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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211125/gory-1760514501.html
Названы популярные маршруты для отдыха в горах на Новый год
Названы популярные маршруты для отдыха в горах на Новый год - РИА Новости, 25.11.2021
Названы популярные маршруты для отдыха в горах на Новый год
Эксперты выяснили, на каких горных курортах России наши соотечественники собираются встретить Новый год, сообщает пресс-служба сервиса Tvil.ru. РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T10:33
2021-11-25T10:33
туризм
зима (время года)
отдых
кисловодск
пермь
пятигорск
новый год
новости - туризм
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Эксперты выяснили, на каких горных курортах России наши соотечественники собираются встретить Новый год, сообщает пресс-служба сервиса Tvil.ru.Самыми популярными городами для отдыха, согласно результатам опроса, стали Бахчисарай, Кисловодск, Пятигорск, Шерегеш, Красная Поляна, Банное."Востребованы у туристов в январские каникулы и Уральские горы", — уточняют в пресс-службе. Так, 35 процентов россиян забронировали жильё в Перми, Екатеринбурге и Златоусте, чтобы исследовать на праздниках Кунгурскую пещеру, открыть горнолыжный сезон и посетить национальный парк "Таганай".Еще 10 процентов опрошенных планируют отправиться в природно-археологический парк Урочище "Барсова Гора" на правом берегу Оби, в Сургуте. Уточняется, что туристы бронируют жилье на срок от одной до шести ночей и тратят на проживание в среднем 1,5 тысячи рублей в сутки за человека.
https://ria.ru/20211124/lenoblast-1760466981.html
кисловодск
пермь
пятигорск
бахчисарай (крым)
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зима (время года), отдых, кисловодск, пермь, пятигорск, новый год, новости - туризм, бахчисарай (крым), красная поляна, туризм, курорт, подготовка к новому году, куда поехать в выходные, куда поехать
10:33 25.11.2021
 
Названы популярные маршруты для отдыха в горах на Новый год

Эксперты рассказали, на каких горных курортах россияне планируют встретить Новый год

© РИА Новости / Валерий Шустов / Перейти в фотобанкГостиница и "Тарелка" в Домбайской котловине
Гостиница и Тарелка в Домбайской котловине - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© РИА Новости / Валерий Шустов
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Эксперты выяснили, на каких горных курортах России наши соотечественники собираются встретить Новый год, сообщает пресс-служба сервиса Tvil.ru.
Самыми популярными городами для отдыха, согласно результатам опроса, стали Бахчисарай, Кисловодск, Пятигорск, Шерегеш, Красная Поляна, Банное.
"Востребованы у туристов в январские каникулы и Уральские горы", — уточняют в пресс-службе. Так, 35 процентов россиян забронировали жильё в Перми, Екатеринбурге и Златоусте, чтобы исследовать на праздниках Кунгурскую пещеру, открыть горнолыжный сезон и посетить национальный парк "Таганай".
Еще 10 процентов опрошенных планируют отправиться в природно-археологический парк Урочище "Барсова Гора" на правом берегу Оби, в Сургуте.

Уточняется, что туристы бронируют жилье на срок от одной до шести ночей и тратят на проживание в среднем 1,5 тысячи рублей в сутки за человека.
Скамейка Лось на набережной адмирала Апраксина в Выборге - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
24 ноября, 18:21Туризм
Глава Ленинградской области посоветовал, где лучше встречать Новый год
 
ТуризмЗима (время года)ОтдыхКисловодскПермьПятигорскНовый годНовости - ТуризмБахчисарай (Крым)Красная ПолянаТуризмКурортПодготовка к Новому годукуда поехать в выходныекуда поехать
 
 
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