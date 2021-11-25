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Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
https://ria.ru/20211125/kaluga-1760800069.html
Готовность кампуса Бауманки в Калуге составляет более 50%, сообщили власти
Готовность кампуса Бауманки в Калуге составляет более 50%, сообщили власти - РИА Новости, 25.11.2021
Готовность кампуса Бауманки в Калуге составляет более 50%, сообщили власти
Техническая готовность строящегося образовательного кампуса Калужского филиала Московского государственного технического университета имени Баумана составляет... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T22:26
2021-11-25T22:26
калужская область
общество
калужская область
анатолий артамонов
мгту имени баумана
михаил гордин
владислав шапша
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КАЛУГА, 25 ноя – РИА Новости. Техническая готовность строящегося образовательного кампуса Калужского филиала Московского государственного технического университета имени Баумана составляет более 50%, сообщает правительство региона.В четверг губернатор Владислав Шапша и и.о. ректора МГТУ имени Н.Э. Баумана Михаил Гордин провели рабочее совещание на строительной площадке кампуса Калужского филиала МГТУ. В совещании также участвовал сенатор Анатолий Артамонов.Шапша рассказал, что недавно региону удалось добиться выделения дополнительных денег на строительство кампуса, который, по мнению губернатора, является важным проектом не только для региона, но и для страны в целом. Из федерального бюджета выделено 2,2 миллиарда рублей, деньги пойдут на оснащение кампуса технологическим оборудованием, отметил глава региона."Эта стройка пришлась не на самые простые времена. Но она ни разу не останавливалась, лишь на пару-тройку дней на Новый год, чтобы строители могли побыть с семьями. Поэтому сейчас все в графике. В половине корпусов уже закрыт тепловой контур, в них приступили к отделочным работам", - цитирует Шапшу пресс-служба областного правительства.Шапша и Гордин выразили уверенность в том, что у будущего кампуса есть все предпосылки к тому, чтобы стать одним из лучших в стране. В 2021 году, согласно рейтингу университетов, МГТУ имени Н.Э. Баумана вошел в тридцатку лучших техуниверситетов мира по уровню академической подготовки.На совещании обсуждался ход строительства и проблемные вопросы, требующие совместного решения. Речь, в частности, шла о прокладке дороги-дублера и подведении газа к местной котельной с целью обеспечения отопления в построенных корпусах, где ведутся отделочные работы. Рассматривались сроки подключения объектов строительства к ливневой канализации. Шапша поручил главе Калуги Дмитрию Денисову и руководителям профильных ведомств содействовать решению данных вопросов.Торжественная церемония закладки первого камня в строительство образовательного кампуса калужского филиала Бауманки состоялась в конце октября 2019 года. По данным правительства региона, новый кампус будет представлять собой студенческий городок, который будет включать комплекс общежитий почти на 3 тысячи мест, досуговый центр, спорткомплекс с открытым стадионом и спортплощадками, учебные и лабораторные корпуса, автостоянки.
https://ria.ru/20211124/shapsha-1760603135.html
https://ria.ru/20211123/kaluga-1760418022.html
https://ria.ru/20211122/shkoly-1760147580.html
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общество, калужская область, анатолий артамонов, мгту имени баумана, михаил гордин, владислав шапша
22:26 25.11.2021
 
Готовность кампуса Бауманки в Калуге составляет более 50%, сообщили власти

Готовность кампуса Бауманки в Калуге составляет более 50 процентов, сообщили власти

© РИА Новости / Владимир АстапковичГубернатор Калужской области Владислав Шапша во время интервью РИАНовости
Губернатор Калужской области Владислав Шапша во время интервью РИАНовости - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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КАЛУГА, 25 ноя – РИА Новости. Техническая готовность строящегося образовательного кампуса Калужского филиала Московского государственного технического университета имени Баумана составляет более 50%, сообщает правительство региона.
В четверг губернатор Владислав Шапша и и.о. ректора МГТУ имени Н.Э. Баумана Михаил Гордин провели рабочее совещание на строительной площадке кампуса Калужского филиала МГТУ. В совещании также участвовал сенатор Анатолий Артамонов.
"Генеральный директор ООО "Теплосфера" Сергей Никонов доложил, что уровень технической готовности объекта составляет более 50%. В строительстве заняты 350 рабочих и 23 единицы автотранспорта и строительной техники. Сдать кампус в эксплуатацию планируется к концу 2023 года", - говорится в сообщении.
Шапша рассказал, что недавно региону удалось добиться выделения дополнительных денег на строительство кампуса, который, по мнению губернатора, является важным проектом не только для региона, но и для страны в целом. Из федерального бюджета выделено 2,2 миллиарда рублей, деньги пойдут на оснащение кампуса технологическим оборудованием, отметил глава региона.
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"Эта стройка пришлась не на самые простые времена. Но она ни разу не останавливалась, лишь на пару-тройку дней на Новый год, чтобы строители могли побыть с семьями. Поэтому сейчас все в графике. В половине корпусов уже закрыт тепловой контур, в них приступили к отделочным работам", - цитирует Шапшу пресс-служба областного правительства.
Шапша и Гордин выразили уверенность в том, что у будущего кампуса есть все предпосылки к тому, чтобы стать одним из лучших в стране. В 2021 году, согласно рейтингу университетов, МГТУ имени Н.Э. Баумана вошел в тридцатку лучших техуниверситетов мира по уровню академической подготовки.
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На совещании обсуждался ход строительства и проблемные вопросы, требующие совместного решения. Речь, в частности, шла о прокладке дороги-дублера и подведении газа к местной котельной с целью обеспечения отопления в построенных корпусах, где ведутся отделочные работы. Рассматривались сроки подключения объектов строительства к ливневой канализации. Шапша поручил главе Калуги Дмитрию Денисову и руководителям профильных ведомств содействовать решению данных вопросов.
Торжественная церемония закладки первого камня в строительство образовательного кампуса калужского филиала Бауманки состоялась в конце октября 2019 года. По данным правительства региона, новый кампус будет представлять собой студенческий городок, который будет включать комплекс общежитий почти на 3 тысячи мест, досуговый центр, спорткомплекс с открытым стадионом и спортплощадками, учебные и лабораторные корпуса, автостоянки.
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Калужская областьОбществоКалужская областьАнатолий АртамоновМГТУ имени БауманаМихаил ГординВладислав Шапша
 
 
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