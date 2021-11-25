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Украинский посол призвал Германию отказаться от российского газа
Украинский посол призвал Германию отказаться от российского газа - РИА Новости, 25.11.2021
Украинский посол призвал Германию отказаться от российского газа
Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Киев призывает новое правительство ФРГ отказаться от российского газа, если Россия решится на новую военную... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T18:12
2021-11-25T18:12
в мире
украина
германия
андрей мельник
северный поток — 2
ситуация на украине
россия
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КИЕВ, 25 ноя - РИА Новости. Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Киев призывает новое правительство ФРГ отказаться от российского газа, если Россия решится на новую военную интервенцию.В среду социал-демократы, "Зеленые" и свободные демократы, которые после выборов в бундестаг 26 сентября вели переговоры о формировании коалиции, представали коалиционное соглашение. С 25 ноября начнутся внутрипартийные онлайн-опросы по коалиционному соглашению всех трех партий. Они должны завершиться в течение десяти дней."Мы призываем правительство ФРГ сразу же после его инаугурации четко сформулировать кодекс последствий, которые неизбежно повлечет новая военная интервенция РФ, включая введение полного эмбарго на импорт российских энергоносителей и болезненной международной изоляции Кремля. Мы также ожидаем от Германии качественно нового курса, направленного на реинтеграцию Крыма", - цитирует Мельника агентство "РБК-Украина".По его словам, пока остается открытым вопрос о том, будет ли готово немецкое "светофорное правительство" наращивать политическое и экономическое давление на Россию, а также расширить санкции, если президент РФ Владимир Путин будет наращивать агрессию против Украины.Он добавил, что на сегодня уже недостаточно только политики непризнания оккупации Крыма. "Нужен четкий план действий Берлина по деоккупации в рамках "Крымской платформы", - добавил Мельник.
https://ria.ru/20211125/tranzit-1760639699.html
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в мире, украина, германия, андрей мельник, северный поток — 2, ситуация на украине, россия
18:12 25.11.2021
 
Украинский посол призвал Германию отказаться от российского газа

Посол Украины Мельник призвал ФРГ отказаться от газа из России при военной интервенции

© Фото : МЗС УкраїниПосол Украины в Германии Андрей Мельник
Посол Украины в Германии Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© Фото : МЗС України
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КИЕВ, 25 ноя - РИА Новости. Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Киев призывает новое правительство ФРГ отказаться от российского газа, если Россия решится на новую военную интервенцию.
В среду социал-демократы, "Зеленые" и свободные демократы, которые после выборов в бундестаг 26 сентября вели переговоры о формировании коалиции, представали коалиционное соглашение. С 25 ноября начнутся внутрипартийные онлайн-опросы по коалиционному соглашению всех трех партий. Они должны завершиться в течение десяти дней.
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"Мы призываем правительство ФРГ сразу же после его инаугурации четко сформулировать кодекс последствий, которые неизбежно повлечет новая военная интервенция РФ, включая введение полного эмбарго на импорт российских энергоносителей и болезненной международной изоляции Кремля. Мы также ожидаем от Германии качественно нового курса, направленного на реинтеграцию Крыма", - цитирует Мельника агентство "РБК-Украина".
По его словам, пока остается открытым вопрос о том, будет ли готово немецкое "светофорное правительство" наращивать политическое и экономическое давление на Россию, а также расширить санкции, если президент РФ Владимир Путин будет наращивать агрессию против Украины.
Он добавил, что на сегодня уже недостаточно только политики непризнания оккупации Крыма. "Нужен четкий план действий Берлина по деоккупации в рамках "Крымской платформы", - добавил Мельник.
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