологичным видам спорта "Игры будущего — 2023", сообщил председатель регионального комитета цифрового развития Андрей Сытник.По его словам, в Ленинградской области реализуют пилотные проекты по стратегии цифровой трансформации, один из них ― создание международного кластера киберспорта и цифрового контента на базе регионального мониторингового центра. Региональные власти уже провели предварительную работу с университетом ИТМО и представителями из международных компаний."Они поддержали эту идею и готовы развивать такой центр в Ленинградской области", – отметил Сытник.О старте заявочной кампании по выбору городов ― организаторов конкурса объявил заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко. Для проведения турнира будет использоваться существующая инфраструктура городов. Сбор заявок, инспекционные туры, общение с заинтересованными регионами пройдут до мая 2022 года — тогда назовут победителей, которые примут масштабные соревнования."Игры будущего" включают не только турнир по инновационным технологичным видам спорта, но и фабрику контента, и лабораторию, где будет идти креативная работа в области информационных технологий, спорта, науки и образования. Предусмотрено создание образовательной платформы – места, где можно будет пройти программы университетов и образовательных центров. А технологическая платформа позволит вести трансляции и стриминг, собирать CRM и big data. Турнир планируется проводить по 21 дисциплине, объединённой в пять вселенных: Sports Challenge, Battle Challenge, AR/VR Challenge, E-motions Challenge и Technically Assisted Challenge. Команды доманды должны будут принять участие сначала в киберспортивном состязании, а затем в офлайн-соревновании - квесте или гонках, добавили, в свою очередь, в пресс-службе областной администрации

https://ria.ru/20210604/lenoblast-1735624071.html

ленинградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, ленинградская область, санкт-петербургский университет информационных технологий, дмитрий чернышенко