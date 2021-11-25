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Президент Польши рассказал о новой тактике мигрантов
Президент Польши рассказал о новой тактике мигрантов - РИА Новости, 25.11.2021
Президент Польши рассказал о новой тактике мигрантов
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что опасается открытия огня на белорусско-польской границе. РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T16:53
2021-11-25T17:04
в мире
польша
нато
анджей дуда
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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БРЮССЕЛЬ, 25 ноя – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что опасается открытия огня на белорусско-польской границе."Мы воспринимаем эту ситуацию (миграционный кризис – ред)., как провокации, которые по нашим опасениям могут привести даже к эскалации насилия через открытие огня с белорусской стороны – мигрантами или белорусскими силами", – сказал Дуда после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в четверг в Брюсселе.Он отметил, что в последнее время нелегальные мигранты на границе Польши несколько поменяли тактику."В течение последних дней и часов способ этого гибридного воздействия на границу Польши, на границе Европейского союза, а прежде всего - на восточный фланг НАТО изменился. Метод был изменен с фронтальной атаки, когда сотни и тысячи мигрантов атаковали границы. Белорусский режим переместил мигрантов на склады, которые обогреваются, и в настоящее время атаки на польскую границу меньших групп происходят ночами", - сказал Дуда."Могу сказать, что в течение последних трех дней таких попыток нелегального пересечения польской границы, связанных также с де-факто атаками на польскую границу, мы зафиксировали более 750. Это значительная цифра. Это часто происходит по ночам. Это значительно более небезопасно, чем было несколько дней назад", - добавил он.По словам Дуды мигранты "очень часто вооружены опасными предметами, ножами, палками, металлическими ломами, часто имеют слезоточивый газ, то есть располагают такими средствами, которые, без сомнения, должны им были быть переданы белорусскими военизированными структурами, ибо откуда мигранты могут иметь, на пример, слезоточивый газ".На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами.
https://ria.ru/20211125/bezhentsy-1760717811.html
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в мире, польша, нато, анджей дуда, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
16:53 25.11.2021 (обновлено: 17:04 25.11.2021)
 
Президент Польши рассказал о новой тактике мигрантов

Президент Польши Дуда опасается открытия огня на белорусско-польской границе

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Польши Анджей Дуда на саммите стран-участниц НАТО в Брюсселе. 12 июля 2018
Президент Польши Анджей Дуда на саммите стран-участниц НАТО в Брюсселе. 12 июля 2018 - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 25 ноя – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что опасается открытия огня на белорусско-польской границе.
"Мы воспринимаем эту ситуацию (миграционный кризис – ред)., как провокации, которые по нашим опасениям могут привести даже к эскалации насилия через открытие огня с белорусской стороны – мигрантами или белорусскими силами", – сказал Дуда после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в четверг в Брюсселе.
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Он отметил, что в последнее время нелегальные мигранты на границе Польши несколько поменяли тактику.
"В течение последних дней и часов способ этого гибридного воздействия на границу Польши, на границе Европейского союза, а прежде всего - на восточный фланг НАТО изменился. Метод был изменен с фронтальной атаки, когда сотни и тысячи мигрантов атаковали границы. Белорусский режим переместил мигрантов на склады, которые обогреваются, и в настоящее время атаки на польскую границу меньших групп происходят ночами", - сказал Дуда.
"Могу сказать, что в течение последних трех дней таких попыток нелегального пересечения польской границы, связанных также с де-факто атаками на польскую границу, мы зафиксировали более 750. Это значительная цифра. Это часто происходит по ночам. Это значительно более небезопасно, чем было несколько дней назад", - добавил он.
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По словам Дуды мигранты "очень часто вооружены опасными предметами, ножами, палками, металлическими ломами, часто имеют слезоточивый газ, то есть располагают такими средствами, которые, без сомнения, должны им были быть переданы белорусскими военизированными структурами, ибо откуда мигранты могут иметь, на пример, слезоточивый газ".
На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами.
 
В миреПольшаНАТОАнджей ДудаСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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