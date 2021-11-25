https://ria.ru/20211125/gory-1760514501.html

Названы популярные маршруты для отдыха в горах на Новый год

Названы популярные маршруты для отдыха в горах на Новый год - РИА Новости, 25.11.2021

Названы популярные маршруты для отдыха в горах на Новый год

Эксперты выяснили, на каких горных курортах России наши соотечественники собираются встретить Новый год, сообщает пресс-служба сервиса Tvil.ru. РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T10:33

2021-11-25T10:33

2021-11-25T10:33

туризм

зима (время года)

отдых

кисловодск

пермь

пятигорск

новый год

новости - туризм

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Эксперты выяснили, на каких горных курортах России наши соотечественники собираются встретить Новый год, сообщает пресс-служба сервиса Tvil.ru.Самыми популярными городами для отдыха, согласно результатам опроса, стали Бахчисарай, Кисловодск, Пятигорск, Шерегеш, Красная Поляна, Банное."Востребованы у туристов в январские каникулы и Уральские горы", — уточняют в пресс-службе. Так, 35 процентов россиян забронировали жильё в Перми, Екатеринбурге и Златоусте, чтобы исследовать на праздниках Кунгурскую пещеру, открыть горнолыжный сезон и посетить национальный парк "Таганай".Еще 10 процентов опрошенных планируют отправиться в природно-археологический парк Урочище "Барсова Гора" на правом берегу Оби, в Сургуте. Уточняется, что туристы бронируют жилье на срок от одной до шести ночей и тратят на проживание в среднем 1,5 тысячи рублей в сутки за человека.

https://ria.ru/20211124/lenoblast-1760466981.html

кисловодск

пермь

пятигорск

бахчисарай (крым)

красная поляна

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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